河北衡水公安局长劝返购外汇3亿美元骗税潜逃阿联酋嫌犯

原标题: 河北衡水公安局长劝返购外汇3亿美元骗税潜逃阿联酋嫌犯

东方网12月29日消息：河北省衡水市公安局28日透露，嫌犯陈某伙同他人在福建厦门通过开设地下钱庄，近三年时间，先后购买外汇3亿美元，用于出口骗税，案发后，逃往阿联酋迪拜。衡水市副市长、市公安局长程蔚青远赴厦门，一天内两度约见陈某亲友，终将其成功劝返回国，目前，陈某已被安全押解回衡水。

今年7月，衡水市警方在侦查一重大经济案件的过程中查明，自2012年以来，陈某伙同他人在福建厦门通过开设地下钱庄，为河北某公司骗取出口退税提供便利。近三年时间，先后购买外汇3亿美元，用于出口骗税。案发后，陈某于8月2日逃往阿联酋迪拜，后被列为网上逃犯，一直抓捕未果。

全国公安机关“猎狐2014”专项行动进入总攻冲刺阶段后，衡水市公安机关加大对境外逃犯的缉捕力度，专门成立工作组针对每一名在逃境外的嫌疑人因情施策。市公安局在前期工作基础上，继续加大对陈某的劝返力度：一方面锲而不舍对其亲属、朋友展开调查走访，先后10余次登门做其家属的思想工作，宣传公检法司等部门的《联合通告》，形成全方位的劝投攻势；另一方面继续开展缜密侦查，综合运用各种资源，随时动态掌握陈某境外行踪去向、关系人等情况信息；同时积极与检、法等部门沟通，就陈某归案后的相关司法程序进行了前期研究对接，取得了一致意见。经过多方努力，一直对政策持有怀疑的陈某思想开始松动，但仍犹豫不决。

为尽快促成陈某归国投案，12月24日，副市长、市公安局长程蔚青带领办案民警，驰赴三千里之外的厦门，一天内两度约见陈某亲友，晓之以理、动之以情地讲解追逃政策，讲解法律规定，陈述利害关系，既表明如不归案决不放弃追捕的决心，又讲明投案自首的宽大政策，终于打消了其家属的重重顾虑，促使陈某投案自首。

在强大的法律威慑和政策感召下，陈某次日即通过其亲属向市公安局专案组表达了同意回国接受公安机关处理的意愿，并确定了回国航班。27日12时许，陈某乘坐由迪拜飞往北京的国航CA942航班到达北京。

目前，陈某已被安全押解回衡，案件正在进一步审理中。