东莞警方抓获台湾十大通缉犯之一 其潜逃大陆17年

原标题: 东莞警方抓获台湾十大通缉犯之一 其潜逃大陆17年

东方网12月29日消息：记者28日从广东省公安厅获悉，11月1日至12月28日，广东警方共打掉有组织跨境犯罪团伙42个，破获有组织跨境犯罪案件1130起，抓获有组织跨境犯罪嫌疑人546名。

近日，经过一段时间的调查取证，广东珠海市公安机关成功查破了陈某雄经营地下钱庄的跨境犯罪案件。7月，浙江义乌警方在侦办胡某玲职务侵占案过程中，发现犯罪嫌疑人胡某玲将职务侵占所得的赃款2000多万元人民币通过珠海市拱北某商行的经营者陈某雄兑换成港币，并由陈某雄负责派人将港币在澳门交付给胡某玲用于赌博，陈某雄的行为涉嫌非法经营罪。

根据线索，今年7月18日珠海市公安机关对陈某雄涉嫌非法经营案立案侦查，并于当日将犯罪嫌疑人陈某雄在拱北某商行抓获。经调查，陈某雄系拱北某商行负责人，该商行平时以销售烟、酒、汽水为掩护，主要经营人民币与港币间的非法兑换，从中赚取利差。

深圳市公安机关近期对多个涉嫌跨境违法犯罪的场所进行了突击清查。其中，在该市罗湖区南湖区春风路鸿丰大酒店和凯悦豪庭查获一跨境卖淫嫖娼违法团伙，抓获甘某强等违法嫌疑人5人，其中香港籍男子2人，内地嫌疑人女性3人。经审查，该几名内地女子专门针对香港籍男子从罗湖口岸入境后，伺机搭讪，寻求目标，进行卖淫行为。5名违法嫌疑人均对其卖淫嫖娼行为供认不讳。目前，公安机关已依法对5名违法人员进行处理。

11月19日，东莞市公安局将潜逃大陆十七载的台湾十大通缉要犯之一利某永在东莞市桥头镇一居民小区地下停车场抓获。犯罪嫌疑人利某永因在台涉嫌“杀人及伤害”等罪，分别于1995年3月31日、1997年5月28日被台湾司法部门通缉。11月19日，东莞警方成功在桥头镇一居民小区地下停车场将准备外出的利某永抓获归案。目前，公安机关已将犯罪嫌疑人利某永移交给台湾警方处理。