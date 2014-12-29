原标题:印象很深刻！盘点2014中国外交“微镜头”（图）

东方网12月29日消息：中美元首瀛台夜话，水立方APEC“全家福”，“好兄弟手拉手”，新西兰毛利族迎宾礼，元首夫人挥毫写毛笔字……2014年中国外交取得一系列新的重大进展，而更让人印象深刻的，是上述一个个经典外交“微镜头”，这些精彩片段，讲述着中国外交的新故事，折射出新理念。

镜头一：瀛台夜话

时间：2014年11月11日晚

地点：北京中南海瀛台

人物：习近平，奥巴马

场景：继去年美国加州“庄园会晤”后，11月11日晚，在北京中南海瀛台，习近平与奥巴马再次展开一场不打领带的会晤。从散步到会见，到晚宴，再到茶叙，尽管夜风不小，但两人聊兴不减，原定21点15分结束的活动，直至23点夜色深沉才挥手告别。

简评：这是2014年中美关系的经典镜头，更是全年中国与大国关系的缩影。一年来，中美新型大国关系早期收获沉甸甸，尤其在应对气候变化、签证互惠安排、建立两军互信机制等领域取得重要进展。中美关系大踏步前进的同时，中俄战略协作伙伴关系保持高水平运行，两国一批重大合作项目取得突破性进展。此外，习近平历史性访欧，李克强年内三次访欧，更是把中欧关系提升到新高度。

镜头二：北京APEC“全家福”

时间： 2014年11月10日

地点：北京水立方

人物： APEC成员经济体领导人、代表及配偶

场景：11月10日晚，面对北京水立方的一池清水，APEC各成员经济体领导人身着中国特色服装，拍摄了一张中国风的“全家福”照片。习近平用“上善若水”来解释选址水立方的原因——因为，亚太经合组织以太平洋之水结缘。时隔13年，APEC会议重返中国，中国首次提出“亚太梦”概念，北京又一次成为世界的焦点。

简评：东道主，这是2014年中国外交的关键词之一，从上海亚信峰会到北京APEC会议，从“亚洲新安全观”到“亚太梦”，引来全球目光的主场外交中，中国不仅搭了台，而且“唱了戏”。2014年的全球多边外交舞台中，中国理念、中国方案正为构建新型国际关系提供崭新思路。

镜头三：中塔元首手拉手

时间：2014年9月14日

地点：塔吉克斯坦首都杜尚别

人物：习近平，拉赫蒙

场景：这是9月14日上午，塔吉克斯坦总统拉赫蒙夫妇在机场送行习近平夫妇离开杜尚别的场景。欢迎仪式后，家宴前，走出机场贵宾室时……习近平此次访塔期间，拉赫蒙数度拉起习近平的手，尽显中塔友好。拉赫蒙说，按照塔吉克斯坦民族习惯，好兄弟就要手拉手前进。

简评：中塔元首数度手拉手，正是中国与周边国家“拉手”前行的现实写照。在“亲、诚、惠、容”周边外交理念的指引下，中国提出“一带一路”构想，并欢迎周边国家“搭便车”，目前，已获得沿线50多个国家积极响应参与，中国与周边国家利益共同体和命运共同体建设正大步向前。

镜头四：习近平出席毛利族迎宾礼

时间：2014年11月20日

地点：新西兰首都惠灵顿

人物：习近平，毛利族长者

场景：在对新西兰的访问中，习近平及夫人彭丽媛体验了一把传说中的“碰鼻礼”。当日，毛利族上演了最古老的迎宾礼：5名勇士赤膊光足，身系草裙，一面挥舞长矛，一面吆喝，并不时吐出舌头。为首的勇士走到习近平面前，将一把剑投在地上，习近平俯身拾起。毛利族人确定习近平一行是为和平而来的善者。

简评：通过此次南太之行，新时期中国外交构建了覆盖五大洲的完整“出访版图”。短短两年间，习近平和李克强足迹遍及五大洲50多国，会见外国元首和政府首脑近500人次，形成遍布全球的伙伴关系网络。不论国家大小、距离远近，志同道合，是伙伴，求同存异，也是伙伴。不结盟，广交朋友，这就是中国的外交范儿。

镜头五：会晤间隙的李克强

时间：2014年12月下旬

地点：塞尔维亚首都贝尔格莱德

人物：李克强，随访的国务院各部部长

场景：一国领导人与16国领导人分别会晤是什么节奏？这就是在塞尔维亚出席第三次中国—中东欧国家领导人会晤时，李克强实际面对的情形。那么，间隙的5分钟总可以歇口气吧？事实是：不能！当他送走每一位刚刚结束会谈的领导人匆匆赶回座位时，随行的国务院各部部长旋即围拢到他身旁进行会商。有人注意到，自始至终李克强没顾上喝一口水。

简评：“白加黑”“5＋2”……这些网友用于吐槽加班的词汇，已成中国领导人出访的“家常便饭”。这种高强度，几乎贯穿了十八大以来习近平和李克强的17次出访。也正是这种高强度，使得2014年成为中国外交名副其实的丰收年。

镜头六：彭丽媛教米歇尔写毛笔字

时间：2014年3月21日

地点：北京师范大学第二附属中学

人物：彭丽媛、米歇尔

场景：中国书法太美了，今后我要多练习——美国“第一夫人”米歇尔的首次单独专程访华中，中美元首夫人在北京一所中学共“秀”书法。米歇尔用毛笔写了一个“永”字送给彭丽媛，彭丽媛则书写“厚德载物”四字回赠。媒体播放的彭丽媛向米歇尔示范如何握毛笔的画面，在全球赚足了眼球。

简评：放眼2014年的中国外交，“夫人外交”可谓一抹亮色。在巴黎看望患病儿童，在北京邀请外宾参观解放军艺术学院，在布里斯班拥抱考拉……作为中国国家主席习近平的夫人，彭丽媛在外事活动中展现的亲和与优雅，受到国内民众好评，国际舆论也赞许“夫人外交”为中国软实力加分。