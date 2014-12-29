安徽临泉全县动员替信用社追贷款：县长挂帅 欠贷拘留

原标题: 安徽临泉全县动员替信用社追贷款：县长挂帅 欠贷拘留

图片说明:12月26日，临泉县农村信用社正式挂牌为临泉县农村商业银行。在其楼下的宣传栏里，23名被拘留者的照片已张贴了一个多月。这些人，包括11名临泉县信用社信贷员和12名欠贷人。围观市民说，张贴照片是为了震慑不还贷的市民。新京报记者王瑞锋摄

图片说明:临泉县信用合作联社不良贷款清收宣传栏

东方网12月29日消息：今年10月底，61岁的安徽临泉县农民郑先国（化名）突然收到村干部送来的还贷催款通知单。但他2006年就已将贷款本息全清，他对村干部出示了当年的还款回执单。

然而村干部表示，他的名字仍在镇上下发的不良贷款清单里，“不还款就取消你和老伴的低保。”

郑先国的经历，是当地正进行的一场不良贷款清收行动的剪影。

今年10月份，安徽临泉县政府发布通告，称为使县农村信用合作联社顺利改制为农村商业银行，将在全县开展不良贷款清收。

当地成立了不良贷款清收工作领导小组，县长梁永勤挂帅，纪检、组织、公检法等有关负责人参与。县政府向各乡镇、村庄下达催贷任务，完不成任务将被停职免职，学校老师也被发动起来追贷。拒不还贷的欠贷人将被停发养老金、低保，甚至被拘留。

北京才良律师事务所律师朱孝顶表示，村民与信用社的贷款属于民事债务纠纷，应该通过法院走民事诉讼途径解决，而政府利用行政手段干预民事纠纷，包括对欠贷人取消低保、停发养老金相威胁，对欠贷的公务员停薪停职不提拔，都没有法律依据，超出了政府职权范围，属于滥用行政职权。

追贷

县长要让欠贷人成为“过街老鼠”

临泉县迎仙镇郑楼村，郑先国第一次听说县里要清收贷款，是在今年10月村里贴出的一张宣传单上。

这张宣传单名叫《致广大欠贷单位（人员）的一封信》，上面说：县委县政府正告你们，各拖欠信用联社贷款人员，务必按时主动归还贷款，主动归还2006年以前的不良贷款本息的，除免收罚息外，利息只收20%；主动归还2007年至2009年的，除免收罚息外，利息只收40%。

起初郑先国并不在意。2004年，郑先国从信用联社贷款2万元，在2006年将贷款的本息全部还清。

但是今年10月底，一名村干部突然给他送来还贷催款通知单，告诉他“不还款就取消你和老伴的低保”。

是村干部，而不是信用社催要贷款，郑先国还是第一次听说。郑楼村一名不愿透露姓名的村干部对新京报记者表示，镇里下了命令，对催收贷款不力的村干部，一律免职。

据临泉县政府官网，11月4日，在信用联社不良贷款清收工作第二次兑现（编者注：总结）会上，县长梁永勤要求让欠款人成为“过街老鼠”，以“壮士断腕、刮骨疗毒”的决心挖蛀虫，以“抓铁留痕、踏石留印”的态度督促欠款人还款。

在兑现会上，县长点名批评了未完成清收工作的部门，“县安广网络公司、盐业公司，拉了全县的后腿。”

对于未偿清贷款的公务员，会议要求由县纪委、组织部、财政局、人社局等部门联合对其采取“停薪、停职、停岗”和“不提拔、不调动、不评先、不加薪、不晋级”的措施。

当地公检法、乡镇社区村委等各级部门被动员起来。临泉县新城社区一名居民表示，他接到社区主任的催贷电话，“不还贷款就停发养老金。”他赶紧还了钱。

连临泉县的一些学校也接到了催贷任务。临泉县阜临小学一名教师告诉记者，他们按照教育局的要求，劝说欠贷的学生家长还钱，“我们装作给家长打个电话，手机上留个通话记录，跟校长说催过就行了。”

