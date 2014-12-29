多家央企上榜住建部“黑名单” 存在分包转包

原标题: 多家央企上榜住建部“黑名单” 存在分包转包

东方网12月29日消息：据新华社电自住建部开展“工程质量治理两年行动”4个月来，已有30家建筑企业陆续上榜建筑质量违法违规“黑名单”，其中，中国建筑、中国二冶、中煤建设集团等响当当的企业也榜上有名。

知名央企被曝光

近期，住建部陆续公布了一批工程质量违法违规典型案例。中国冶金科工集团下属的国家特级建筑企业中国二冶，在内蒙古某工程施工中存在违法分包的问题；中煤建设集团因为混凝土回弹强度推定值不满足设计要求被住建部点名通报。作为我国最具影响力的建筑工程企业之一，中国建筑下属的第四工程局也“榜上有名”，原因是其无视相关法律规定，对工程进行违法转包和分包。

30家企业上黑榜

记者调查发现，在30家企业中，除上述3家央企之外，河北中建工程有限公司、辽宁东亿建筑(集团)有限公司、内蒙古广厦建安工程有限责任公司等6家企业具有国资背景，而陇海建设集团有限公司、南通市达欣工程股份有限公司、新蒲建设集团、林州八建集团工程有限公司、齐翔建工集团等则是大型民营企业和地方性的龙头企业，其余近一半的上榜企业则是地方性的中小民营企业。

分包转包普遍存在

从住建部“黑名单”的具体案例来看，上榜企业的违法违规行为可分两大类：一是建筑施工领域，如钢筋强度不达标、钢筋间距过大、混凝土空洞缺陷等；二是建筑市场领域，存在分包、转包、工程腐败等违法违规行为。业内人士表示，建筑质量问题的根源，不仅在建筑企业本身，更是建筑市场巨大的利益“黑洞”。

记者调查发现，挂靠、分包、转包等行为在现实当中普遍存在。住建部“黑名单”上榜的30个案例中，有12个案例涉及违法分包、转包、挂靠，甚至出借资质等问题。一位业界资深的建筑企业负责人向记者坦言，“一级企业中标，二级企业进场，三级企业施工”的现象至今仍是业内“法则”。

从住建部向记者提供的典型案例还显示，招标市场的混乱也是导致工程质量事故频发的重要原因。在招标过程中，竞标企业为了最终胜出，往往会压低造价。出于盈利考虑，企业拿到项目后还会进一步压缩成本，质量自然难以保障。