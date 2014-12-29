中办国办发文严规过节 "严禁突击花钱"首次单列

原标题: 中办国办发文严规过节 “严禁突击花钱” 首次单列

东方网12月29日消息：每年12月底，按照惯例，中共中央办公厅、国务院办公厅要印发做好下一年元旦春节期间有关工作安排通知。

“严禁年底突击花钱”、“杜绝节日腐败”，成为近十年必不可少的内容。

12月25日，《关于做好2015年元旦春节期间有关工作的通知》（下称《通知》）印发，七条要求中，第五条重申坚持务实节俭文明过节，严禁年底突击花钱。第六条提出，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“节日腐败”。

《第一财经日报》记者发现，这是近10年来，首次把“严禁突击花钱”单独列出，放在针对党政机关和党员干部过节相关要求的文首。

《通知》第五条称，坚持务实节俭文明过节，严禁年底突击花钱。各级党政机关和党员干部要带头落实中央八项规定精神，严格财经纪律，勤俭过节、文明过节，不得以任何名义年终突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金和实物，不得用财政性资金举办年会、经营性文艺晚会，不得以各种借口违反中央八项规定精神。

另外，值得注意的是，这是首次提出“不得用财政性资金举办年会”。

本报记者依据年初全国财政支出预算（153037亿元）和前11月全国财政支出（126308亿元）数据计算得出，12月份财政支出将高达26729亿元。

大笔财政支出集中在年底，加上元旦、春节将至，很容易造成乱花钱。比如，一些单位用公款前来买购物卡，开的一般是“办公用品”、“电脑耗材”之类的发票。

《第一财经日报》发现，《通知》中“保障干部职工按规定享有的正常福利待遇”的表述实属首次。这也反映了中央八项规定，反的不是职工的正常福利。这些正常福利包括少量节日补助、困难补助、带薪休假等。

《通知》第六条称，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“节日腐败”。

杜绝“节日腐败”包括各级领导干部严禁用公款搞相互走访、送礼、宴请等拜年活动，严禁用公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐健身活动，严禁出入私人会所、借培训中心奢侈浪费，严禁用公款购买赠送贺年卡及烟花爆竹等年货节礼，严禁用公款接待走亲访友、外出旅游等非公务活动，严禁利用婚丧喜庆敛财，严禁违规收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，严禁参与各种形式的赌博活动，严禁公车私用，严禁将相关费用转嫁给国有企业、民营企业。

与以往相比，今年《通知》问责力度明显加大，强调“问题典型、突出的点名道姓通报曝光”。