浙江余姚市财政局天价餐费调查:转账内容属实

报料微博中提到的余姚市城区环球鲍翅馆

环球鲍翅馆提供的菜单

环球鲍翅馆服务员的手写菜单

余姚市财政局提供的15次就餐的时间、人数、金额和桌数。

没有发现鲍鱼鱼翅

服务员说，不太有人吃

记者探访环球鲍翅馆

前天晚上8：02，新浪微博网友“聆听黑幕”发了一条微博，只有寥寥数字：

余姚财政局一餐饭钱！怒！

“聆听黑幕”上传了一张发票——

中国工商银行宁波市财政国库集中支付专用凭证，是张转账支票，从工行余姚市支行转向农行余姚环城支行；

付款人是余姚市财政国库支付中心，金额为54695元；

转账时间是8月17日，转账用途为市(余姚)财政局餐费；

收款人是，余姚市城区环球鲍翅馆。

微博上传不久，就引发网友疯传、评论，大家质疑最多的是两点：餐费和饭店——环球鲍翅馆。

路过的救赎：这家店估计是单位定点的，吃完签单，然后两三个月结一次款。这在企事业单位是普遍做法。

邱_先森：我相信他们一定是在里面点阳春面、窝窝头。

静-静静-静静静：求菜单明细！客人批次！

鲍翅馆就在财政局隔壁

余姚市财政国库支付中心：

转账内容属实

昨天一早，记者找到了余姚市财政国库支付中心副主任吕伟丽。她说，“微博上的情况，我还不太清楚，需要查一下。我们平时不上微博的。”

她解释了余姚市财政支付的一些情况。市级机关财政统一由国库支付中心支付，财政局也是。“他们通过内部系统把资金报上来，我们审核后，反馈给银行，再由银行进行转账支付。”

余姚财政国库支付中心招标了四家银行处理国库支付业务，工商银行是其中一家。

吕伟丽看过记者的转账支票截图后，表示要找一下相关工作人员。

不久，该中心主任梁红霞告诉记者，这笔支付信息确实存在。“这笔钱是我们传过去的，后由工商银行转账。”

“我们一般依据财政局申请，根据预算进行审核，然后把数据发给银行。

“我们这里的数据，看不出是一次就餐还是多次就餐。”

梁红霞说，申请单位对他们申请信息的真实性负责。

“根据预算，财政局在公务接待方面有多少资金？”记者问。

“这个现在不方便说。”梁红霞。

网友“聆听黑幕”在前天晚上10：40左右，删除了该条微博。

昨天，记者多次私信“聆听黑幕”，均未回应。“聆听黑幕”已改名为“111111聆听noble”。其微博简介为“下一条会够猛”。

记者注意到，在其关注的57人中，有11人为工商银行系统的。

报料微博中提到的余姚市城区环球鲍翅馆，工商登记信息显示，经营者为黄吉，许可经营项目为中餐。

一般经营项目为提供会议接待服务。

鲍翅馆位于余姚市梨洲街道南滨江路111号，成立于2004年。

余姚市财政局地址位于南滨江路118号。

两家单位相距约30米。

位于余姚市财政局隔壁的这家饭店，装修挺精致，有十多个包间。

昨晚，饭店里就餐的客人不多。

“我们这里做的都是土家菜，价格也不贵，可以自带酒水，一般一千元一桌就差不多了。”环球鲍翅馆经理沈丽说。

她递给记者两张硬质卡片纸，说是菜单，记者看到上面没有标价。沈丽解释说，现在正在更换菜单，所以用了临时的。不过后来，她又拿来一份菜单，说这是原先的。

“我们刚开业的时候，卖过鲍鱼燕窝什么的，后来燕窝出了事情，就一直没有卖过。”沈丽说。

记者在菜单上，没有看到有关鲍鱼鱼翅的菜。服务员说，现在鲍鱼基本不做了，不太有人吃。

菜单上比较贵的，有法国鹅肝168元，醉膏蟹128元，香煎澳洲禾牛128元，砂锅海参168元。

服务员说，椒盐蛇排30元，三文鱼拼鳌虾68元，小黄鱼的话两条大概100元，铁板牛仔骨38元。

记者在鲍翅馆外面刚好碰到一位市民刘女士，她说，这家鲍翅馆名字是很霸气，去吃过一回，如果一般吃吃，价格不算高。

余姚市财政局公布

15批次27桌招待信息

余姚市财政局：

餐费是两三个月的叠加 主要用于公务接待

昨天，余姚市财政局办公室的一位工作人员说，原始餐费明细单已处理掉了。“我们也在通过餐馆，努力找回当时就餐明细菜单。”