拘留

多名欠贷者未经法院程序被直接拘留

11月初，郑先国发现，镇上催贷的横幅标语多了起来。打开临泉电视台，一些欠贷者被曝光。

某天，一辆警车停在迎仙镇郑楼村村民刘福贵（化名）家门口。车上四五名穿警服的人自称是临泉县法院执行庭的工作人员，要带刘福贵去法院，聊一聊还贷的事。刘福贵上车后，被直接送进了临泉县拘留所，关了15天。

刘福贵说，2009年左右，本村一村民和信贷员借用他的身份证，办了一笔46000元的贷款。此后这名村民失联，也没人还贷款。

他在拘留所里打听到，因不还贷款被关在里面的人不少，“我的房间就有两三个。”这一说法得到了迎仙镇派出所一名警察的证实，但他称不清楚具体人数。

11月21日，刘福贵借了5万元高利贷，还上了欠信用社的贷款。

北京才良律师事务所律师朱孝顶表示，法院执行庭可以根据生效判决，对被执行人进行司法拘留，司法拘留必须由院长签发。但刘福贵表示，他并没有被信用社起诉，更没有判决书。

瓦店镇大林村一名村民称，村里有两人因欠贷被公安局和法院约谈，“两人制订了还款计划，才被放回。”

12月23日上午，3名自称是临泉县公安局经侦支队的警察来到迎仙镇一家超市，告诉老板娘秦月，让她还上欠信用社的贷款，“他们说不还超市就要关门，吊销执照”，秦月说。

秦月介绍，2004年，信用社信贷员程继涛曾劝说她的爱人韦振东拿超市营业执照抵押，办理了30万元贷款，“这笔贷款是信用社给别人用的。”

她出示了当年程继涛的一份书面说明，称30万元贷款分别借给了另外4人使用，“以上几笔钱由我（程继涛）催要，与韦振东无关。”

被警方通知的当天下午，因担心被拘留，韦振东逃离临泉，躲到了别的地方。

提留

镇干部称不是提留款而是“办公经费”

临泉县银行系统一名高管表示，集中清理不良贷款，与信用社将升级为农商行有关。

2012年6月，安徽省政府出台《关于进一步深化农村合作金融机构改革的意见》，要求到2015年全省所有农村信用联社全部改制为农村商业银行，2012-2014年期间，省财政对成功改制的高风险农村信用联社给予1000万元奖补。

由临泉县政府提供的一份文件显示，截至今年9月末，该县农村信用联社不良贷款余额为11.04亿元。

临泉县农村信用联社纪委书记袁静说，此次将追缴30年以来的不良贷款。

北京才良律师事务所律师朱孝顶表示，村民与信用社的贷款，属于民事债务纠纷，信用社可以通过法院走诉讼程序，“政府通过行政手段干预，属于滥用职权，没有法律依据。不清楚信用社与政府之间是否存在利益输送。”

据临泉县多名乡镇、村干部透露，追缴上来的贷款，乡镇要提留35%，村委提留5%。

对于提留款的说法，迎仙镇一名副镇长并不认同，“这是办公经费，去村民家要钱，开车，吃饭，不都要花钱吗？”

但临泉县政府和农村信用联社均对新京报记者否认有提留这一说法。此外，袁静还否认乡镇村干部有清收任务，“只是负责通知欠贷村民。”

然而，记者获取的一份政府文件《临泉经济开发区农村信用合作联社不良贷款清收工作实施方案》显示，在2014年11月10日前完成清收任务的，对各社区、居委会按照清收任务的2%奖励，超额部分按5%奖励；对包片干部及书记、主任按照清收任务的2%奖励、清收任务的1%作为工作经费。

方案还规定，对连续两次最后一名的干部停职，对连续三次最后一名的干部免职处理。

11月1日，临泉县政府官网消息称，瓦店镇政府召开兑现会，对完成清收任务的前三名发奖金，对后三名处罚金。

临泉县政府为何动员各级行政、司法部门为农村信用社追贷，政府是否其中有利可图？截至发稿，该县县长梁永勤未回应新京报就此问题的数次电话及短信问询。



