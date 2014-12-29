媒体梳理习近平治国理政智慧：铁腕手段治党治军

原标题: 媒体梳理习近平治国理政智慧：铁腕手段治党治军

图片说明：2月26日，习近平来到北京视察，在东城区考察玉河历史文化风貌保护项目时与群众亲切交流。新华社发

东方网12月29日消息：2014年，习近平登上了两个榜单。一是美国《时代》周刊在网站上公布2014年全球100位最具影响力人物名单，这是习近平就任中国国家主席以来第二次入选该名单。而自2009年首次入选以来，他已五次登榜；二是哈佛大学肯尼迪政府管理学院艾什中心官方网站公布的对世界主要国家领导人形象的全球公众调查结果，习近平在国内国际的排名均是第一。一直以来，对于中国这个古老国度的新征程，外界充满好奇，2014年尤甚。人们试图破译大国领袖习近平的执政密码，以获知这位被美国前驻华大使洪博培评价为“邓小平之后最具变革性中国领导人”的“习大大”有着怎样的多重魅力。

即将过去的2014年，中国一面锐意前行，一面不断自我革新，以壮士断腕的勇气，清理羁绊，刮骨疗毒。“观军者观将，观备者观野。”

这一年，习近平的治国理政思维显现出清晰的轨迹，并在实践中得到了充分的表达。

这一年，中国的经济发展遇到了前所未有的挑战，而政府的决策者并未推出轰炸式的刺激政策以求短期效益，却在一系列精准的定向爆破中寻求突破，润物无声着眼长远。

这一年，“反腐”一词毫无争议地入选中国年度字词，反腐战役从年初到岁尾，大小兼顾，拍蝇捕虎，不断狙击并连战连捷。

这一年，大国的引领者们让我们看到的不仅仅是这一年，而是未来一年又一年。为此，本报今起推出《2014大国印记》系列报道第一期，为您梳理习近平治国理政的中国智慧。

□治国方略

深化改革开局屡提重视历史

“对绵延5000多年的中华文明，我们应该多一份尊重，多一份思考。对古代的成功经验，我们要本着择其善者而从之、其不善者而去之的科学态度，牢记历史经验、牢记历史教训、牢记历史警示，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有益借鉴。”

——习近平2014年10月13日主持政治局第十八次集体学习

作为有着13亿多人口的世界上最大的发展中国家，中国在发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出。如此“体量”的大国、如此复杂的国情世所罕见，解决这些难题没有先例可循。

古人曰“治大国如烹小鲜”，中国人民大学当代中国政党研究中心主任周淑真指出，作为世界上人口最多的国家之领袖，治国理政除需要魄力、胆识、能力和胸襟外，更需要中国智慧。

2014年，汇集了习近平治国理政智慧的《习近平谈治国理政》一书由外文出版社以中、英、法、俄、阿、西、葡、德、日等多语种出版发行。

作为学者，美国对外关系委员会亚洲研究中心主任ElizabethC.Economy从书中发现了习近平式的智慧。比如：他是一位共产主义的信徒，对那些“烧香拜佛”、遇事“问计于神”、“浑浑噩噩当官”、“向往西方社会体制和价值”、“对社会主义的未来失去信心”，或者“面对党的领导遭遇的政治挑衅态度含糊”的官员，从来没有客气话；他从不让你看到他的汗水，不发牢骚；他专心求胜，具有竞争者的精神气质。

读者们注意到，习近平讲话的风格之一是善于用典。向古人借智慧，从修身、为学、官德、民本、治理、天下等方面，资政育人，以启来者。他自己也曾如此告诫党员干部：“你要增加智慧吗？史书是不可不读的。”

有评论指出，习近平有着深远的历史眼光、深厚的历史智慧和深邃的历史思维。他善于运用历史思维分析现状、认清趋势、把握未来。

“人们讲，以史为鉴可以知兴替，深厚的历史学知识和历史涵养，是新的一代中央领导人的一大特点。”周淑真说。

7月7日，全民族抗战爆发周年纪念日，9月3日中国人民抗日战争胜利纪念日和9月30日“烈士纪念日”……今年以来，习近平多次亲自参加国家纪念日活动。如此高规格、高级别的纪念活动前所未有。

“历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，对和平有着孜孜不倦的追求”，在7日举行的全民族抗战爆发77周年纪念活动上，习近平总书记如是说。

