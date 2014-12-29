山西:女工讨薪身死派出所 丈夫被背铐无法相救

原标题: 山西:女工讨薪身死派出所 丈夫被背铐无法相救

事发现场一名身穿警服的男子疑似用脚踩着女农民工周秀云的头发（12月13日摄）。

东方网12月29日消息：近日，周口女工周秀云太原讨薪死在太原龙城派出所一事引起关注。事后，龙城派出所值班民警刘金润称，网上说的“踩讨薪女工头发”是有人在误导网民。但据视频显示，民警确曾换脚踩女工头发。

相隔几米不知妻子死活

网上照片中被踩头发的女农民工周秀云来自河南省周口市郸城县，47岁。据其儿子王奎林回忆说，当时周秀云在工地门口抱着警察的腿恳求放了她的丈夫王友志，在此期间便遭遇拽头发、拧脖子等暴力侵害。“那个警察把我妈的头狠命往下按，脸都贴到肚子上了”，后来母亲便仰面躺地长达1个小时。一名身材偏胖的警察用脚踩着母亲的头发，并指责她“装死”。

“相隔不过几米，我不知道妻子的死活，更不能上前救助。”王友志说，警察把夫妻俩塞进同一辆警车 ，由于是背铐，他只能用腿拱一拱妻子并呼喊着她的名字，但此刻妻子已经没有任何反应，当时是昏迷还是已经死亡，王友志也说不清楚。王奎林说，13日当天最低气温零下11摄氏度，母亲在地上躺了1个小时。

被民警用鞋暴打满脸血

王友志说，他在派出所的卫生间内遭到了殴打，“他们抓着我的头发，用脚往死里踢我”，此后，在办公室又有民警用鞋对他头部左右开弓，打得他头晕目眩、满脸是血。每每谈到此他便失声痛哭。据王奎林说，他和另外两个老乡，也被派出所的民警教训一通，腰背上的淤青六七天后才散去。

王友志目前住在武警山西省总队医院的普外科。在医院12月22日出具的检查报告单上显示着“左侧第6－9肋骨骨折”的检查结论。

最让公众感到震惊的是，47岁的周秀云在此事件中殒命。“妻子靠着墙耷拉着脑袋一动不动，我请求警察帮忙照顾，但没有人理我。”王友志被关进派出所的留置室，妻子就在门外不足两米处的地板上坐着，他眼睁睁地看着妻子不省人事，却无能为力。凌晨3时许，他在派出所内接到了妻子死亡，遗体已被送至太平间的通知。

值班民警称网民被误导

疑似“民警脚踩女农民工头发”的照片引起网民极大愤慨，但由于是手机拍摄照片清晰度不高，头发是否被脚踩无法辨认。

“在公众场合民警绝不可能有上述行为。”太原市公安局小店分局龙城派出所值班民警刘金润言之凿凿，他说网络照片的拍摄角度是从当事民警侧后方拍摄，因此产生了脚踩着妇女头发的视觉误差，而且上传者断章取义故意误导广大网民。

死者周秀云的外甥媳妇王星星提供了一段时长3分44秒的视频录像，不但能看到头发被民警踩在脚下，还能看到民警先左后右换脚踩的细节。

“相关部门十几天也不立案，却一味要求做尸检，这种做法我们不能接受。”王星星说。