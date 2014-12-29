2014十大“烂尾新闻”：洛阳副市长失联杳无音讯

原标题: 2014十大“烂尾新闻”：洛阳副市长失联杳无音讯

东方网12月29日消息：站在2014年的尾巴上回望，这一年，河南货车司机夫妇服毒自杀，湖南某公职人员持枪将村妇误当野猪射杀，洛阳“跑跑市长”失联了60日，麦当劳供应商被曝使用过期肉……

当一个个新闻热点走入和淡出人们的视线，当讨论的人群聚集而又散去，那些我们曾经发出的质疑，是否得到了回应？那些我们曾经热衷于寻找的真相，是否拨云见日？

临近年末，中国青年报记者对2014年度公众关注的十大“烂尾新闻”进行了追访。

一、河南货车司机夫妇服毒自杀：公开止于问责？

热点回顾

11月24日，因不满河南省民权县一超限站的处罚决定，货车车主张高兴和妻子侯燕同在超限站喝下农药，夫妻二人一死一伤。

服毒自杀事件引起网民密切关注。26日16时21分，民权县人民政府网发布消息称，调查组对张高兴夫妇服农药情况进行了调查取证。县公路局党委对负有领导责任的罗庄超限检测站大队长段长江、带班领导副大队长张晓鹏给予停职检查处理，有关部门对朱立志等5名相关人员采取强制措施，进行调查处理。

疑问仍存

虽然有关人员被处理，但12月前后，此事再无公开报道。“超限站的处罚到底有没有法律依据？”“超限站被指光拍照不救人”，“执法突然变严，交钱也不给过”，“家属找艾滋病病人闹事”等消息，是否确有其事？没有官方进一步回应。

记者追踪

12月25日，中国青年报记者联系民权县委宣传部，工作人员称“不清楚此事”，请记者联系该部门主管新闻宣传工作的韩副部长，这位韩副部长的手机接通后，随即关机。中国青年报记者联系民权县道路运输管理所，询问调查进展，工作人员称，此事与本部门无关，不太清楚相关事宜。

二、湖南一公职人员射杀村妇：人已下葬，疑问仍在

11月9日，湖南省衡东县羊角村村民罗云英上山捡茶籽时，被正在打猎的衡阳市食品药品监督管理局职工肖卫东射杀身亡。

16日上午，衡阳市官方通报称，经调查，除肖卫东开了一枪致罗云英死亡外，其他人没有开枪。肖卫东非法持有的枪支，来自衡阳县退休干部欧阳某。肖卫东因涉嫌过失致人死亡罪，已被衡东县人民检察院批准逮捕。县公安局已对欧阳某等10人进行了传唤，对欧阳某涉嫌非法持有枪支一案作进一步侦查。衡阳市纪委、市监察局正在取证核实涉案党员和公职人员情况，并将依纪依规作出严肃处理。

11月26日，罗运英被葬在羊角村后山上。

“调查进展如何，何时公布”，“现场到底有多少支枪、枪支从哪里来、是否存在公车私用”等诸多疑问，仍在网民脑海中挥之不去。但11月26日后，此事再无官方公开回应。

12月24日，中国青年报记者电话连线衡阳市委宣传部，一名工作人员先是称“不知道这个事”，后说“这个事过去好久了，公安正在办，我不太清楚”。

中国青年报记者随后联系衡东县公安局宣传部门谢主任，对方回答称，在外带队，不了解情况，进行采访需与衡东县委宣传部等部门联系。然而，中国青年报记者联系衡东县委宣传部时，一位工作人员称，“领导都出去了”，自己不太清楚这个程序。

26日，中国青年报记者向衡东县委宣传部发送采访函，提出对衡东县公安局进行采访的要求。截至记者发稿，尚未收到答复。

三、武汉一高校内酒店组织卖淫：权威信息缺位的“罗生门”