2014年，又逢甲午。120年前的7月25日，甲午中日战争爆发。

民之痛、国之殇，以史为鉴知兴替。

120年后的甲午年，被中国人称作全面深化改革的开局之年，习近平年初担任了中央全面深化改革领导小组组长。而在今年在公开场合讲话中，习近平两提“甲午”，其中在中国科学院和中国工程院院士大会上，强调坚定不移走科技强国之路。在今年2月与中国国民党荣誉主席连战的会面中，习近平说：“今年是甲午年。120年前的甲午，中华民族国力孱弱，导致台湾被外族侵占。这是中华民族历史上极为惨痛的一页，给两岸同胞留下了剜心之痛。”

国家行政学院教授、博士生导师许耀桐说，习近平是在向中国、向亚洲、向世界发出强烈信号：永远不该遗忘历史，必须警惕日本军国主义卷土重来。

周淑真则指出，深刻的忧患意识，忧国忧民忧天下的家国情怀，是治国理政的政治智慧之源泉。

习近平强调：共产党人的忧患意识，就是忧党、忧国、忧民意识，这是一种责任，更是一种担当。

周淑真指出，国家领导人的政治智慧，表现在面对现实中许多棘手的问题时，恰如其分地进行分析，有提出各方关切和所能接受的议题和观点的魄力，最大限度地调动促进国家统一的积极因素。

2014年，在实践一国两制伟大构想的过程中，体现了习近平的政治智慧。

今年2月，习近平总书记在会见中国国民党荣誉主席连战时提出“两岸一家亲”的理念，即用“一家人”的思路去处理两岸事务。9月习近平会见台湾和平统一团体联合参访团，提出“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，充分吸收两岸各界意见和建议。更提出了“国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合”的新思路。

对香港，9月习近平会见以董建华为团长的香港工商界专业界访京团以及跟梁振英会面的时候均强调坚定不移贯彻“一国两制”，并强调中央对香港发展坚定不移的支持。

就在刚刚过去的12月20日，习近平出席了庆祝澳门回归祖国15周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼，并提出四点希望。次日，这些内容覆盖了澳门所有平面媒体的版面。舆论认为，“四点希望”既高度概括澳门实况，亦为美好未来指明方向，将推动澳门“一国两制”实践在新的形势下再创辉煌……

□铁腕反腐 高压反腐铁腕手段治党治军

“作风问题具有顽固性和反复性，形成优良作风不可能一劳永逸，克服不良作风也不可能一蹴而就。以往的经验告诉我们，纠风之难，难在防止反弹。“由俭入奢易，由奢入俭难。”教育实践活动有期限，但贯彻群众路线没有休止符，作风建设永远在路上。”

——习近平2014年1月20日党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议

习近平的2014，将军起马上，铁腕风雷迅。

“要坚持以零容忍态度惩治腐败，以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。”今年年初，习近平在十八届中央纪委三次全会上抛出这样一段话。

话音犹在耳边，苏荣、徐才厚两位副国级领导先后落马。7月29日，“你懂的”答案正式揭晓。中共中央正式对外发布：鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央纪律检查委员会对其立案审查。伴随这一消息，周永康成为改革开放以来首位被立案审查的政治局常委。铁腕反腐彻底破除了所谓“刑不上常委”的传言。其落马向海内外再次昭示：任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，决不姑息、决不手软。

在另外一个所谓的“禁区”——军队里，风雷也在继续。

继2013年“禁酒令”、“下连当兵”、“禁豪车”、“查房产”等系列治军措施随后密集推出之后，2014年，“铁腕”使军队不是“法外之地”——反腐没有禁区。

1929年12月28日至29日，红四军在上杭县古田召开第九次党的代表大会，史称古田会议。会议总结了南昌起义以来建军建党的经验，明确了党指挥枪，不是枪指挥党，重申了党对红军的绝对领导。解决了如何把一支以农民为主要成分的军队建设成为中共领导下的新型人民军队的问题。

2014年10月30日，全军政治工作会议在古田镇召开，这被称为“新古田会议”。这次全军政治工作会议由习近平亲自提议在古田召开。有分析认为，正是85年前的古田会议，一举打消了党内“红旗还能打多久”的悲观情绪，直指军内的种种旧军队积习，使红军成为党的军队和人民的军队，从此有了“根”和“魂”。

