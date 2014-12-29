西安一大学学生为考研复习占座 排10小时队[图]

原标题: 西安一大学学生为考研复习占座 排10小时队(图)

图片说明：排队学生

东方网12月29日消息：一大早起床、拿着椅子、装着面包、带着扑克……这不是要去郊游，这只是为了在考研自习室里占一个座位。昨日，在西安建筑科技大学一栋教学楼外，200多名准备考研的学生为了能有一个固定的座位排了十多小时的队。

占座学生排了两排长队 每排队有100多人

昨日上午，有网友发微博称，为了准备考研，西安建筑科技大学很多学生一大早就开始在教学楼外排队抢座位。校学生会此前通知当天下午4时30分将统一发号，领到号的同学就可以在考研自习室里拥有一个座位。

昨日中午12时许，华商报记者来到位于雁塔路上的西安建筑科技大学，在西门不远处的一栋教学楼外排着两排队伍，每排100多人。两条队伍的最前端分别立着一个牌子，牌子上写着“东阶排队处”和“西阶排队处”，两个牌子都备注了“考研自习室”的字样。

据一位不愿透露姓名的同学介绍，排队的大都是大三学生，大家在准备2016年的研究生考试。排队是想在考研自习室占个座。

据了解，此前，西安建筑科技大学团委官方微博和西安建筑科技大学学生会官方微博都发布了“关于东、西阶101教室考研使用的通知”。通知中称，12月28日在微信平台预约的同学需持校园一卡通到教学楼外排队，当天下午4时30分开始发号，东、西阶教室各有281个座位，预计每间教室各发140个号码牌。

第一个同学早上5点多就开始排队

排在“东阶排队处”第一位的同学自称是土木工程系大三的学生，早上5点多就来排队。排在“西阶排队处”第一位的同学称6点左右就来了，该同学说，他之所以想在考研自习室上自习有两个原因，一是在考研自习室的同学都很努力，学习氛围比较好，能激发他认真学习。二是，只有这两间教室不会安排其他课程，一直能用来上自习，能在这两间教室占个座，上自习的时间比较有保证。

华商报记者赶到现场时正值午饭时间，很多同学都在吃饭，不过大多都是夹馍、面包等容易带的食品。为了打发时间，有的人和周围同学聊天、有的一直看书、也有人玩iPad或手机，在“西阶”队伍里，几名同学围在一起打扑克，这也引来周围几位同学的围观。

记者从建大学生会了解到，之所以采用排队发号的方式使用自习室，是为了避免因占座产生的不文明现象。同时，也为了更充分地利用教室资源，之前就有过一个人占几个座位的情况，如果发号，每人就只能占一个座位。