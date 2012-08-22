浙江破获假冒名牌卫生巾案 三千万包假货入市

东方网8月22日消息：昨天，台州仙居县公安局破获了一个跨省假冒名牌卫生巾大案，捣毁制假售假窝点16处，查获假冒“护舒宝”“苏菲”等品牌卫生巾成品1600余万片，方阿珍(化名)等41名犯罪嫌疑人落网。该案涉案金额达1.5亿余元。

8月20日，由仙居警方抓获的邓某等11名涉案人员，因涉嫌销售假冒注册商标的商品被移送检察机关审查起诉。

累计销售假冒名牌卫生巾3000多万包，销售网络遍布浙粤闽等17个省、市、自治区

自2008年8月以来，以方阿珍为首的团伙已累计销售假冒名牌卫生巾3000多万包，销售网络遍布浙江、湖南、广东、福建、江西、重庆、广西等17个省(市、自治区)。这些假冒产品主要流向农村和城乡接合部，通过农村小超市、便利店等销售给农民和城市低收入群体。同时，不法分子采取向销售商返还现金、提供陈列费等手段，提高批发销量。

据仙居县公安局副局长吴中强介绍，今年4月初，仙居县下各派出所民警在进村“大走访”时，不少群众反映，一些女同志从小超市、便利店购买卫生巾使用后出现发炎、瘙痒等症状，这些产品大多是“苏菲”、“护舒宝”、“七度空间”等知名品牌。仙居警方立即对此事调查走访，发现前段时间有人开着一辆外地籍牌照的面包车在辖区内集镇村庄里，向一些超市兜售“苏菲”、“护舒宝”、“七度空间”等知名品牌卫生巾。

仙居警方立即成立一个20余人的专案组对案件展开调查。4月20日，警方以超市新开业要采购为由将这一团伙“骗”回仙居，经蹲守，在下各镇三角站处，将前来兜售的江西籍男子王某等4人成功抓获。

采购卫生巾片料及品牌包装袋自己加工，以送货上门方式向超市、便利店兜售

经审讯得知，王某等人从2011年开始，通过老乡邓某向湖南长沙“方老板”购买大量假冒名牌卫生巾，用小面包车载货在浙江各地流动销售给城市郊区的小超市、商店。警方顺藤摸瓜，最终将“方老板”锁定为36岁的湖南平江籍男子方阿珍。

经过3个多月的摸排，一个分工明确，横跨全国17省，集生产、运输、仓储、销售于一体的假卫生巾犯罪团伙浮出水面。

经调查，方阿珍是该庞大制售假冒名牌卫生巾犯罪团伙的头目，他自己主管货源组织和整个犯罪团伙协调运作，组织亲戚、老乡邓某等人，在全国各地设立76个省级代理商。方阿珍以8分钱每片和7分钱一个的价格从广东、福建、重庆等地不同生产厂家采购卫生巾片料及品牌包装袋，召集老人、妇女、小孩，在一间简陋老式仓库里，利用几台简易的封口机，包装加工后，就成了市场上知名的“品牌卫生巾”。

方阿珍妻子蒋某负责电话、短信等方式联系下家，以100元每件不等的价格发货给代理商，然后再由省级代理商以140元的价格批发给一线零售人员，以送货上门方式向超市、便利店兜售。

目前，警方共抓获该案犯罪嫌疑人41名，捣毁制假窝点3处、仓储窝点13处，扣押制假设备35件、车辆5辆，现场查获假冒“护舒宝”、“苏菲”等品牌卫生巾成品1600万余片、半成品1000万余片，假冒注册商标包装袋、包装箱20余万件。