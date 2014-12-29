2014"不晒会死星人"当道 自拍族、晒娃族招"黑"多

原标题: 2014“不晒会死星人”当道 自拍族、晒娃族招黑多

东方网12月29日消息：2014，你“晒”了吗？你的微博有多少粉丝，你的朋友圈有多少点赞，你的QQ空间多久更新一次？问完这几个问题，你是不是对你今年的社交成绩单大概有了了解？

国外研究机构We are social在今年发布的一则报告中显示，中国社交媒体使用率达到了46%，北京一地更是达到了75%，使用频率最高的社交网络分别为QQ空间、微信，新浪微博，吃饭后和睡前是使用频率最高的时间段。社交网络在人们的生活中扮演了越来越重要的角色，有的人在这其中收获更多好友，感受到了更多欢乐，也有人在这里难以继续，找不到兴趣点。

社交网络逐渐替代真实朋友圈 “晒状态”成好友沟通平台

2014的你是否有这样的状态，临睡前没看朋友圈会睡不着觉，起床不刷新状态就感觉与世界隔绝？脸谱网在今年8月份发布数据，全球社交网络用户突破了20亿大关，占全球总人数约24%。随着网络的普及，特别是智能手机的普及，以及4G网络的扩大覆盖，随时随地上网几乎不是问题，人们也能够随时随地在网上交流。通过各种社交网络的平台，人们在网上发展了新的网友关系，甚至把现实生活里的朋友圈也转换到了网络上，动动手指头，不用见面也能交流。

王女士和高女士大学时期同住一宿舍，两人是闺蜜级的好友，毕业各自工作后，为了保持联系，特意租住在了同一个小区，但实际情况两人见面的机会并不多。高女士告诉中新网生活频道：“我们快有两个月没见面了，各自的工作也比较忙。平时都是在微信、微博上交流，基本上通过对方的状态都能知道她最近在干什么，通过点赞、评论等方式交流，感觉联系得也差不多了吧。”王女士也表示，“有时候有什么问题直接在网上就问了，见面的理由也就越来越少了。”

一些年轻人也表示，现在朋友见面的机会变少了，大家都是通过在社交网络上“晒”状态了解对方状况，这似乎成了主要的联系方式，“晒”得多便显得生活丰富、和朋友亲近，“晒”得少便会和朋友渐渐疏远，产生距离感。

朋友圈里“不晒会死星人”当道 自拍族、晒娃族招“黑”多

“晒照片”、“晒状态”中的“晒”意思来源与英文单词里的“share”，即分享。分享是社交网络不可缺少的部分，你“晒”得越多，也许就会给你带来更多人气，当然，这里“也许”的另一面也可能是被拉入黑名单，可能会被人屏蔽掉。

在互联网行业工作的于先生就告诉中新网生活频道，“我已经厌倦了社交网络，讨厌看到那些千篇一律的自拍、晒娃，我觉得社交网络上的东西不真实，让人疲惫。”类似这样的心声事实上并不少，很多人表示，微信、微博等社交网络渐渐有了一些其它色彩，例如职场色彩，加了同事和领导之后，朋友圈也有了办公室氛围；还有营销色彩，许多微商、代购充斥在朋友圈；以及炫耀色彩，炫名牌、炫大餐、炫恩爱等等。

回顾2014，“不晒会死星人”在社交网络的大潮中大行其道，中新网生活频道也从网友的反映中，盘点几类最容易被拉入黑名单的人群：

自拍族——控诉理由：剪刀手、半边脸、无刘海、霸气素颜、浓妆艳抹……自我感觉哪个部位晒出来都是萌萌哒，自拍频率令人发指，无论几张图，无论啥角度，几乎全一样。

晒吃族——控诉理由：网络流传，如果说老外吃饭前的指定动作是祷告，那么中国人吃饭前的指定动作就一定是拍照。对于一个朋友圈吃货族，如果饭前忘晒照，这顿饭对于他就白吃了！

代购族——控诉理由：打开朋友圈还以为打开了淘宝，面膜、化妆品推销信息不断刷屏。一些人在朋友圈看到了营销商家，做起了微商，天天发广告，蔓延成了朋友圈里的“牛皮癣”。

养生族——控诉理由：常驻群体为为中老年人，他们乐于探索，极度求知，对于科学理论的接纳门槛极低，只要够够颠覆就行。两头大蒜让你活一百岁、水包治百病、你根本就不认识姜等，这类主题是他们的心头好。

晒娃族——控诉理由：年轻爸妈晒宝贝，各种吃饭拉屎、吐奶卖萌、穿衣睡觉的育儿小事皆不放过，在他们眼里，宝贝是一个众人瞩目的天使，每挥动一下翅膀都得普告大众。

谣言族——控诉理由：听说朋友圈成了谣言集散地？对，就是他们干的。他们转发的消息通常具有煽动性，且立场十分坚定，但仔细一看就会发现，既没有具体时间，也没有准确消息来源。

其实从招“黑”人群中可以看出一个显著特征，就是他们发得太多了，超过了大家的接受范围。他们不仅是对他人产生影响，对自己的生活也会有冷落。网上晒幸福、网下独自愁的人儿不少，过度使用IPAD影响健康的报道很多，中新网生活频道也提醒网友们，“晒”就是真的生活吗？