重回古田的另一个用意，则是在全面推进依法治国的关键时点上，再次旗帜鲜明地点明“依法治军”必须坚持的原则：党的领导。

古田会议上，习近平强调，坚持党对军队绝对领导是强军之魂，任何时候都不能动摇。

对此，著名中国问题专家郑永年指出，在执政党缺少对军队的制度控制的情况下，军队的自主行为必然导致军队的非正常行为。腐败只是诸多非正常行为的表现形式之一。

对于军队腐败，习近平指出是“对领导干部管理失之于宽、失之于软。”因此，在古田的全军政治工作会议上，习近平强调，军队要像军队的样子，很重要的是要体现在高中级干部身上。

11月初，习近平签署命令，解放军审计署由总后勤部划归中央军委建制。跨过总后勤部，这意味着对军费的审计，变成对全军各项工作的审计，管的面更宽了，责任更大了。也意味着从此军队审计工作有了独立性，同国家审计署一样，更加超脱独立地行使监督职能。

周淑真指出，2014年在中国共产党的历史上和中国历代历史上，以打虎拍蝇反腐败的力度、深度和广度都足以铭刻史册，具有里程碑的意义。

作为中央军委主席，在“甲午”这个年份，习近平还着力聚焦打胜仗。

今年国防部在新闻发布会上透露消息，我军目前已组建了第一支专业化模拟蓝军部队，并在前不久举行的“跨越-2014·朱日和”等演习中充当了“磨刀石”的角色，以前红军必胜，蓝军“陪练”的日子成为历史。

从今年9月初至10月底，中国人民解放军两月来连续举行了数场大规模军演，各大军种相继参与，创下多个历史之最。

与此同时，一系列新举措让人看到了中国军队前所未有的变化。据外媒报道，中国在最高战略层次设立了中央军委联合作战指挥中心。此外，解放军在各战区设立的联合指挥作战中心基本成型，包括东海联合作战指挥中心。

“把战斗力标准作为军队建设唯一的根本的标准，聚焦能打仗、打胜仗”，古田会议上习近平对军事训练的具体要求仍言犹在耳。

观察认为，习近平以提升军队战斗力为核心，用改革之剑破除壁垒，正助推军队练就钢铁般的肌肉，筑造中国新的铜墙铁壁。

高压反腐，徐才厚、谷俊山落马。整肃军纪，刹住了官僚主义、奢靡浪费等不正之风。聚焦打胜仗，提高了军队的战斗力。这一年，习近平“唱黑脸”、“撂重话”、“拍桌子”；“出重拳”、“用重典”、“啃硬骨头”，尽显韬略之“刚”。

国内外观察者、评论者都不得不承认，铁腕反腐、铁腕治军是习近平上任以来赢得民心的一大切实之措。

□世界眼光 互联互通唱响“中国好声音”

“中国愿意为包括蒙古国在内的周边国家提供共同发展的机遇和空间，欢迎大家搭乘中国发展的列车，搭快车也好，搭便车也好，我们都欢迎。中国开展对发展中国家的合作，将坚持正确义利观，不搞我赢你输、我多你少，在一些具体项目上将照顾对方利益。中国说到的话、承诺的事，一定会做到、一定会兑现。”

——习近平2014年8月22日在蒙古国国家大呼拉尔发表重要演讲

“中国要发展，必须顺应世界发展潮流。要树立世界眼光、把握时代脉搏，要把当今世界的风云变幻看准、看清、看透。”在今年11月的中央外事工作会议上，习近平强调，认识世界发展大势，跟上时代潮流，是一个极为重要并且常做常新的课题。

周淑真指出，世界眼光、外交成就成为2014年体现中国的时代好声音。

今年以来，习近平共计出访7次，总计45天。这一年，中国与出访国中的8个国家关系得到升级，其中，中国与阿根廷、委内瑞拉、蒙古、澳大利亚、新西兰5国提升为全面战略伙伴关系；中国与荷兰提升为全面合作伙伴关系，与德国提升为全方位战略伙伴关系，与比利时提升为全方位友好合作伙伴关系。