10月27日，据《京华时报》报道，在武昌理工学院校园里一家校方经营的酒店内，有员工组织卖淫。并称记者调查发现，广信国际大酒店、武昌理工都是广信科教集团旗下单位，集团董事长、总裁赵作斌，同时也是武昌理工学院校长。

27日上午，校方发布声明称，酒店与学校没有任何隶属关系，校长也不是酒店总裁，“学校酒店组织卖淫”是媒体误读。当日下午，新京报网却又爆出：酒店法定代表人系校长小舅子—校长赵作斌妻子吕家燕的弟弟吕家斌，而吕家燕自2011年5月起，担任武昌理工学院副校长，该酒店监事赵梦是校长赵作斌的女儿。一场“罗生门”就此上演。

据报道，武汉市公安局已成立专项调查组开展调查。涉事按摩房已被责令暂停营业，接受调查。湖北省公安厅、教育厅已介入此事。

该酒店是否是校内酒店？学校对酒店所作所为，是否知情？学校校长是否是酒店董事长？这些疑问仍待回答。

12月24日，中国青年报记者联系武汉市公安局宣传处孙处长，对方表示，自己没有参与，不清楚案件，相关信息要请示领导后，给记者回电。25日，中国青年报记者联系武昌理工学院新闻科，工作人员称此为“虚假新闻”，再次强调新闻与学校无关，具体调查结果校方也不太清楚，只能等警方说法。中国青年报记者进行了查询，未发现有官方作出“虚假新闻”的认定。

四、西安执业药师考试2440人作弊被抓：反思无人提

中央电视台10月26日报道，2014年全国执业药师资格考试中，陕西西安7个考点出现集体作弊情况，2440人因作弊被抓，作弊人数成为历年之最。此外，另有媒体报道，在四川绵阳、云南昆明等地，也都发现了大量执业药师资格考试中的作弊行为，其中，昆明发现1027人。

据报道，该考试一般由省人事部门组织，本次西安考点的作弊现象是陕西历年来执业药师资格考试中最严重的一次。作弊考生被取消成绩，暂停两年所有人事考试报名资格。陕西省人事考试中心联合公安机关，已经查处两个作弊团伙，对案情进行调查。

事件曝光后，舆论一片哗然，有爆料人称，“这个数字被严重低报了，作弊人数估计超过两万人，被抓住的只是少部分”。更多网民则表示担忧：“为什么会猖獗到这个程度？”“主管部门是否应当引起重视、研究对策，并及时采取措施堵塞漏洞，遏制不正风气？”公开资料显示，10月后，无有关部门进一步回应。

中国青年报记者试图联系陕西省人事考试中心，了解案件进展，但其官网未公布联系电话，记者只得通过网页和114查号台等途径，获得多个电话，并逐一验证。然而，连续拨打两天，所有电话始终处于无人接听状态。

记者转向西安市公安部门了解情况，公安局宣传部门称不了解情况，同时提供了新闻中心郑主任的电话。记者拨打数次，均无人接听。截至记者发稿，仍未获悉陕西作弊案的最新调查进展情况，亦无相关主管部门回应此事。

五、河南洛阳副市长失联：落网之后无音讯

9月15日前后，多家媒体报道，河南省洛阳市副市长郭宜品自8月5日起失联，一起失联的，还有两名当地房地产商等人。因涉嫌受贿500万，郭宜品被列为网上追逃人员。

15日下午，洛阳市委宣传部证实“失联”情况属实，并称警方成立了“8·5专案指挥部”，调查此事。10月7日下午，河南省官方首次正式通报，河南警方已于10月6日下午，在湖南省长沙市芙蓉区一处出租房内，将失联60多天的郭宜品抓获归案。通报还称，关于郭宜品失联事件，河南检察机关迅速对其立案，并开展追逃工作，郭宜品已被移交到郑州市检察院。

