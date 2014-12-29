马凯：五险一金占工资40%-50% 缴费水平确实偏高

原标题: 国务院副总理马凯：养老保险缴费水平确实偏高

东方网12月29日消息：十二届全国人大常委会第十二次会议举行联组会议，结合国务院关于统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况的报告进行专题询问。国务院副总理马凯在回答委员询问时表示，现在的养老保险缴费水平确实偏高，“五险一金”已占到工资总额的40%至50%。他透露，机关事业单位和城镇职工养老保险制度并轨的有关文件近期将印发，并将进一步部署。

养老保险并轨文件近期印发

此前，马凯在向全国人大常委会会议作报告时表示，将推进机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇职工统一的养老保险制度。按照中央部署，有关部门经过广泛调查研究和反复论证，已经拟订了改革方案，并经国务院常务会议和中央政治局常委会审议通过。

昨天，马凯在应询时进一步表示，“机关事业单位和城镇职工养老保险制度并轨问题，中央已经讨论通过，近期文件就要印发，印发后还要召开会议部署”。

马凯表示，养老保险体系的顶层设计问题是政府明年社会保障工作的一个重头戏。他说，本届政府一成立即做了部署，开展了养老保险顶层设计的研究工作。经过一年半的努力，人力资源和社会保障部牵头的部际联席小组已形成了顶层设计研究的总体报告和16个专项报告。

五险一金已占工资40%-50%

党的十八届三中全会提出要适当降低养老保险缴费水平。对此，马凯表示，现在的缴费水平确实偏高，“五险一金”已占到工资总额的40%-50%，企业觉得负担重。但是另一方面，现在社保基金收入增长幅度慢于支出增长幅度，这又是一个矛盾。“一方面企业反映缴费水平太高，一方面降低缴费水平又会影响当期的收入，这个两难矛盾怎么解决，需要研究。”

对于近期同样受到高度关注的渐进式延迟退休年龄的问题，马凯表示，党的十八届三中全会决定作了明确要求，但是社会上分歧很大，认识并不统一。其解决思路是，“在统一认识的基础上还有明确目标的问题，退休年龄是推迟到63岁还是65岁？还有时机选择、节奏掌握、配套措施以及监督实施的问题”等都需要深入研究。

针对养老保险全国统筹问题，马凯说，现在各地情况千差万别，制约因素很多，有的地方入不敷出，中央补助以后才能保证支付。针对这一问题需要解决的是，“怎样才能既能发挥养老保险的共济性功能，又能调动各地的积极性，平衡点怎么找”。

全国人大会议3月5日召开

十二届全国人大常委会第十二次会议昨天表决通过了关于召开第十二届全国人民代表大会第三次会议的决定。根据这一决定，十二届全国人大三次会议于2015年3月5日在京召开。

全国政协会议拟3月3日召开

日前召开的政协第十二届全国委员会第二十三次主席会议，审议通过了关于召开政协第十二届全国委员会第三次会议的决定(草案)，建议全国政协十二届三次会议明年3月3日在北京召开。

雒树刚获任文化部部长

十二届全国人大常委会第十二次会议昨天经表决，决定免去蔡武的文化部部长职务，决定任命雒树刚为文化部部长。

-议程十二届全国人大常委会第十二次会议闭幕

最高法巡回法庭庭长确定

据新华社电 十二届全国人大常委会第十二次会议昨天在人民大会堂闭幕。

会议当天表决通过任免名单，任命刘贵祥为最高人民法院第一巡回法庭庭长、胡云腾为最高人民法院第二巡回法庭庭长。此外还任命了四位巡回法庭副庭长。

十八届四中全会决定提出，最高人民法院设立巡回法庭，审理跨行政区域重大行政和民商事案件。

胡云腾此前接受新华社记者采访时表示，设立巡回法庭是我国司法制度的一个重要创新。根据相关法规，我国现行四级法院体系中，每一级法院都可以进行巡回审判，但并未作为一项制度来实施。

“通过建立巡回法庭制度，最高法设立相对稳定的巡回法庭机构，实现重大行政案件、跨区域民商事案件就地审理，方便当事人开展诉讼活动，更好保护当事人合法权益，维护司法公正。”胡云腾说。

据介绍，最高法设立的巡回法庭，相当于最高法的派出机构，在审级上等同于最高法。巡回法庭的法官也来自最高法，由最高法各业务庭选派，按一定的时间轮流派驻巡回法庭。巡回法庭的判决效力等同于最高法的判决，均为终审判决。

胡云腾表示，巡回法庭最重要的作用，就是方便当事人诉讼，减轻最高法办案压力，同时也有利于避免案件审理中可能存在的地方保护主义。

在司法实践中，一些重大行政案件或跨区域案件放在某一方当事人所在地法院审理，法院有可能受到各种关系影响，不利于公正判决。

“由最高法巡回法庭来审理这些案件，一方面有利于避免地方保护主义干扰，保证案件审判更加公平公正；另一方面也有利于最高法本部从繁重的审判工作中解脱出来，更好地行使对全国各地法院的监督指导职能。”胡云腾说。