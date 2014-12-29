马凯：“退休年龄是推迟到63岁还是65岁”需要研究

原标题: 养老金并轨改革方案近期印发

图片说明：昨日，全国人大常委会联组审议国务院关于统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况的报告并进行专题询问，国务院副总理马凯作说明。这是本届全国人大常委会以来，首次由副总理参加专题询问。

东方网12月29日消息：昨日上午，十二届全国人大常委会第十二次会议就国务院关于统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况的报告进行专题询问。国务院副总理马凯接受询问时透露，养老金并轨改革方案将于近期印发。

养老保险缴费水平偏高

马凯23日向全国人大常委会作报告时说，今后党政机关、事业单位将建立与企业相同的基本养老保险制度，养老金改革方案已拟定，并经国务院常务会议和中央政治局常委会审议通过。

昨日，马凯在接受委员询问时说：“机关事业单位和城镇职工养老保险制度并轨问题，近期文件就要印发，印发后还要召开会议部署。”

马凯说，社保刚刚破题，提出了解决思路，但由思路变成可执行的方案，还有很多问题需要进一步解决。

他举例说，关于渐进式延迟退休年龄，党的十八届三中全会决定作了明确要求，但社会上分歧很大，认识并不统一。“退休年龄是推迟到63岁还是65岁？还有时机选择、节奏掌握、配套措施以及监督实施的问题等等，都需要深入研究。”

马凯说，当前养老保险缴费面临两难矛盾。一方面，现在缴费水平确实偏高，“五险一金”已占到工资总额的40%-50%，企业负担重，十八届三中全会提出要适当降低养老保险缴费水平；但另一方面，现在基金收入增长幅度慢于支出增长幅度，降低缴费水平又会影响当期的收入。如何解决这种两难问题，需要进一步研究。

近几年社保基金收入增长慢

关于养老保险基金的缺口，马凯说，从当期看，基本养老保险收支运行总体是平稳的，基金收入大于支出，尚有结余。去年我国企业职工养老保险收入20800亿元，支出16700亿元，结余4091亿元，到去年底累计结余26900亿元。

他说，值得注意的有两个问题：一是地区不平衡问题，有的省份结余得多，有的省份结余得少，要靠中央财政转移支付补贴之后才能够维持支付；二是最近几年基金收入增长的速度慢于支出增长的速度，如2012年收入增长了18.6%，支出增长了22.9%。

马凯说，无论是用新标准还是用老标准衡量，我国都是未富先老。去年60岁以上的老人占到全部人口的比重为14.9%，远远超过了10%，2020年要达到19.3%，到2050年要达到34.2%。解决养老难题要及早谋划，谋划晚了再行动，付出的代价更大。

■ 焦点

养老保险将出全国统筹方案

郑功成委员说，我国基本养老保险制度还停留在地区分割的传统格局下，各个地区的缴费费率高低不一，各个地区的缴费基数口径五花八门，这破坏了养老保险筹资机制、缴费义务应当公平的底线，同时还影响了劳动力在全国范围内的自由流动。

对此，人社部部长尹蔚民说，目前养老保险全国统筹的方向已经确定，在具体方案的设计上，重点是统一确定缴费的基数和费率，归集中央统筹基金，增加和用好中央财政补助资金。

尹蔚民说，将进一步统一全国的待遇确定和调整政策，进行省际基金余缺的调剂。同时，允许省级地区在确保全国统筹的前提下有一定的费率和待遇调整浮动幅度。

对于政策出台的时间表，他表示，人社部争取在2015年提出职工基础养老保险金全国统筹的方案。

社保基金将提高股票投资收益

多名委员发言时均问到，该如何保证社保基金保值增值？全国社保基金理事会理事长谢旭人说，社保基金今年收益情况比较好，估计到今年年底全国社保基金的规模能够达到1.1万亿元。近些年来投资运营取得了较好收益，基金年平均收益达到8%左右。

谢旭人说，今后将做好国内投资产品的管理工作，提高委托投资的管理收益。要积极推进境内股票委托投资组合的管理创新，促进委托投资管理人不断优化和调整产品组合结构，改进指数化和转持股票投资策略，提高股票投资收益。 新京报首席记者 关庆丰







