北京地铁调价后“大考” 公交增车超APEC标准

原标题: 北京地铁调价后“大考” 公交增车超APEC标准

东方网12月29日消息：今天是公交、地铁调价后的首个工作日，新票价系统将迎来“大考”。高峰时段，地铁各站所有窗口和售补票设备将全部投入使用。公交集团从今天起日均增发6000余车次，运力增加量是APEC期间的两倍。

地铁付费区内设补票点

从昨日的运行情况来看，地铁、公交执行新票价顺利。但根据昨天记者的探访，地铁站被要求补票的乘客出现较多。今天早高峰起，地铁将增加移动补票设备，在每个车站设置一卡通支出累计记录转移办理点和购买充值点。根据地铁此前的安排，23个重点地铁站配备了30台移动售补票机，这些设备也将在高峰时段投入使用，同时将根据实际情况适时增加。

地铁各站还将在付费区内设置补票窗口，方便临时更改了行程的乘客。乘客在最终的目的地车站不出站就能完成补票。

公交日均增6000余车次

为应对调价可能带来的客流向公交转移，公交集团从今天起每日增加4%的运力，日均增发6000余车次，其中70%的运力增加在早晚高峰时段。

据了解，公交集团此次增发车超过APEC期间的临时增发车力度。APEC期间，每日增加2%运力，日均增发3000余车次。

公交集团表示，除了对地铁沿线各站加强公交运载保障，还重点做好高(快)速路线路、与地铁接驳的短途线路等重点线路的运力调配。同时，在东直门、动物园等各大交通枢纽及四大火车站等重点客流节点安排了31处巡回调度岗，配备100辆机动车，根据客流变化随时调派备用车疏散乘客。

志愿者上岗协助购票

北京地铁此前招募、培训的3500名志愿者队伍明天也将全部上岗，他们将统一佩戴黄色标志在各站售补票设备、售票窗口、进出站闸机处协助乘客解决和乘地铁有关的问题。

另外，全市为调价准备的8000名文明引导员今天早晚高峰也将继续在各站上岗协助维护站内秩序。

公交集团还将在四惠、西站等客流密集路段设200个青年志愿者服务岗，2000余名志愿者将在今天早晚高峰期间上岗，解答乘客咨询、维护站台秩序。

- 提醒

自助购票找零有“延时”

昨天不少乘客拿着20元以上的钞票在自助终端购票，但是设备只收5元、10元和1元硬币，而且出票后找零大约需要15秒，这个时间比原来即刻找零时间要长。乘客最好多备1元硬币或零钱，购票时可大大提高效率。

卡坏了应及时转移“记录”

每自然月内，乘客使用同一张一卡通乘坐轨道交通支出累计满100元后将给予8折优惠；满150元后将给予5折优惠。因此一卡通不能使用时，乘客应尽快办理故障卡轨道交通支出累计记录转移业务，以保证享受优惠。

余额不足可透支一次

昨日记者用一张3元余额的一卡通从双井进站到宋家庄，出站时闸机提示扣除4元，记者正常出站充值100元后，系统提示余额为99元。据了解，一卡通余额不足时可进行一次透支，下次充值时，系统会自动扣除补齐差价。

小型一卡通不能自助充值

目前移动终端设备只能接受普通的市政一卡通(和单程卡一样大小)充值，自助充值可以使用10元、20元、50元或100元纸币。小型一卡通无法在设备上充值，需要到售票窗口充值。

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副市长体验地铁7号线：

“我坐地铁上下班，涨价后也得算算账”

昨日起，北京地铁6号线二期、7号线、15号线西段、14号线东段开通试运营。

昨日上午9时，北京市委常委、副市长陈刚，副市长张延昆来到地铁7号线欢乐谷景区站，与数十名地铁建设者、乘客和附近的市民代表一起体验乘坐。

“修地铁有没有影响你们？”陈刚与一名市民代表相邻而坐。居民王女士称，她家距离新地铁站500多米，早晚上下班都不用开车了，非常方便。

“我坐地铁上下班，涨价后也得算算账啊！”张延昆说，他也是坐地铁上下班，早上7点坐6号线转5号线再倒1号线，人是多但是也快。地铁涨价后，“来回比之前多了4块钱。”

张延昆说，北京早晚高峰的客流压力很大，还将继续修建地铁线路，目标是达到全长1000公里。目前，4条新线路开通后，地铁线路已超过500公里。

北京市轨道交通建设管理有限公司总经理丁树奎介绍，按照计划，明年年底14号线中段和昌平线二期也将开通。14号线中段将在金台路继续向南到北京南站，实现与1号线、4号线、7号线、10号线换乘，改善北京东南部的交通。昌平线二期将直达十三陵景区，实现昌平线的全线通车。

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市交通委主任周正宇：

10部扶梯延迟使用是遗憾

昨日7时30分，北京市交通委主任周正宇来到地铁望京站，拿着10元纸币到自助售票机买票，随后乘坐14号线至金台路站。周正宇说，新线路间隔短、容量大、安全系数高，地铁站内滞留和拥堵现象将得到一定缓解。

新京报：你对新线路的运行情况满意吗？

周正宇：目前来看，新线的运行水平都是非常高的。标志就是我们在高峰时段的开通间隔非常小。一般国际通行标准新线的开通间隔在5到10分钟以上，我们现在做到3到5分钟。

新京报：新线路建设，你最关注什么问题？

周正宇：主要关注信号的稳定性问题，车的安全距离全靠信号自动管控。第二是屏蔽门与车门的配合，车门开、屏蔽门应该同时开，但运行中有时可能出现不一致。第三是地铁的服务水平，购票、安检、电梯等等。

新京报：这次开通的新线路有什么亮点？

周正宇：14号线应该是个亮点，采用了新的6截编组A型车车厢，比老线路用的B型车能多载110到115人，运率提高了3成，早晚运输高峰时的拥堵将得到一定缓解。此外，望京站换乘通道是最宽、最短的。

新京报：加宽换乘通道是出于什么考虑？

周正宇：换乘通道过窄，换乘距离过长，这是我们这几年总结老线在功能上不完善的地方。换乘非常拥挤，每天都要防止踩踏风险，现在全线大概有四十几个换乘站在早高峰采取不同程度的限流。我们决定尽量加宽同时缩短换乘通道，减少换乘时的拥堵。

新京报：新线路有没有你觉得遗憾的地方？

周正宇：一是今年有10部扶梯延迟使用。电梯需要安全验收，空载一定要跑够试运行的720小时才能载人。有一些线路虽然开通了，但是电梯测试的时间不够，所以还要延迟试载，希望乘客谅解。二是有个别站，因为拆迁的原因没有完工。

新京报：4条新线都选择在元旦前夕开通，有什么用意吗？

周正宇：我们年度目标定的今年开通的里程数非常高。我们按照排期来加快工程建设，如果按照正常工期可能要跨年，这几年都是这样，安排在新年前的最后一个星期六。希望大家出行都能更舒服、更方便。