昨天傍晚5：10，财政局给记者出示了一张纸，上面罗列了15次就餐的时间、人数、金额和桌数。

5月18日， 8人，消费1877元，1桌；

5月20日，12人，消费2019元，1桌；

5月22日，20人，消费3970元，2桌；

5月26日，24人，消费3289元，2桌；

5月29日，13人，消费2078元，1桌；

6月10日，32人，消费6878元，3桌；

6月15日， 9人，消费2362元，1桌；

6月17日， 9人，消费1350元，1桌；

6月18日，18人，消费3976元，1桌；

6月21日，32人，消费6946元，3桌；

6月23日，32人，消费6172元，3桌；

6月28日，25人，消费4739元，2桌；

7月2日， 22人，消费3250元，2桌；

7月3日， 20人，消费4060元，2桌；

7月26日，13人，消费1729元，1桌；

从这份信息上看，6月20日至7月5日(杨梅节期间)，财政局接待客人数量明显比平常要多。

昨天上午10点左右，记者找到了余姚市财政局办公室副主任徐文杰。

徐文杰说，一上班，就在为这个事情忙了，目前工作人员正在调查这个事情。

“我也是刚刚知道这个事情，你说的微博，我们都不太懂的。”徐文杰说。

他说，5.4万元的餐费是两三个月的叠加，主要用于公务接待，“不过现在事情还在调查中，到时候会统一答复。”

这时，徐文杰办公室进来一位工作人员，是位退居二线的调研员。

“这个事情，我昨天晚上10点多知道了，是朋友打电话告诉我的。”他对徐文杰说，你在新浪上申请一个邮件账号，输入密码，就算开微博了。

“这些都是我女儿教我的。”这位调研员笑着跟徐文杰说，不过，你这个答复材料要想好怎么写。

徐文杰答应记者，餐费具体使用时间、就餐人员人数、就餐金额等信息，在调查出来后会第一时间答复记者。

财政局紧急注册官方微博辟谣：

5.4万元餐费系杨梅节接待15批次来客费用

政府部门公务接待

有何具体标准和规定

中午11：47，新浪微博名为“余姚市地税财政局”发布了一条信息，全文如下：

昨晚以来，有新浪微博用户发表博文称，余姚市财政局一餐消费5万多元，引发了广大网民关注。我局获悉这一情况后，高度重视，立即组织人员进行调查。经核查，网络所称的一次性消费5万多元的信息不符合事实，该金额系5月份以来特别是杨梅节期间接待15批次来客的累计支付费用。

记者随即向徐文杰求证，他说这条微博确为余姚市财政局官方微博，是用一位工作人员的个人微博临时改过来的。

昨天傍晚，这条微博的头像改为了税务标志，并且进行了实名认证。

截至昨晚8：25，这条微博被转发874次，评论693次。但网友们显然不认同这种说法。

小玖哥：一、明确是餐费了，和杨梅有什么关系，难不成把请客吃的杨梅也开进这张餐费中了？二、从5月份到现在，拖欠饭店餐费三个月多？三、就算15餐，每餐平均消费3646多元，你们吃的是什么，鱼翅？

news110：你们说这是5月份以来特别是杨梅节期间接待15批次，地点在余姚市城区环球鲍翅馆，每桌的均价是3646元，不包括烟酒吧？《党政机关国内公务接待管理规定》你们是怎么执行的、接待标准又是多少？接待费的年初预算是多少？其他市直单位接待费的年初预算是多少，你们为什么超？

昨天记者采访了几位专家。

浙江省委党校副教育长、教授吴锦良说，目前零零星星的规定有很多，但关键的问题是缺乏监督，钱花得是否合理，没有一条具体法规。

“一个单位的接待费用有年度预算，只要不超出这个范围，至于怎么花，领导签字就可以。现在爆出来余姚市财政局这起偶然事件，公众才得以知道一些信息。目前最根本的问题就是不公开、不透明，如果接待的人是谁，被接待的人是谁，都公开出来，还敢乱花吗。解释权都在政府部门手里，想怎么解释就怎么解释。”

浙江省社科院调研中心主任杨建华说，对公款吃喝从中央到地方发了很多文件，但收效一直不好，“以前规定四菜一汤，但执行效果如何，没人知道。公款吃喝的明细账目不公布，就不会有社会的有效监督。”

财政局食堂：

最贵的水煮牛肉7元一份

记者了解到，杨梅节是余姚当地一直在举办的一个重大节庆活动，每年杨梅节期间来余姚观光吃杨梅的游客也在逐年增加。有资料记载，2010年余姚杨梅节吸引游客23.5万人次，今年杨梅节期间吸引游客30万人次。

昨天，在余姚市财政局，一位办公室工作人员私下说，这些餐费招待的都是上级单位，或者兄弟单位，“杨梅节期间以考察、交流、学习的名义来吃杨梅，总不能吃食堂吧，太那个了。特别有些重要单位来了，吃食堂不就坏事了。”

傍晚，记者走进了余姚市财政局的食堂。食堂位于财政局大楼南面，是一幢两层楼建筑。

“我们单位员工有130多人，吃饭都要排队，招待外来客人基本就没有位置了， 除了楼上还有两个包厢外。”徐文杰告诉记者。

记者看到食堂里的小黑板上，晚上的菜共有12个，最贵是水煮牛肉，7元，最便宜的菜是1元。