郭宜品人已被捕，留下诸多待解谜题：“堂堂一副市长为何要选择逃跑？”“是谁向其传递了危险信息？”“郭宜品是否向高官输送利益？”

中国青年报记者电话联系洛阳市公安局宣传部门，工作人员对记者提出的多个问题，始终保持一致回答：“这个我也不太清楚，这个事你要问市委宣传部。”

洛阳市委宣传部新闻科工作人员则告诉记者，“郭宜品是省管干部，其案件由省里办理，我们目前未收到省里通报的有关此事的任何可公开信息，也就不太清楚细节”。

26日，记者拨打河南省纪委宣传部门电话，始终无人接听。随后，中国青年报记者转向郑州市人民检察院询问调查进展，接线工作人员自称是门卫，“不清楚情况”，同时拒绝了记者提出的提供宣传部门电话的要求。

六、“央企”女职工遭上司强奸：已开庭，尚未宣判

9月初，有网帖称，中国核工业第二二建设有限公司三门核电土石方项目部的经理王某与一男职工卢某灌醉一女职工后，在宾馆将其轮奸。女职工陈某自称7月报案，一个月求助无门。

陈某的求助帖很快得到网友的声讨和媒体的关注。在此背景下，9月3日，浙江省三门县公安局向媒体证实此事属实，官方随后通报称，两名犯罪嫌疑人已于8月29日依法移送检察院审查起诉。

中国核工业集团通过其官方网站发布特别声明：“媒体刊登‘央企女员工疑被项目经理灌醉后遭轮奸嫌犯移送检方’一文，迅速在网上传播，鉴于目前有些媒体将标题简化为‘中核’、‘中核公司’等，中国核工业集团公司（中核集团）特此声明：此文中所涉及的单位非中核集团成员单位，此事件也与中核集团无关，请勿引起歧义。”

后据中国新闻网报道，10月17日上午，浙江省三门县人民法院开庭审理了该案，因案件涉及个人隐私，法院未公开审理。庭审中，检察机关认为，被告人王某行为构成强奸罪，被告人卢某系犯罪中止，二人犯罪事实清楚，证据充分，应以强奸罪追究其刑事责任。被告人王某自愿认罪。但法院经审理认为，本案案情比较复杂，故未作当庭宣判。

案件进展如何？违法人员是否得到应有的惩罚？截至10月，此事再无公开报道。

12月25日，中国青年报记者电话联系浙江省三门县人民法院，询问案情进展。一名法院工作人员向记者证实，此案因涉及个人隐私，未公开审理。由于案情复杂，故一审尚未作出判决。该工作人员表示，如果此案得出判决结果，理论上会按照程序公开。

七、河南夫妻半夜被抛墓地，家被强拆：调查结果“好像出来了”

新华社报道，2014年8月9日零时许，河南省新郑市龙湖镇张红伟夫妇在睡梦中被十几名陌生人撬门掳走，并被控制数小时，随后被扔至一处墓地，其家连夜被拆成废墟。

此事引起广泛关注，公众对强拆行为表示强烈不满。8月11日，新郑市委回应称，张红伟房屋系未审批私盖，地处郑州地铁2号线南延工程征迁范围内，经多次协商未果，致停工数天。由此，官方将征迁工作交由其所在村组负责完成。媒体所报强拆情况基本属实。12日晚，新郑市委再发通报称，主要涉事人员已被公安机关控制，其他涉事人员正在调查取证之中，涉事村主任已停职接受调查，并承诺“将及时公布后续调查结果”。

充满戏剧性的是，12日晚，张红伟和龙湖镇政府签订补偿协议，并表示“认识到错误，对这一结果满意”，态度突然转变。“拆迁真相到底是什么？”“当事人态度为何前后出现反差？”“暴力拆迁行为是否违法？”有网民提出上述追问。

