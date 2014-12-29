11岁女孩患糖尿病 自己注射药物3年[图]

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东方网12月29日消息：据央视新闻微博报道，躲开同学，用酒精给针头消毒，撩衣服，扎针…11岁女孩小雨3年前查出糖尿病后每天自己注射四针胰岛素，小小肚子上是一个个针眼。医生称小雨若能趁在发育期装胰岛素泵，就不用天天打针，还可能治愈，但贫困的家拿不出十几万安装费。帮帮孩子！