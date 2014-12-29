黄牛党日收入已超过千元 自称感谢火车售票新政

原标题: 黄牛党日收入已超过千元 自称感谢火车售票新政

东方网12月29日消息：从12月1日起，铁路互联网售票、电话订票的预售期由此前的20天逐步延长至60天，发车前15天退票免费。

记者调查发现，预售期延长在为旅客提供更多机会的同时，也产生了囤票等问题，仍有很多人无法顺利买到车票，这让车票“黄牛”们的生意旺季提前到来。

“感谢新政策，生意很早就热起来了。”有“黄牛”嚣张地说。更有“黄牛”透露，每天的收入已超过千元，而且随着春节的临近增加，应该比往年的收入还要翻两番。大量“黄牛党”活跃在线上线下，“靠技术”“拼门路”，在日趋规范的购票环境下依旧生意火爆。

靠“黄牛”才能回家

铁路系统公开的统计数据显示，今年春运互联网售票已经超过总售票的一半以上。与往年相比，12306网站今年扩充了系统交易处理能力，扩充了网络带宽，将系统查询处理能力提高两倍。

然而，记者发现热门车次买票情况仍不容乐观。12月21日，铁路系统开始发售除夕车票。记者通过手机客户端、电脑网站等登录12306买票系统进行热门车次的查询，在办公室无线网络环境能正常浏览高清视频的网络条件下，手机购票客户端在刷新五次后方能成功查询车次，网页版更是登录缓慢。

不少网友吐槽抢不到票。东莞阳光网显示，截至12月27日，一项1138人参与的调查中，仅11.45％的网友买到了回家火车票，近九成网友车票还没着落。

12306网站的公开数据也侧面反映了购票的难度。12月7日——12月21日，12306网站登录总人数69790万人次，互联网售票6281万张。如果简单按照登录人数和网上售票张数，互联网买票命中率仅为9％。不过，由于登录网站并不一定表示要买票，且有大量“黄牛”党重复登录刷票，实际购票成功率应更高一些。

在这种情况下，“黄牛党”成了大量返乡人的无奈选择。某事业单位的祝女士想买上海到重庆的火车票，但在12306网站连续抢了5天都未成功。“挤都挤不上去，好不容易登上去了，车票一闪就没了，时间不到一秒钟。不想再费劲了，最后每张票加了100元，让‘黄牛’帮忙在网上抢到票。”

祝女士的遭遇代表着一大批“想抢、能抢却抢不到票”的人。而那些对电脑操作不熟悉或者没条件上网的打工者，则更是“黄牛党”的最大目标人群。

在天津给装修公司打零工的小高说，“对我们好多同伴来说，只有靠‘黄牛’才能回家。”

有“黄牛”收入比往年翻两番

在与“春运”有关的百度贴吧和论坛中，随处可见代抢火车票、代购火车票的“黄牛党”。他们往往留下QQ号码等联系方式，明目张胆招揽生意。此外，在QQ群查找关键词“火车票”，立即会出现数百个“火车票互助”“火车票代抢”等QQ群，生意十分红火。

——预售期加长、免费退票成了“黄牛”的新“商机”。“感谢新政策，跟往年比我们的生意早就热起来了。”网名叫“晴天”的“黄牛”喜不自胜。

人称“阿强”的“黄牛”告诉记者，60天的预售期、15天的免费退票期给了他们更多机会。由于预售期提前，很多普通乘客在不确定行程安排的情况下，采取了“囤票”行为，即连续购买多张不同日期的车票，导致退票的数量增加，于是，“黄牛”收取高价的“捡漏”订单也大大增加。

12月26日，12306铁路客服中心发布公告称，旅客网上购票，行程冲突时不能购票。“晴天”说，此政策主要是对那些为买一张满意的票而不停买票的人起到制约作用，对“捡漏”订单影响不大。

不少“黄牛”赚得盆满钵满。一个名为“碧海蓝天”的“黄牛”透露，他现在平均每天能接20多单，日收入高达1000元以上，且还在持续增加，两个月预计能赚8万元，一些同行的收入甚至能比往年翻两番。

——高速宽带和抢票神器让“黄牛党”颇具技术优势。为了在年底大赚一笔，不少“黄牛”非常舍得“前期投资”。“春运车票”QQ群群主“小天”告诉记者，他的网速是100M，而一般用户10M网速就能满足平时应用，只为了抢票就花高价升级带宽不太可能，所以，只要有他们在，一般的购票者根本不可能有机会抢到票。

不但有高速宽带的支持，部分“黄牛”甚至有自己专属的“抢票神器”。“自己设计的抢票外挂程序，能记录乘车人信息，不断自动重复登录，1秒钟可自动登录3次，直到登录成功，以此代替缓慢的人工操作，并通过对12306网站的不断刷新和监控，一旦有人退票，能很快发现。”“小天”说，一般来说，反应时间不超过0.1秒。

——变固定账号为使用买家账号抢票，躲避网警追踪。春运启动以来，各地铁路公安部门均开展了打击倒票行为的“猎鹰－2015”战役，加强对12306的监控，通过侦测可疑购票账号打击“黄牛”。然而，大小“黄牛”都已经调整了策略。

“我们将以前‘囤票’的方式改为代人抢票，将以前用固定一个账号抢票改为使用买家的账号抢票，这样可以大大降低一个号码被监控到的几率，现在对方在后台看到的，就跟用户自己在用12306账号买票是一样的。”

为了确保万无一失，“黄牛”还会定时更换电脑来抢票，防止固定一个IP地址抢票，被网警追踪。不止一位“黄牛”信誓旦旦表示，警察不可能抓得到他们。

此外，一位铁路公安干警告诉记者，由于很多“黄牛”自称“代购”，在火车票实名制后，到底哪些行为算是以前“黄牛”的行为，目前仍有争议。原铁道部、国家发改委、公安部、国家工商行政管理总局2006年联合发布的《关于依法查处代售代办铁路客票非法加价和倒卖铁路客票违法犯罪活动的通知》规定，如果没有代售资格，非法加价和倒卖火车票属于违法行为。不过由于火车票是实名制，“黄牛”将票卖给票主人，是否算是“倒卖”尚无法律明确。