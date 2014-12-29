全球“争抢”中国游客 出境旅游“私人订制”哪家强

原标题: 全球“争抢”中国游客 出境旅游“私人订制”哪家强

东方网12月29日消息：中国国家旅游局指出，截至2014年11月，中国内地公民当年出境旅游人数首次突破1亿。另据世界旅游组织的数据，2013年中国就以近1亿人次出境旅游成为世界第一大出境客源市场。同时，中国也以境外旅游消费1020亿美元，超过美、德，位居全球第一。

人数众多、购买力强大，使得中国游客成为全球“争抢”的“香饽饽”。回望2014年，各个国家和地区都摩拳擦掌，争相推出各种针对中国游客的“私人订制”活动，全力迎接中国游客到访。那么，最适合中国游客的出境旅游到底哪家最强呢？

放宽签证哪家强？ 亚洲欧洲争相抢

澳大利亚财政杂志《商业观察》报道称，由于庞大的人口数量和强势经济增长，在未来20年内，中国将成为中产阶级消费的全球“动力工厂”。为了吸引更多的中国游客，放宽签证限制政策成为各国纷纷推出的“杀手锏”。

韩国为吸引更多的中国游客，决定阶段性地放宽对游客的签证签发条件；泰国则通过了对中国大陆及台湾游客在8、9、10三个月免签证费的提案；以色列旅游部部长也表示，将简化中国游客赴以团队签证政策；此外，印度将放宽签证限制政策，中国游客有望受益。

除了亚洲国家之外，欧洲也在积极改革签证政策，加入到争抢中国游客的“竞赛”中。此前，曾因对华签证政策过于严格而饱受批评的英国积极改变，推出24小时超级优先签证服务。即提交申请后可在24小时内得到受理并获得结果。

法国、德国、意大利等欧洲国家也不甘落后，纷纷推出了针对中国游客的签证简化措施。法国推出48小时内发放签证，无需翻译所有证明材料，只需将工作证明翻译成英文或法文等；德国在北京提供了方便快捷的签证办理程序，外包服务通常只需3个工作日即可完成办理申根签证，并且无需另付加急费用等；意大利则针对个人旅游推出签证“绿色通道”，中国出境游客对欧洲各国的吸引力可见一斑。

购物促销哪家强 韩流明星随你想

数据显示，今年7至9月份，访日中国游客消费额达96亿元；截止今年9月，中国游客在新西兰的消费则达到创记录的47.7亿元；2014年，中国VIP顾客在韩人均消费额约为1.68万元，超过了日本游客的3倍……中国出境游快速发展，中国游客“出境购物”受关注度飙升，各国也使出了浑身解数揽客。

韩国各大免税店为吸引中国游客，特别选定超强人气明星为其代言拍摄广告。韩国人气明星李敏镐、朴信惠、EXO作为最新代言人，加之此前的张根硕、金贤重、崔智友、Super Junior、2PM等，将形成强大的“韩流明星”阵容。

无独有偶，泰国推出了著名偶像马里奥作为中国市场泰国旅游形象大使，吸引中国游客到访。

日本各大百货店也相继开始强化吸引中国顾客的对策。大型百货店公司高岛屋将在旗舰店设置面向访日外国客人的专用休息室，为购买高额商品的外国顾客提供免费饮料等服务。西武涩谷店则准备了往年持续推出的“最新流行商品福袋”，还将为中国游客“私人订制”，首次在各楼层设置“欢迎光临”购物角。

今年年初，法国两大一线品牌香奈尔、卡地亚在同一天邀请法国华人旅游协会参观其旗舰店以及高端展览、名人故居，希望借此争取华人消费者；巴黎也再次发动“魅力攻势”，推出第八版《巴黎血拼指南》，详细介绍“流行”和“豪华”血拼路线等细节吸引游客；此外，法国还公布“马克隆法案”，提高一年中允许商店周日营业数量上限，确保外国游客尤其是中国游客的购买力。

为吸引中国游客，美国不少商家都在购物季打出各种诱人折扣，几乎每家店门前都张贴着醒目的折扣标识，如“60%Off”等，相当诱人……

中文服务哪家强 韩日英美都热情

语言文化是了解一个国家和当地人的桥梁，但部分中国游客因语言不通而经常遭遇“洋尴尬”，遇到问题不知如何解决。为避免因此错失中国游客客源，各国旅游业争相提供更好的语言服务，掀起学习中文和中国文化的热潮，以克服文化障碍，吸引中国游客的到访。

韩国、日本、美国、俄罗斯等国家都大力培养中文导游，并推出中文导购物指南，旅游官网也推出全新中文版；纽约、洛杉矶、旧金山等热门旅游城市的商场中文标识随处可见，游客可持银联卡刷卡消费或提现，很多知名品牌店专门安排了中文导购；全美多个国家公园量身订制中文服务；日本京都还将向外国游客提供中文等电话翻译服务，热迎中国游客。

随着越来越多的中国游客到访英国，英国旅游机构正着手进行一项为旅游景点用中文命名的工作，旅游机构表示，给著名的旅游景点起个中文名字，会大大增强中国人对英国的亲和感，并且鼓励中国人选择英国作为旅游目的地。

除此之外，日本大阪拟设置中文标识的出租车站，方便中国游客乘车；巴塞罗那的出租车司机也忙里偷闲，学习中国文化、中国游客的兴趣爱好、价值观、生活习惯等，以此更好地服务中国游客；马德里则将中文纳入公务员培训，重视中国游客投资者……

在外就餐哪家强 赌城中餐新时尚

除了以上的欢迎姿态，提供“走心”的服务也是拉拢中国游客的关键。俗话说：“想要抓住一个人的心，首先要抓住他的胃。”各地为了吸引中国游客，特地推出中式餐饮，力求让中国游客找到“宾至如归”的感觉。

为了让中国游客在意大利托斯卡纳旅游时更舒适，意大利国家旅游局指导托斯卡纳的酒店提供中文服务，在房间内安放热水壶、准备中式早餐和餐具；希尔顿酒店集团则在全美的20多家酒店推出了一项专门针对中国游客的服务，该服务名为“希尔顿欢迎计划”，它提供的便利包括中国茶、中国拖鞋、中国电视节目以及传统的中国早餐——油条等。该服务已取得了积极的成果。

拉斯维加斯赌场的咖啡厅提供美味中餐，已经成为“赌城”的新时尚。其咖啡厅提供包括咕噜肉、麻辣牛肉、云吞等传统的华人食物。此外，一些餐厅还更进一步改造厨房，聘请中餐大厨训练员工制作虾球，葱爆牛肉等。

西班牙的中餐馆则与时俱进，接待中国游客的“团餐”项目已成为新兴市场。由于“团餐”的人数较多，所以在菜肴的准备上可以按照事先通报的人数，进行原料的定量采购，以及大规模的集中加工。虽然一次性准备的饭菜数量较大，但在准备和制作上，却非常的简单，吸引大量商家争抢商机。

旅游永无止境 “私人订制”未完待续

针对中国游客这个庞大群体，全世界各个国家和地区都在精心设计各种“私人订制”元素去吸引。芝加哥今年首次全城庆春节；泰国一观光区变身唐人街，吸引中国游客“回家”；俄罗斯芬兰瑞典则欲面向中国游客开发“红色旅游”；为吸引更多中国游客与投资，澳洲发布了首份中文地图……旅游永无止境，医疗旅游、大学参观、高端购物等，面向中国游客的各种“私人订制”也未完待续……