特别值得关注的是，今年中国的主场外交得到完美演绎，无论是5月在上海举办的亚信峰会，习近平倡导的“亚洲新安全观”，还是6月习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上强调的“亲、诚、惠、容”理念，以及APEC峰会上首次提出的亚太梦，都将载入中国主场外交史册。

APEC领导人非正式会议期间，习近平作为东道主在短短数天时间内密集会晤各经济体领导人，创造性地以各种外交方式拉近了与多个经济体领导人的距离。

其中，习近平与俄罗斯总统普京的会见已是今年第五次，其间，普京向习近平赠送俄研发的智能手机，被外界称为“老友记”。

瀛台夜话，习奥两人就中美两国关系进行深入交流，对中国经济、中国改革、中国依法治国、人权和主权等问题进行了精彩谈话。美国白宫官员将奥巴马此次访华定位成一次“历史性事件”，称此访将把中美双边关系提升至新水平。

“一带一路”，将实现民族振兴的战略构想与世界其他国家共同繁荣联系起来，同样体现了习近平的世界眼光。今年在亚信峰会上，在中阿合作论坛第六届部长级会议中，习近平一再谈起“一带一路”。

打开世界地图可以发现，“一带一路”这条世界上跨度最长的经济大走廊，发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域，东牵亚太经济圈，西系欧洲经济圈。它是世界上最具发展潜力的经济带，无论是从发展经济、改善民生，还是从应对金融危机、加快转型升级的角度看，沿线各国的前途命运，从未像今天这样紧密相连、休戚与共。

据媒体报道，2013年中国与“一带一路”国家的贸易额超过1万亿美元，占中国外贸总额的1/4。过去10年，中国与沿途国家的贸易额年均增长19%。未来5年，中国将进口10万亿美元的商品，对外投资将超过5000亿美元，出境游客数量约5亿人次，周边国家以及丝绸之路沿线国家将率先受益。

正如2014年习近平在多种外交公开场合多次提及的那样：欢迎世界各国搭乘中国发展的快车。

“新丝路”连接“中国梦”与“世界梦”，筑牢“利益共同体”和“命运共同体”。中国问题专家郑永年点评习近平外交时强调他提出的“一带一路”可圈可点。郑永年指出，在外交上，中国以前西方这条腿很强劲，但是作为最大的发展中国家，另外一条与发展中国家的腿较软。现在丝绸之路面向广大发展中国家，“两条腿走路非常重要”。

在中国已经进入了实现中华民族伟大复兴的关键阶段，透过世界眼光，习近平如此认识中国和世界的联系：中国与世界的关系在发生深刻变化，中国同国际社会的互联互动变得空前紧密，中国对世界的依靠、对国际事务的参与在不断加深，世界对中国的依靠、对中国的影响也在不断加深。观察和规划改革发展，必须统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则。

□率真亲民

和老百姓留影认真整理衣服

“我们这些人都是农民出身，对农村、农业、农民有天然感情。我常说接地气，这次来，主要是同基层保持直接接触，了解最真实情况。知之为知之，不知为不知，经常下来，就是要学习虚心了解、虚心掌握第一手资料，而不能只看书面材料。”

——习近平2014年5月9日-10日在河南考察

2014年，有一种美食红透大江南北。全国人民都对它津津乐道，各地的游客来京必须品尝，甚至有人专门打“飞的”长途跋涉，只为亲口一尝。其实，这种美食说起来却再平常不过——包子。只是因为，习近平悄悄走进北京月坛的一家包子铺，排队吃了一顿包子。

二两包子猪肉大葱馅，一碗炒肝，一份芥菜，一共21元。

这份并不高大上的菜谱让很多人找到了与习近平共通的地方：他们轻而易举地可以吃到“习总套餐”。这种联系让很多人激动不已。

实际上，通过公开报道所还原出的“习氏美食图谱”都很接地气。

今年2月，习近平在钓鱼台国宾馆养源斋设家宴款待连战伉俪。习近平为陕西老乡连战特别准备了陕西菜，泡馍、肉夹馍以及“biangbiang面”。席间因陕西著名的“biangbiang面”笔画众多，习近平还特别用小纸条写下来给连战。网友纷纷议论：这么难写的字习主席都写出来了，小伙伴们，你们会写吗？

今年两会期间，习近平与贵州代表团一起审议《政府工作报告》时，夸赞当地群众自制的刺梨酒、腊肉“很不错”。回忆起吃了一顿不过瘾，想吃第二顿可惜没时间的花溪“牛肉粉”。

