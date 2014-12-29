退休教师用板车拉91岁母亲游中国 1年走2万4千里

原标题: 退休教师用板车拉91岁母亲游中国 1年走2万4千里(图)

图片说明：谢淑华拉着这辆人力板车，带着91岁老母亲出游

东方网12月29日消息：63岁的丰县退休教师谢淑华，前段时间，做了一件让91岁的妈妈特别高兴的大事，感动了很多人。她拉着人力板车，历时1年，走了2万4千里路，带着妈妈环游中国，完成了妈妈“一辈子在锅台边转，也想出去走走”的心愿。为什么要拉着车带妈妈旅行，一路上母女俩经历过哪些故事，是什么动力支持着这位“丰县孝女”走了那么远？近日，现代快报记者带着这些疑问，走进了母女俩的世界。

孝行

说走就走，带妈妈去旅行

2013年4月，一个偶然的机会，谢淑华结识了来徐州演讲孝道文化的王锐老师，得知他要组织一个“人力房车”队，拉着父母周游中国，谢淑华当场就报名参加了。

为什么非要拉着板车带老母亲出游？家人一开始也很反对。老伴、儿媳都不同意，谢淑华却解释说：“妈妈愿意出去走走，我就愿意拉着，孝心不能等，我们能走多远就走多远。”

更重要的是，就在前两天，老母亲随口一句感叹，“你们都有机会出去旅游，我一辈子就是锅台前转到锅台后”，谢淑华记在了心里。

此外，还有一个缘故，谢淑华的妈妈晕车。“一辈子从来不坐车，一坐车就难受。”女儿说，之前也曾开车带着妈妈去徐州，但上车短短十几分钟，老人就头晕，“下车就吐，饭也吃不下。”

“这次恰逢好机会，5个家庭一起拉车带老人出行，我当然要参加。”就这样，2013年5月，谢淑华说走就走，拉着车，带着妈妈从上海出发，一路北上，目的地是北京。

收获

每到一处，母亲都笑呵呵

没有GPS导航，没有电动助力，靠一本地图册和沿路问人，谢淑华用肩背着纤绳，双手拉着车载着妈妈，以每天80里的速度行走。

这辆名为“感恩号”的车是由上海一家爱心企业捐赠的特制房车，紫红的车顶，带窗的车身，里面放着被褥、简易炉灶、修车工具，还有老人爱吃的面条、煎饼、肉酱。

上海东方明珠塔、南京玄武湖、河南少林寺……每到一处，老人们总是笑呵呵的，十分开心。

43天后，行走3500多里，车队顺利抵达北京。当到达天安门广场、走进毛主席纪念堂时，看到妈妈满脸的兴奋，谢淑华终于舒了一口气，“我的心里从没有那么满足过，因为我从没有见过妈妈那样开心，笑容那么灿烂。”

感恩

孝敬妈妈，一刻也不能等

在路上，母亲曾提出要放弃。那是在从河北往北京去的路上，得知女儿两只脚底都磨出了血泡，妈妈坐在车里不肯吃饭，嘴里念叨说：“不走了，不能把你累坏了。”

这个场景，谢淑华记忆犹新，“当时我就跪在妈妈面前，我说当年您吃树皮、吃柳条，拉扯我们姊妹5个吃了那么多苦，只要您身体好，愿意出来走走，我就愿意拉着您。”“要知道，那个年代，吃都吃不饱，更何况妈妈一直坚持供我们上学。”谢淑华出生于1951年，到了上学的年龄，又正逢三年自然灾害，周边几百个孩子，很少有人上学。可妈妈说：“只要饿不死，就供你上学，必须有文化，才能有出息。”

2013年6月，车队到达北京后，旅行并没有结束，谢淑华打算带妈妈去更远的地方。而这一次出发，她还多了一个想法，沿途宣传传统孝道，让更多的老人都能幸福。“我愿意分享我的故事，希望有更多的儿女孝顺老人，孝心不能等。”2013年9月17日，谢淑华再出发，带着妈妈南下，目的地是海南。

2014年1月18日，谢淑华拉着妈妈终于踏上了海南岛。马年春节，母女俩就在海边过年。

2014年5月回到丰县后，谢淑华又应邀走进机关、学校、社区等公益讲堂，宣讲孝道文化。“行孝是个人修为，传孝是社会责任，百善孝为先，只有首先对自己的长辈好，才能推己及人。”