12月24日，中国青年报记者致电新郑市宣传部门了解事件进展，工作人员称，“调查结果好像出来了，但没公布”。26日，记者向新郑市纪检部门求证，工作人员告诉记者，纪委方面已经结束调查，形成报告，但是，“究竟要处理几个人、怎么处理、何时公布等事宜，还要跟市里研究，等市里决定。在相关程序走完之后，调查结果应该会公示。”同时，他表示，下周一（29日）再与记者联系。

八、江苏昆山企业爆炸事件：调查报告将予公开

2014年8月2日7时37分许，江苏昆山开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸，造成71人死亡，186人受伤。

事故发生后，国务院批准成立了由国家安监总局、有关部门和江苏省政府负责人参加的事故调查组，前往调查。4日，调查组确定爆炸原因为粉尘浓度超标并遇到火源。主要责任人是企业董事长吴基滔等。当地政府领导责任和监管责任落实不力。组长杨栋梁表示，要以最严肃的态度彻查原因，严厉追责，让肇事企业和责任人付出更大代价。20日，昆山市检察院对该公司董事长吴基滔、总经理林昌、安全生产主管吴升宪，以涉嫌重大劳动安全事故罪批准逮捕。

昆山“8·2”事故发生后，发生细节、责任追究等问题，一直是公众关心的问题。

12月25日，中国青年报记者致电国家安监总局宣传部门，工作人员表示，调查报告将予公开。

九、麦当劳供应商使用过期肉：“洋快餐会赔偿消费者吗”

7月20日，麦当劳、肯德基、必胜客等知名快餐连锁店的肉类供应商—上海福喜食品有限公司被曝加工过期劣质肉类。

此事引起公众对食品安全的焦虑。20日当天，上海食药监部门随即对上海所有肯德基、麦当劳问题产品做全部下架处理。21日，上海福喜声明，将向公众披露调查结果，愿意承担全部责任。26日，福喜母公司OSI集团宣布，将从市场中收回上海福喜生产的所有产品。8月29日，上海市人民检察院第二分院通告称，福喜案涉案公司高管胡骏等6人，因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被依法批准逮捕。9月，上海福喜遣散员工。

有人表示，洋快餐更换供应商、OSI集团遣散员工，不能为这件影响巨大的食品安全事件画上句号。“洋快餐会赔偿消费者吗？”“福喜食品安全事件是偶发还是必然？”“是质量控制体系存在系统性漏洞，还是执行上的失误或偏差？”这些问题仍待回应。

12月25日，中国青年报记者联系上海市食药监局，宣传部门一位杨处长告诉记者，“此事已进入司法程序，药监局也没有进一步消息”。上海市人民检察院第二分院宣传科的工作人员表示，尚不清楚案件具体进展。上海市人民检察院宣传科告诉记者，不掌握案件进展，有消息会通过发布会或其他形式告知媒体。

十、杭州公交车纵火案：犯罪嫌疑人纵火原因仍未知

7月5日17时许，在杭州市的繁华地段东坡路与庆春路交叉口，一辆7路公交车突然起火燃烧，造成车上29名乘客烧伤。

事发后，杭州市公安局在通过现场勘验、视频侦查、调查访问等方式获取证据后，确认系人为放火案件，并于7月6日凌晨，锁定放火嫌疑人系公交车内被烧成重伤的一名男子。7月8日凌晨，杭州市公安局对外宣布：7月5日，发生在7路公交车上的纵火案告破，纵火案犯罪嫌疑人为甘肃漳县的包来旭。由于包来旭也被烧成重伤，伤情危重，送往医院救治。警方对其依法采取监视居住强制措施。

如今，事件已经过去了5个多月，据公开资料显示，杭州警方并未公布对犯罪嫌疑人包来旭调查的相关结果。

中国青年报记者联系杭州市公安局，询问案件相关进展，其公安局指挥部工作人员告诉记者，自己不能接受采访，并提供了新闻中心的电话。而截至记者发稿，其新闻中心电话一直处于无人接听状态。