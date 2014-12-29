直面犯罪嫌疑人：“艾滋病”参与拆迁给2000元

原标题: 直面犯罪嫌疑人：“艾滋病”参与拆迁给2000元

东方网12月29日消息：河南南阳“艾滋病拆迁队”经媒体报道以来,有关涉案人员随后被当地警方控制。28日下午,记者在南阳市看守所面对面采访了两名主要嫌疑人。其中一名艾滋病参与者坦承:被人在拆迁中当了枪使,很后悔。

48岁的崔洪(化名)系河南南召县农民,2008年被确诊为艾滋病患者,每月依靠政府发放的低保和补助生活,平时也在当地打打零工。据他介绍,因为此前包括自己在内的10多名农民工工程款被拖欠,几经周转后欠款转到“刘虎子”名下。在要账的过程中,“刘虎子”给大家介绍了拆迁的活。

“他说有个工地,你来了有拆迁活,门窗拆了可以卖钱。”崔洪说,“当时一共来了6个人,都是艾滋病人,是我和另一个兄弟从周边村里找过来的。”

崔洪表示,12月7日在公司有关人员的带领下,大家第一次来到小区。第二天,有人送过来“艾滋病拆迁队”的打印纸贴到墙上,同时还拿着红色喷漆带领大家在楼道走廊里到处喷涂“艾滋病拆迁队”字样。

关于是否参与威胁小区居民,崔洪介绍,每次去逼迁时,通常是公司的人带头去敲门,艾滋病人只是跟在公司有关人员后面。

据悉,在前后长达10多天的时间里,拆迁队一直住在市内一家宾馆,每天8时左右赶到小区,晚上17时左右回来。白天在院子里晒太阳,或者去拆除空房子的门窗。

关于雇佣费用问题,崔洪表示,刚来的时候“刘虎子”一次性给了2000元,随后大家依靠卖门窗有些收入。“这中间,拆除的门窗先后卖了3次,头回3000多元钱,第二回1000多元,第三回900多元。除了吃住开销外,剩下的钱都被平摊了。”

22日晚上,正在宾馆的崔洪接到电话通知:“说是艾滋病拆迁的事情戳大了,让赶紧走,大家就跑了,我在山上躲了两天,后来自己投案了。”

崔洪承认,“艾滋病拆迁队”进驻小区后,当地派出所民警先后3次出面,“中间也喊走了两人问话”,但只是告诉拆迁队员不要和居民发生冲突,并未明确制止。

最后,崔洪表示此前从未以艾滋病人身份参与讨债、拆迁事宜。他对此次“被当枪使”很后悔,一度流下了眼泪。

已被刑事拘留的召集人“刘虎子”在接受记者采访时称,雇佣“艾滋病拆迁队”是自己上网学来的,艾滋病人也是自己打电话召集的。但他否认了和房地产开发商的关系,表示作为一个包工头,自己只是从拆迁公司手里接了一部分活,拆不动的时候才想到了这个办法。

负责办案的南阳市公安部门有关人员表示,目前案件仍在进一步调查中。