在河南省兰考县，大盆子装菜，羊肉烩面，习近平吃完又回了碗(再吃第二碗)。简单的早餐中，习近平特别对胡辣汤面露赞许，还向邻座的同志推荐说：“河南胡辣汤好吃，都尝尝。”

“每个地方都有让大家留念的东西，不要小看这种幸福感，因为这种幸福感能留得住人。”习近平说。

热爱各地草根美食让民众终于找到了与领袖的共同点，而习近平对自己的这种热爱毫不掩藏的表达，更是赢得了民众对其“性情率真，真诚坦然”的好评。

除了美食，习近平另一大的爱好——足球，更是接上了全球的“地气儿”。

新华社曾刊发的一篇文章中，有这样一段话：“在彭丽媛眼中，丈夫既是一个与众不同的人，也是一个普通的人。”称他“有时也会在深夜看电视转播的体育节目。”

2014年的巴西世界杯，这段话又给了球迷们不少想像的空间——假如世界杯期间，总书记和中国的万千球迷一起熬夜看比赛……人们甚至可以跟家人说：“总书记都看球呢，就不要拦着我看了！”在荷兰，习近平与中国球迷的偶像——超级门将范德萨亲密交谈、看望正在德国训练的中国足球少年。在法国，他提起了国足新任主帅佩兰，并衷心地“祝他好运”。习近平对于足球的热爱，让很多出访国将赠送他的礼物定为——球衣。

除了美食和运动，对于网络、网络上的热词，习近平与常人一样都很关注。

在北师大座谈会上，来自遵义的老师问习近平：“总书记，我叫您‘习大大’可以吗？”在大家还都没有反应过来的时候，习近平爽快回答：“YES！”

在APEC领导人非正式会议领导人欢迎宴会上致辞时，习近平主动谈起了坊间热议的“APEC蓝”。他坦承那几天每天早晨起来以后的第一件事，就是看看北京的空气质量如何。希望雾霾小一些，以便让远方的客人到北京能感到舒适一点。对于“APEC蓝”，美好而短暂的说法，他坦诚地回应：我希望并相信，通过不懈的努力，“APEC蓝”能保持下去。

有观察指出，习近平在他的话语中，常常会谈及个人经历、兴趣爱好，说说心里话、谈谈心中事，有张有弛、大开大合、举重若轻。在他的话语体系中，经常出现孩子、老人、家庭、生活，感情细腻而真挚；他出访时和夫人手挽着手走出舷梯、亲密荡秋千时深情互望等画面，动心动容动人，展现出有情有义的真性情。

周淑真指出，作为大国领袖，性格的“率真”为习近平加分，人们愿意看到一个真实生活的习近平。

今年2月25日，雾霾天，习近平再次出人意料地出现在了北京街头。当天，他先后走访了平安大街东不压桥、雨儿胡同、北京市自来水集团第九水厂、北京市轨道交通指挥中心和首都博物馆。从古都历史文化保护到胡同居民的安居梦想，从治理交通拥堵到严查“地沟油”上餐桌，这些关乎民生实际的问题都是他的关注重点在南锣鼓巷西侧的雨儿胡同大杂院，习近平关心着居民的生活细节。“做饭烧什么？”“取暖方便不方便？”“胡同里几个厕所？”总书记走进王云凤等4户人家，问冷暖，听心愿。30岁的王越平至今还记得很多令他感动的细节。他回忆说，主席的问题非常贴心，甚至还细致询问冬天水管会否上冻带来不便。在合影留念前，他看到习近平认真地整理了一下自己的咖啡色围巾，理了理衣服。

坐在居民关世岳夫妇家的沙发上，习近平说自己此行的目的是了解居民对改善百姓居住条件的意愿，并询问在“迁走”和“就地改造”两种方式中，夫妇俩会如何选择。作为一个从小在胡同里长大的北京人，老两口没想到主席问到了他们心坎里，不假思索选择了“就地改造”。对于这样的答案，习近平表示认同，说可以理解“原生态居民”的心理，“他说，尽管搬迁走了居住面积会大些，但老百姓还是故土难离嘛。”

“习近平所体现的亲民作风让老百姓切实地形成了他与大众同在的心理感受。”周淑真说。