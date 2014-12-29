公安部:“成人奶妈”网站组织卖淫被查 15人被抓

原标题: “成人奶妈”网站组织卖淫被查 15人被抓

东方网12月29日消息：记者从公安部获悉，全国公安机关今年共侦破涉黄涉赌刑事案件3.7万余起，抓获犯罪嫌疑人8.7万余名，公安部挂牌督办的134起重大案件全部告破。昨日，公安部公布了“成人奶妈”网站组织卖淫、跨国赌博网站开设赌场案等20起典型案例。

公安部先后十余次组织力量对各地进行暗访，对134起重点案件实行挂牌督办。年内，全国公安机关对近150名市、县公安机关及派出所负责人的失职失察和违法违纪行为进行了责任追究。

10月中旬，公安部部署各地开展“打黄赌·铲源头”行动。两个月以来，全国公安机关共侦破涉黄涉赌刑事案件9516起，抓获犯罪嫌疑人2.1万名；查处治安案件8.9万余起、违法人员24.5万余名。公安部相关负责人表示，将严厉打击黄赌犯罪活动的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”。

- 案例

“成人奶妈”提供性服务 15人被抓

新京报记者调查发现，多家网站提供介绍奶妈给成人哺乳服务，从中抽取中介费。其中有的网站注册会员达数千人，他们在QQ群内讨论交易问题，并根据照片挑选奶妈。数名成人奶妈告诉记者，她们不仅提供“纯喂奶”服务，也可提供性服务，还能包月。对此，警方表示“奶妈”提供性服务交易，无非是变换一种方式或称谓的卖淫嫖娼行为，涉事网站涉嫌组织卖淫。

6月下旬，公安部部署北京市公安机关对某“成人奶妈”网站涉嫌组织介绍卖淫案立案侦查。经3个多月的侦查，9月下旬，公安部组织北京、河北、广东、湖北、江西等地公安机关联合实施抓捕行动，捣毁了两个组织介绍“成人奶妈”卖淫及传播淫秽视频的犯罪团伙，抓获陈某、何某等15人，已移送起诉3人。

据公安部介绍，自2013年9月以来，陈某伙同他人租用境外服务器建立“奶妈论坛”等网站，采取会员制经营，组织多名奶妈，由客服人员管理，向多个省、市的200余名成人会员提供喂奶、卖淫及传播网上淫秽视频活动。

除了“成人奶妈”网络组织卖淫案，公安部还公布了辽宁鞍山“金港王朝休闲会馆”等组织卖淫及开设赌场案、江西九江朱某团伙组织卖淫及开设赌场案、“8·02”特大跨国赌博网站开设赌场案等涉黄涉赌案件。

公安部公布2014年打击黄赌犯罪20大案例

1、辽宁鞍山“金港王朝休闲会馆”等组织卖淫及开设赌场案

2、上海徐汇“中道桑拿会所”组织卖淫案

3、湖北武汉葛洲坝大酒店“时代会所”组织卖淫案

4、江西九江朱某团伙组织卖淫及开设赌场案

5、云南昆明“9·01”组织卖淫及开设赌场案

6、江苏南通张某等人利用网络组织卖淫案

7、“成人奶妈”网站组织卖淫案

8、郭某等团伙利用网络组织卖淫案

9、肖某等团伙利用网络组织卖淫案

10、“6·10”利用网络组织卖淫案

11、广东广州“9·09”生产经营赌博机并开设赌场案

12、安徽马鞍山薛某等利用赌博机开设赌场案

13、广西钦州“9·22”利用赌博机开设赌场案

14、湖北武汉孙某等团伙开设赌场案

15、福建晋江陈某等团伙开设赌场案

16、云南曲靖陈某团伙开设流动赌场案

17、上海“2·21”网络赌球案

18、“3·18”特大网络赌博及组织出境赌博案

19、“8·02”特大跨国赌博网站开设赌场案

20、“5·26”特大跨国赌博网站开设赌场案