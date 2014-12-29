山西民警脚踩农民工头发：视频证实换脚踩住死者

原标题: 山西民警脚踩农民工头发：视频证实换脚踩住死者

东方网12月29日消息：年关将至，一则“警察打死讨薪女农民工，死亡后仍遭脚踩头发”的消息从26日开始在网络广泛流传，该消息称，当事农民工因讨薪与工地保安发生冲突，农民工被带进派出所后挨打，其中一人死亡，一人被打断4根肋骨。“中国网事”记者对此进行了调查。

讨薪不成反遭打

网络披露的一张照片被描述为：“面对晕倒在地的女农民工，警察不但没有采取抢救措施，反而由胖警察用脚死死踩住女农民工的头发，长达一个小时”，显得极为扎眼。死者家属质疑警方滥用武力、野蛮执法，呼吁相关部门“不包庇、不护犊”，依法查处，还死者以公道。

照片中被踩头发的女农民工周秀云来自河南省周口市郸城县，今年47岁。她21岁的儿子王奎林告诉记者，从今年10月中旬开始，共有13个老乡在位于太原龙城大街的“山西四建集团经贸龙瑞苑工程项目”工地打工，主要从事木工活儿。木工工程已经于12月5日结束，但包工头四川人周理品还欠着他们2．9万元的工钱，多次催要未果。

眼看着春节来临，农民工们计划直接向项目部讨要工钱。12月13日16时许，王奎林和3名工友来到工地北门，欲找项目部负责人讨要工钱。但被保安拦在门口并发生口角及推搡，争执中，保安打电话报警。

王奎林回忆说，辖区派出所民警到场后始终骂骂咧咧。闻讯赶来的父亲王友志被警察按倒在地、强行上铐。母亲周秀云抱着警察的腿恳求放人，在此期间便遭遇拽头发、拧脖子等暴力侵害。“那个警察把我妈的头狠命往下按，脸都贴到肚子上了”，后来母亲便仰面躺地长达1个小时。一位身材偏胖的警察用脚踩着母亲的头发，并指责她“装死”。

“相隔不过几米，我不知道妻子的死活，更不能上前救助。”王友志说，警察将现场警戒，妻子的头发被一名警察牢牢踩住。后来，警察把他们夫妻塞进同一辆警车，由于是背铐，他只能用腿拱一拱妻子并呼喊着她的名字，但此刻妻子已经没有任何反应，当时是昏迷还是已经死亡王友志也说不清楚。

王奎林证实母亲身体状况一向良好，没有任何致命的疾病。他说，13日当天最低气温零下11摄氏度，母亲在地上躺了1个小时。“母亲是被当场活活打死，还是被带进派出所之后又遭打而死？”王奎林气愤地质问，他认为母亲死得不明不白。

粗暴执法酿悲剧

王友志一家三口及另外两名老乡是在当天17时左右被带进太原市龙城派出所的。王友志说，他在派出所的卫生间内遭到了殴打，“他们抓着我的头发，用脚往死里踢我”，此后，在办公室又有民警用鞋对他头部左右开弓，打得他头晕目眩、满脸是血。每每谈到此他便失声痛哭。

据王奎林说，他和另外两个老乡，也被派出所的民警教训一通，腰背上的淤青六七天后才散去。

王友志目前住在武警山西省总队医院的普外科。在医院12月22日出具的检查报告单上显示着“左侧第6－9肋骨骨折”的检查结论。

最让公众感到震惊的是，47岁的周秀云在此事件中殒命。“妻子靠着墙耷拉着脑袋一动不动，我请求警察帮忙照顾，但没有人理我。”王友志被关进派出所的留置室，妻子就在门外不足两米处的地板上坐着，他眼睁睁地看着妻子不省人事，却无能为力。凌晨3时许，他在派出所内接到了妻子死亡，遗体已被送至太平间的通知。

疑似“民警脚踩女农民工头发”的照片引起网民极大愤慨，但由于是手机拍摄照片清晰度不高，头发是否被脚踩无法辨认。

“在公众场合民警绝不可能有上述行为。”太原市公安局小店分局龙城派出所值班民警刘金润言之凿凿，他说网络照片的拍摄角度是从当事民警侧后方拍摄，因此产生了脚踩着妇女头发的视觉误差，而且上传者断章取义故意误导广大网民。

副所长徐龙则承认此事件发生在该所辖区，涉事民警王文军也属该所。但由于目前检察机关已经介入此案，相关的详细情况眼下不便透露。

死者周秀云的外甥媳妇王星星向“中国网事”记者提供了一段时长3分44秒的视频录像，视频中一名民警紧挨着周秀云的头部站立，能明显看到头发被踩在脚下，而且记录了民警先左后右换脚踩的细节。

太原市人民检察院在26日披露的消息称，该市小店区人民检察院在事发当日的19时许就接到了公安机关的报告，称龙城派出所民警在处置警情时发生“一起非正常死亡事件”。从事发到确认死亡仅仅3个小时。

涉案民警已停职 检察机关已立案侦查

“相关部门十几天也不立案，却一味要求做尸检，这种做法我们不能接受。”死者周秀云的外甥媳妇王星星在26日晚告诉记者，家属们难以接受周秀云被警察殴打后死亡的事实，如果尸检希望能由第三方实施。那张被警察踩着头发的照片，是周秀云留下的最后影像，她的死留给家人无限的悲痛。

26日晚，太原市公安局发布通报称，公安机关将全面配合检察机关工作，对民警违法违纪问题，坚决依法依纪严肃处理，绝不姑息。全市公安机关将引以为戒、举一反三，从严整肃队伍，强化法治意识，全面整顿规范执法执勤行为，严明工作纪律，坚决杜绝此类问题发生。

警方26日晚间的通报称，12月13日，太原市公安局小店分局龙城派出所民警在处置“龙瑞苑”工地纠纷警情期间，发生一起非正常死亡事件（“12．13”事件），事件发生后，太原公安局立即依法提请检察机关介入调查；同时，立即由局领导带领督察部门展开调查，依规对当事民警作出停止执行职务决定。

对于事件的经过，该通报有如下表述，当日，周某等10余名河南籍农民工准备于次日返乡，需回住地整理行李，因未戴安全帽进入施工工地，与保安发生纠纷，民警处置过程中与阻拦的周某（即周秀云）有肢体冲突，涉嫌违反公安机关接处警相关规定，处置不当，发生周某非正常死亡事件。

据悉，太原市小店区人民检察院已于26日对涉案民警王文军以涉嫌滥用职权罪立案侦查并采取强制措施。

网友“思诚小情绪”说，依法执法是底线要求，对弱势群体多一些尊重、包容、保护和照顾，是现代法治文明的题中之义。来自某论坛的网友“dlw123love”说，不幸的是讨回血汗钱要以生命为代价，幸运的是国家依法治国的大环境容不得恶警胡来。网友“李海峰”发问戾气警察，面对农民工讨薪问题，不给解决问题不说还如此暴力，很伤民众的心。