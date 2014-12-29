中国女子印尼机场问路 遭2名警卫迷奸囚禁2日

原标题: 中国女子印尼机场问路 遭2名警卫迷奸囚禁2日

东方网12月29日消息：中国驻印度尼西亚大使馆领事负责人28日对媒体表示，中国驻印尼大使馆强烈要求印尼方彻查中国女性公民遭性侵案，严惩罪犯，采取切实有效措施确保在印尼中国公民安全。

一名中国女性公民23日向印尼警方报案，称遭雅加达国际机场两名警卫强奸。

向机场警卫问路遭下迷药

据印尼媒体报道，受害的中国女子23日被发现在印度尼西亚雅加达苏卡诺哈达国际机场一号客运大楼哭泣。

一名机场警卫前来询问时，她哭诉道，20日到达该机场后，曾向2名警卫询问哪里可以小睡一会，因为不懂英语和印尼语，双方只能用身体语言沟通，但随后她被下迷药并带至机场附近酒店遭到强奸，还被囚禁了2天。

目前，该机场的管理者已经对此事致歉，两名涉事警卫也已被雅加达警察局列为嫌犯。据了解，2名涉案机场警卫分别为32岁及26岁，其中一人为主管。一旦被起诉入罪，两人可被判处12年徒刑。

中国驻印尼使馆官员陪受害者报案

中国驻印尼大使馆领事负责人28日表示，使馆对此严重关切，强烈义愤，使馆领事官员第一时间为当事人提供了领事保护与协助，并陪同其向当地警方报案。当事人没有接受警方希望其留在印尼协助调查的请求。依照当事人本人及其家人意愿，当事人报案后已回国。

中国驻印尼大使馆对此案始终高度关注，已向印尼外交部、警方及机场当局提出严正交涉，强烈要求印尼方彻查此案，严惩罪犯，采取切实有效措施确保在印尼中国公民安全。使馆注意到，印尼方面表示高度重视中方关切，印尼警方正加紧调查，目前已锁定两名嫌疑人。雅加达国际机场已就此案公开致歉，表示将全力配合调查。使馆正密切跟进，将继续采取一切必要措施，坚决维护在印尼中国公民人身安全及合法权益。