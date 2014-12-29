北京副市长张延昆：经常坐地铁 通勤费翻番

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副市长陈刚（左二）体验7号线

副市长张延昆（右二）体验7号线

东方网12月29日消息：昨日上午，北京市副市长陈刚、张延昆和数十位市民代表、志愿者代表、地铁修建的工作人员一起，从7号线欢乐谷景区站出发，体验7号线首日运行。昨日同时开通的地铁新线还有6号线二期、14号线东段、15号线一期西段。随着4条新线的开通，北京轨道交通里程新增加62公里，全长达到527公里。

地铁7号线工程位于北京城区南部，西起湾子，经过广安门、广渠门、百子湾，向南、再向东，最后到达焦化厂，共设有21座车站，是平行于地铁1号线的又一条东西向骨干轨道交通线路，目前可实现与9号线、4号线、5号线换乘。

参加7号线前期隧道挖掘工作的小王也被邀请来体验新线，“2011年我们开始接触7号线的时候还什么都没有，今天终于坐到地铁列车上了。”小王兴奋地说。

7号线的站内设计秉承“一站一景”的理念。在欢乐谷景区站，地铁墙上巨幅欢乐谷形象的彩色装饰，引来不少民众前来留念。鲁先生也带着他的妻女、父母来到地铁墙前拍照，鲁先生办理了欢乐谷年票，之前都是开车从九龙山来欢乐谷游玩，7号线开通首日，一家人就抓紧搭地铁来欢度周末，“原来光是停车费一天就要七八十元，还是坐地铁便宜，又快，周末也不挤。”

发现

北京地铁邀请天津“地铁迷”体验新线路

常昊来自天津，是个资深地铁迷，现在已经是“地铁社区”网站的站长。从2007年开始，每有新线开通，常昊就会来到北京首日体验，不过被北京地铁运营方面邀请，还是头一回。

昨天凌晨4点多，他就从床上爬起来，和7个天津地铁迷一起，赶早晨6点半的京津城际列车来到北京，从4号线北京南站到菜市口，换乘7号线，赶到欢乐谷景区参加今早的体验活动。

常昊告诉北京青年报记者，地铁迷们不仅着迷于轨道、地铁列车机械和这种工业文明，还能从每个城市的地铁看出各地的文化特色。

“每个城市的地铁都是城市的名片，像新开通的7号线，每站的站名都是书法书写的风格，很有韵味，而且每站装饰风格不同，有各种样式的花格窗，而且像在虎坊桥这样的老南城，整体装修就很有老北京的感觉。”体验了一路的常昊这样说。

“在2元时代，北京地铁是非常让我们天津人羡慕的，现在涨价了，北京地铁线路长、密度大，在城里随便一走，就是四五元，去郊区六七元都打不住，在天津一共四趟线，只要不去塘沽，5元钱足够了。”常昊说。他还告诉北青报记者，北京人流量大，发车间隔短，“我感觉7号线的间隔只有3分钟吧。”

昨天一天，常昊不仅乘坐了7号线，还把6号线二期、14号线东段、15号线一期也走了一遍，“14号线采用的是8编组A行车，这种车宽3米，有5对门，是国内最先进的一种地铁列车。”

傍晚6点钟，常昊已经返回了天津，昨天还是天津地铁开通30周年纪念日，这位资深地铁迷还要回家赶场参加活动，“北京的地铁历史更长了，从1969年第一条地铁完工到现在，已经有45年了。”

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副市长乘新线：我经常坐地铁

昨天上午9点，北京市副市长陈刚、张延昆和市民们一起，从欢乐谷景区站上车，体验了新开通的7号线班车。

坐在陈刚副市长身边的张大妈家住在欢乐谷附近，她感叹道：“家旁边有了新地铁，不用再跑老远去10号线了。”“百姓们对修新线还是比较支持的，开了7号线，可以有效地分流南二环和南三环的交通压力，以后北京会继续修更多地铁，预计到2020年，要达到1000公里。”陈刚副市长说。

张延昆副市长告诉北青报记者，他经常乘地铁，“今天早晨也是坐地铁过来的。”昨日是地铁涨价第一天，张副市长也对自己的出行“算了算账”，“我原来是一天来回4元，以后估计单程也要4元了吧。”

对于涨价能否缓解北京的拥堵，张副市长对北青报记者表示，在北京，人们对地铁出行有很大的刚需，在新线开通前，每日运力已经超过了1000万人，新线开通、地铁涨价后，乘客人数不一定会减少，“现在我们的地铁是527公里，未来我们会按照2020年轨道建设的规划，抓紧建设，继续加大地铁布局的密度、长度，以疏解拥堵。”