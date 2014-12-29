青烟威荣城际铁路开通 胶东半岛迈入同城时代

原标题: 青烟威荣城际铁路开通 胶东半岛迈入同城时代

青烟威荣城际铁路首趟动车D609次在青岛即墨北站发车

青烟威荣城际铁路首趟动车D609次开行

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东方网12月29日消息：28日中午12时20分，山东省第一条区域性新建城际高速铁路——青烟威荣城际铁路（即墨至荣成段）正式开通运营。线路开通后，胶东半岛迈入“一小时经济圈”的同城时代，借势青烟威荣城铁，烟台、威海等城市也将从“沿海边区”变成“门户城市”，成为对接辽宁半岛、日韩国家的“桥头堡”，对21世纪海上丝绸之路建设和东北亚地区发展具有重要意义。

青烟威荣城铁贯穿青岛、烟台、威海三市，总投资371.9亿元，是迄今为止山东省投资最大、建设标准最高的单体铁路建设项目，正线全长301公里，设计时速250公里。开通后的青荣城铁采用技术最成熟的CRH2A型高速动车组，可实现公交化、全天候运行，与公路、城市道路实现立体交通。

山东省尤其是胶东人民对青荣城铁的开通期盼已久。多年来，胶东半岛地区由于受经济、流通、城市基础设施建设等诸多因素制约，区域内各城市经济发展不平衡，难进难出更是成为制约烟台、威海经济社会发展的瓶颈问题。

青荣城际铁路2010年10月开工建设，2014年8月25日完成正线铺轨，10月1日开始联调联试，11月28日进入试运行阶段。12月28日起正式开通后，济南至烟台、济南至威海平均运行时间分别由原来的7小时、8小时缩短至3至4个小时以内，待明年青岛方向通车后，半岛城市之间将实现“1小时生活圈”。

济南铁路局党委书记陆海霞在接受媒体采访时表示，青荣城铁将成为促进山东半岛蓝色经济区发展的“黄金走廊”，直接改写胶东地区的“经济版图”。

继珠三角、长三角的外向型经济率先发展之后，环渤海地区会成为下一轮外资投放和地区经济增长的重点，有望成为中国经济板块、乃至东北亚地区极具影响力的经济隆起带。青烟威荣城际铁路的开通，串起了半岛蓝色经济圈，令青岛、烟台、威海三座极具底蕴的城市抱团发展，对于促进沿线产业结构升级和优化，吸引外资企业都将会产生积极的作用。这段城铁连通的是胶东，带动的却是中国的对外经济。