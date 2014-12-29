讨薪女与警察冲突命丧派出所 家属求异地尸检

原标题: 讨薪女与警察冲突命丧派出所 家属求异地尸检

女工讨薪亡涉事警察停职

太原检方介入调查采取强制措施

东方网12月29日消息：据中央人民广播电台、央视报道河南郸城县女民工周秀云在山西太原讨要工钱时，和出警民警发生肢体冲突致非正常死亡，其丈夫王友志也被打断肋骨，此事引起关注。26日晚，太原市公安局回应称，检察机关已对涉案民警立案侦查并采取强制措施。

要工资却被铐走

河南郸城县农民工王友志说，在太原小店区打工一年，他们一家三口被拖欠了2万多元工资。12月13日，儿子王奎林去建筑工地索要工资，和保安发生冲突。王友志接到电话后和妻子周秀云赶到工地。

据王友志介绍，随后四五个警察来到，一名胖警察问他们带没带身份证，他们说带了。“像你们这些犯罪分子一概不能轻饶。”王友志说，警察在现场开始说脏话。他们与现场民警理论，警察把他推到一边并给他戴上手铐，塞进警车。其妻周秀云一起被带到派出所。王友志说：“他把孩子妈妈扔到地上，说她装死。然后就开始拳打脚踢打我。”“在我眼前，我眼睁睁看着她(妻子)去世。我说，你救救她吧，救救她吧。警察说，不要叫唤，再叫唤还收拾你们。”

王友志表示，他们出来打工前都体检过，妻子从来也没吃过药，没有病。

涉事民警处置不当

26日晚，太原市公安局通过官方网站发布通告，事件发生后，该局立即提请检察机关介入调查；同时，由局领导带领督察部门展开调查，对当事民警做出停止执行职务决定。

警方表示，当日，周秀云等10余名河南籍民工准备于次日返乡，需回住地整理行李，因未戴安全帽进入施工工地，与保安发生纠纷。民警处置过程中与阻拦的周秀云有肢体冲突，涉嫌违反公安机关接处警相关规定，处置不当，发生周秀云非正常死亡事件。目前，检察机关已根据前期调查情况，对涉案民警立案侦查并采取强制措施。

家属求异地尸检

27日，王友志告诉记者，公安和检察机关已经和他接触。王友志说：“现在让我们尸检，我想要求其他地方的人尸检，我不相信他们。”

近日，有关此事的视频流传网上，视频显示一女子抱着民警的腿，民警右手像是拉着女子的头发。另一镜头中，这名女子躺在地上一动不动，民警的左脚踩在她头发上。26日，王奎林说，视频是他和工友拍摄并上传的。

据太原市龙城派出所值班所长徐龙说，视频中的民警王某和郭某确实是派出所正式民警。办案时，民警携带了执法记录仪，目前两人已被停职并接受调查。

小店区人民检察院在26日对涉案民警王某(网络视频中拍到的动手民警)立案侦查并采取强制措施。