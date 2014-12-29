曝南阳“艾滋拆迁”开发商礼品清单涉31名干部

原标题:曝南阳“艾滋拆迁”开发商礼品清单涉31名干部，纪委调查

卷入“艾滋病拆迁队”漩涡的是一个名为“亿安·天下城”的房地产项目，地处卧龙区梅溪街道办事处辖区。

东方网12月29日消息：12月28日下午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从河南省南阳市委宣传部获悉，针对新华网28日下午发布的《"艾滋拆迁"开发商礼品清单：为31名干部发放"春节福利"》报道，卧龙区高度重视，已由区纪委监察局成立专案组立即开展调查。根据调查结果，将严肃处理并尽快向社会公布。

此前，南阳市委宣传部通报，南阳市亿安房地产公司为加快项目拆迁进程，雇佣社会人员刘某某组成所谓拆迁办公室，之后刘某某找人组织6名艾滋病患者组成“艾滋病拆迁队”，以此恐吓、骚扰尚未签署拆迁协议的居民尽早搬迁。

新华网记者到亿安房地产公司采访时，在布满灰尘的办公桌上，发现一张“春节发放福利人员名单”。上面，除了59名公司员工外，还列有梅溪办事处和区征收办共计31人，并注明系“亿安天下城参与征收人员”。

记者查阅资料比对后发现，名单上的人员包括，梅溪街道办党工委书记刘小丽，办事处主任华德奇、副主任鲁康，人大工作委员会主任王永芳、纪工委书记耿昀等；还有卧龙区住建局局长张德景、副局长王河生，以及区征收办主任詹国平、副主任王书强等。

在另一张“12月份物品领用（酒）”清单上，则列出了亿安公司此前招待有关政府部门的部分用酒数量。其中19日招待土地局、规划局“草庐对”2瓶、27日招待梅溪派出所“草庐对银钻”4瓶。此外，接受宴请招待的单位还包括电业局、燃气公司等。

新华网记者试图就上述清单向开发商、街道办以及卧龙区相关部门求证，多数电话无人接听。唯一接通电话的耿昀表示，对于大量街道办人员出现在企业福利发放名单中的情况“不太清楚”。