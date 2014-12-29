卢布贬值殃及温州商人：3万羽绒服亏200万人民币

原标题: 卢布贬值殃及温州商人：3万羽绒服亏200万人民币

图片说明:俄罗斯柳布里诺市场，在卢布贬值后生意不好，来往的人不多 温商提供

东方网12月29日消息：俄罗斯一直以来是温州企业五大主要出口市场之一，温州市有1664家企业对俄有贸易来往，主要产品有鞋、服装、汽摩配等。多年从事对俄货运行业的吴先生说：“今年卢布暴跌造成温州企业损失很大，不但业务明显缩水，更糟糕的是有的贸易合同违约、有的拒绝及时提货、有的不按时支付货款，也有临时要求降价。”情况到底如何，本报记者日前对与俄有贸易的温州企业进行走访。□记者 谢国林

温商3万多条羽绒服

亏了200多万元人民币

今年30多岁的谢先生是温州永嘉人，在温州从事服装行业10多年。他的多位亲戚同学都在北京与俄罗斯做外贸生意，前几年生意做得还不错，在他们的影响下，前年他也到北京做外贸生意。

他告诉记者，今年6月份，他在天津一家服装加工厂加工了3万多条羽绒服后，通过陆运，在11月初到达俄罗斯莫斯科柳布里诺市场。

从面料、加工、托运到布里诺市场，每条羽绒服成本要400多元人民币。

谢先生说在柳布里诺市场做服装生意，一般都是提前三四个月开始加工。他说他的3万多条羽绒服亏了200多万元的主要原因，是今年下半年卢布贬值。

他说货已发到俄罗斯市场，就是卢布贬值，亏本也要卖掉。如果不卖掉，仓储费用很高，平时生意好的时候，货到就马上被提完。

据他介绍，温州商人在北京做皮衣、棉裤、羽绒服销往俄罗斯市场批发的最起码有200多家，今年基本都要亏钱，除非有些做美金的，还有一些帮俄商代加工的。

温商周星波在北京做面料生意好多年，据他介绍，因卢布贬值，做外贸生意的企业今年亏本很多，有些温商今年亏1000万以上都是很正常的。

温企在俄生意难做

租金库存人工费用都很高

25日下午，经俄罗斯欧龙物流清关公司温州办吴先生介绍，记者来到温州双屿一家做外贸的鞋厂。看门的保安告诉记者，他们厂做鞋是销往俄罗斯市场，以前生意还可以，今年生意很差，工人早就放假了，老板在俄罗斯。

据他介绍，温州在柳布里诺市场做鞋生意的企业不少于200家，在俄罗斯做生意，遇到生意不好，加上店铺租金、库存场地、人工费用等亏钱是很厉害的。

温州市鞋革协会工作人员告诉记者，今年在俄罗斯做生意的鞋企生意都不好，下午该工作人员提供两家与俄罗斯有贸易企业老总电话，以方便记者采访。记者拨通这两位企业老总的手机号码，他们告诉记者，自己不是做鞋的，声称记者打错了电话，可能是不愿意接受采访。

张先生从事做鞋多年，是一位在柳布里诺市场自产自销的鞋企。据张先生介绍，他做的鞋在柳布里诺市场批发价一般是10—20美元，其中每双鞋的利润在2美元左右，而今年下半年卢布跌得厉害，利润减少50%以上。

服装、鞋、汽摩配等

多个行业在俄罗斯受影响

据了解，俄罗斯是温州鞋业出口仅次于欧盟、美国之后的第三大传统出口市场，2013年鞋业出口值超过8亿元，而今年出口值将明显下降，卢布大幅贬值将影响俄罗斯实际消费，这将进一步影响到温州鞋业出口。

据鞋革协会工作人员介绍，卢布贬值对外销俄罗斯市场的温州鞋企影响很大，有一家鞋企是做外贸订单，该企业和俄罗斯一家公司是多年老客户，今年上半年下了一笔巨额订单，到了前段时间发货时，由于受卢布贬值影响，俄罗斯方告知温州的这家鞋企，原先的货不要了，就是发到俄罗斯也没钱，该订单给温州这家企业造成的经济损失很大。

在温州从事服装行业多年的周海忠告诉记者，温州在俄罗斯做服装生意，今年都亏死了，他表示华商在俄罗斯经营皮鞋、袜子、服装、眼镜、饰品、建材等的人有很多。

损失原因

俄商拒绝提货不愿付款 也有临时要求降价

就算东西卖掉了，以卢布计价也是损失惨重

据从事俄罗斯市场外贸生意多年的张志强介绍，温州在俄罗斯做外贸生意的企业有两类。一类是做订单，这类企业如果订单的合同是用美元计算的，这次卢布贬值，影响不会很大，另一类是自产自销，这类企业国内把产品加工好，托运到俄罗斯市场自己销售。因卢布贬值，批发销售是用卢布的，这类企业亏损就很大。

吴先生说：“今年卢布暴跌对温州企业造成损失很大，有的贸易合同违约、有的拒绝及时提货、有的不按时支付货款，也有临时要求降价”。吴先生表示如此明显的降幅此前并不多见，温州有些企业目前都不敢接俄罗斯方面的订单。

据温州纺织业协会的秘书长介绍，温州市有1664家企业对俄有贸易来往，主要产品有鞋、服装、汽摩配、袜子等行业。据他在前不久在一次行业协会开会时了解到，今年瑞安的袜子行业，受卢布贬值影响，有些做俄罗斯市场的企业亏损厉害。

今年6月份以来，温州对俄出口同比呈下降态势，而且8月份开始降幅增大，降幅区间在11.75%至27.86%。

温州中小企业发展促进会会长周德文认为卢布贬值后，在俄浙商的利润回报明显下滑，最高降幅达五成。随着卢布贬值，消费减少，这些专业市场订单额减少了30%至40%。

温州市商务局对外贸易处处长殷文茹表示，企业接订单可要求对方支付美金，而且提前支付，以此来减少风险，另外对明年市场营销要重新慎重考虑，特别要注意风险。