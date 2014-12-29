北京2014年41人因拒绝接受地铁安检被拘留

原标题: 北京2014年41人因拒绝接受地铁安检被拘留

东方网12月29日消息：昨天，记者从北京市公安局公交总队了解到，今年共有62人因在地铁内拒绝接受安检被处理。其中，刑事拘留1人，行政拘留40人。警方表示，拒检的乘客中除有一部分确实是急于赶时间外，还有乘客是故意不接受安检或携带违禁品要强行进站。公交总队希望，乘客乘坐地铁时，预留安检时间，自觉接受安检。

据了解，今年以来，公交总队共处理了拒绝安检人员62人。其中，刑事拘留1人、行政拘留40人、行政警告3人、批评教育6人、调解11人、罚款1人。

乘客拒绝接受安检的原因主要有三类：其中一部分乘客出于赶时间，没有听从安检员劝阻，发生拒检事件；有少部分乘客因携带禁限物品，不听从安检员劝阻，试图携带违禁品强行进站；还有一类乘客对安检不理解、不支持，是故意不接受安检而强行进站。

据悉，拒绝接受安检的人群中，年龄以30多岁居多，女性乘客不在少数。

警方表示，地铁是一个相对封闭的环境，安检是为乘客的安全把关，因此希望乘客支持和理解安检。乘坐地铁时，最好预留安检时间，自觉接受安检，养成主动接受安检的意识。与此同时，按照《北京市轨道交通安全运营条例》的要求，乘客不得携带禁限物品进站乘车。对于拒绝接受安检的人员，警方将给予处罚。

-典型案例

携带违禁品型

11月12日上午10点30分，地铁5号线宋家庄站西厅，乘客薛某试图将带有易燃易爆标志的两个压缩罐带入地铁，被安检员拦截。

薛某不听劝阻还殴打安检员，并拉扯、推搡赶到现场的民警，造成乘客围观。之后，薛某因寻衅滋事被宋家庄站派出所处以行政拘留10天的处罚。

故意型

11月14日下午4点48分，地铁10号线海淀黄庄站A口，61岁的乘客李某拒绝安检，并用随身携带的手提包打向安检员张某的面部，致使张某倒地不起，李某随后也自称心脏难受。经巴沟站派出所调解，李某赔偿张某医疗费100元。

赶时间型

12月4日7点30分，地铁2号线西直门站A口，乘客王某自称因赶时间上课，拒绝接受安检并与安检员发生拉扯。经驻站民警调查，双方均无明显伤情，后对王某进行批评教育后放行。

酒后型

12月23日晚上9点12分，地铁13号线知春路站B口，乘客张某酒后拒绝安检并殴打辅警李某，被公交警方行政拘留10天。