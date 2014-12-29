图片故事：最后的驯猴人

原标题: 最后的驯猴人

驯猴踩高杆，老齐有自己的绝招。

东方网12月29日消息：皖北寒气逼人，在宿州市埇桥区高滩村一户农家四合院内，70岁的齐德芳正在训练猴子、山羊等动物进行骑车、踩高杆、倒立等。老齐的喝斥声、皮鞭声、山羊、猴子的叫声，打破了小院的宁静。

有着30多年驯猴经历的老齐，是当地驯猴高手，经他调教的上百只猴子曾活跃在全国各地的舞台上。说到过去的辉煌，不苟言笑、有着刀刻般面颊的老齐勉强露出一丝笑意。是啊，随着国家动物保护政策的强化，马戏这一传统娱乐项目面临生存困局。

宿州市埇桥区是我国唯一的“中国马戏之乡”，马戏表演占全国基层马戏演出市场的70%，一些农业村落形成了全国绝无仅有的马戏产业集群，从埇桥区走出去的300多个马戏团每年揽金数亿元。2006年，宿州市埇桥区被授予中国唯一的“中国马戏之乡”称号， 2008年，该区马戏艺术被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

在这个小小的村庄里，竟生活着数以千计狮子、老虎、狗熊、猴子等，每天在村民房前屋后进行“才艺训练”。这样的“奇观”仍出现在宿州市埇桥区农村。

国家颁布的《全国动物园发展纲要》，要求杜绝任何侮辱、虐待、恐吓、殴打动物的行为，城市动物园以及公园的动物表演被叫停，杭州市区动物园动物明年也将禁演。作为国家非物质文化遗产的安徽埇桥马戏已有300多年历史，在“限演”令下如何生存发展？像老齐般的驯兽艺人如何将手艺传承下去？留此影像，为老齐们存照。