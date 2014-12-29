郑州开封城铁开通：省委书记玩自拍 "包拯"捧场

原标题: 郑州开封城铁开通：省委书记玩自拍 “包拯”捧场

图片说明:宋城路站广场上熙熙攘攘的人群。

图片说明:“包大人”也来坐城铁。白韬/图

东方网12月29日消息：12月28日，历时4年建设而成的郑开城际铁路开通啦！河南也由此开启城际铁路时代，填补了综合交通体系蓝图上的又一空白。除了郑开，郑焦、机场城铁也快了，中原“一小时城市生活圈”正一点一点成真！

没有首发仪式，没有新闻发布会，没有鲜花与掌声，但这丝毫不影响我省省内首部城铁的首发影响力。在首发的这趟车上，有很多欢乐的事情发生。

这是要醉的节奏啊

包拯带着展昭、公孙策坐城铁

昨日8时整，郑州东站三层候车厅，在A18、19与B18、19的郑开城铁检票处，正式开始检票，检票后四周也悬挂了“城铁候车区”的指示牌。

工作人员表示，正常为提前半个小时检票进站，由于C2082为郑开城铁的首发车，所以提前40分钟。

8时25分，在C2802次列车开行前15分钟，一列身着古装的队伍从候车厅西侧缓行而至A18的城铁检票口，有人举着“回避 肃静”的牌子。

整个队伍着宋朝服装，为首的一名魁梧男子肤色较黑，美髯垂胸，额头正中画着月牙儿，这分明是宋朝开封府的包拯包大人啊！

包大人身后两侧，一个是带刀护卫展昭，另一个则是公孙策。

C2082开动后，坐在4号车厢的“包大人”不断与前来探望的乘客互动，还送给了高姐礼物做纪念。

最欢乐的事

省委书记、省长和市民玩起自拍

昨日8时40分，省委书记、省人大常委会主任郭庚茂，省委副书记、省长谢伏瞻，省委常委、常务副省长李克，省人大常委会副主任张大卫，副省长赵建才，省政协副主席邓永俭参加活动。

郑州市委副书记、市长马懿，开封市委书记祁金立，开封市委副书记、市长吉炳伟等参加开通活动。

@河南日报昨天09:59发微博：【郑开城际铁路今天首发，省领导登乘】郭庚茂、谢伏瞻等省领导兴致勃勃登上城际C2802列车，车行至贾鲁河站（郑信站），郭庚茂望着窗外，感慨道：风景这边独好。他说，这趟列车就像观光列车一样，窗外就是一座现代化都市嘛！郑汴一体，沿途处处是景。

@河南日报昨天10:26发微博：【省委书记、省长和市民玩起自拍】乘坐首趟郑开城铁的郑州黄女士今天和领导合影合了个够，她和省委书记、省长都合了影，连郑州铁路局局长张军邦也凑上了她的镜头。这是要火的节奏啊。

名词解释

1小时出行圈

根据中原城市群城际轨道线网规划，我省未来将打造以郑州为中心、以城际铁路为骨干的“1小时出行圈”，建设北至焦作、新乡，西至洛阳，东至开封，南至许昌、漯河、平顶山、周口的放射状城际铁路网络。目前，除郑开城际以外，郑焦城际也进入联调联试阶段，郑机城际将于明年底与机场二期工程同步投用。

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商丘至合肥至杭州

铁路客运专线开工

2018年将建成通车

郑州到杭州将缩短到3小时左右

12月28日，记者从郑州铁路局获悉，商丘至合肥至杭州铁路客运专线正式开工建设，建成后，杭州到郑州由现在的最快6小时33分钟缩短到3小时左右。加之郑万高铁的点式开工，我省“米”字形高铁网络中的“一撇”和“一捺”也从规划正式进入建设阶段。

将打通江浙沿海地区到中原的快速通道

这条铁路正线全长770公里，其中新建线路587公里，包括商丘地区和阜阳、合肥、芜湖、杭州等枢纽引入配套工程。设计时速350公里，共设26座车站，预计最快2018年建成通车。该高铁建成后，将打通江浙沿海地区到中原的快速通道。

将推进郑万铁路河南段全线开工

此外，记者从省发改委获悉，郑万铁路河南段也实现了引入枢纽工程的点式开工，位置是郑万铁路与郑州至机场城际的并行线部分。“之所以要提前开工，是考虑到明年郑州至机场城际铁路将建成，可避免再次施工。”省发改委相关负责人告诉记者，明年，我省将推进郑万铁路河南段全线开工。

至此，我省“米”字形高铁枢纽中的“一撇”和“一捺”终于在2014年底从规划变为现实。商合杭高铁的开工建设，让身处豫东地区的商丘站即将成为徐兰高铁、京九高铁十字交叉的高铁大枢纽，而商丘也将成为仅次于郑州的高铁枢纽“新贵”。而郑万高铁的最终走向，也将决定着许昌能否与商丘一道成为继郑州之后的高铁枢纽。