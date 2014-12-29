全国人大正拟订“税收法定”计划安排 路线图已明确

原标题: 全国人大正拟订“税收法定”计划安排 路线图已明确

东方网12月29日消息：税收法定路线图已明确：征收新税种应通过全国人大及其常委会制定税收法律，现行税种也将陆续或直接上升为法律；网络安全立法正在抓紧研究起草；人大代表在关于制定反腐败法的议案中提出的建议，今后立法工作中将认真研究。

昨日，十二届全国人大常委会第十二次会议闭幕。会议期间听取了全国人大法律委员会关于十二届全国人大二次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告，报告披露上述内容。

会议决定十二届全国人大三次会议于2015年3月5日在京召开。



税收法定

增值税法等已列入立法规划

目前18个税种中，只有3个制定了法律。全国人大法律委员会在报告中说，赵冬苓等代表提出议案，建议推进落实税收法定原则，需要开征新税的，应当通过全国人大及其常委会制定税收法律；对现行的15个税收条例制定出上升为法律的路线图、时间表。

报告称，增值税法等若干单行税法已列入本届全国人大常委会立法规划。

全国人大以及常委会初步考虑，今后需要开征新税种的，应当制定税收法律。现行由有关税收暂行条例规范的税种，涉及税制改革的，可在改革过程中先对相关税收暂行条例进行修改，在改革完成后再上升为法律。

目前，法律委员会正在研究拟订将现行税收条例逐步上升为法律的计划安排。

差额选举

议案建议明确正职差额选举

报告介绍，关于修改地方组织法的议案共3件，建议修改地方组织法，明确选举有关机关正职负责人以及一府两院有关负责人、补选人大常委会组成人员，均采取差额选举方式等。

根据现行组织法，地方在选举人大常委会主任、政府正职、法院院长、检察院检察长等正职时，进行差额选举；如果提名的候选人只有一人，也可以等额选举。专家介绍，实践中，很多地方在选举正职时选择采取等额选举，极少进行差额选举。

全国人大法律委员会称，全国人大常委会法工委正在研究修改地方组织法的问题。对于议案提出的建议，法律委员会、法制工作委员会将认真研究。

网络安全

正对网络安全立法进行论证

报告称，关于网络方面立法的议案共有8件，包括建议制定网络安全或网络管理方面法律，确立网络安全保护的基本原则，落实网络实名制，加强对信息内容和公民个人隐私的保护等。

报告介绍，网络安全方面的立法已列入本届立法规划和2014年立法工作计划。

全国人大常委会法工委正会同有关方面，对网络安全立法的基本思路、主要问题等进行论证，抓紧研究起草工作。

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