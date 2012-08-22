男子生闷气拿水笔欲自杀 脚底一滑太阳穴被刺穿

电视剧《心术》里的一个流浪汉因为疼痛拿钢丝刺自己的脑袋，结果钢丝从脑袋这端穿到那端，却没有危及生命，观众称他为“钢丝男”。近日，宁波市第一医院接到了一个现实版的“钢丝男”——因为脚底一滑，手上拿着的水笔正好刺入右边太阳穴。与《心术》里的“钢丝男”不同，现实中的“钢丝男”马上陷入了生命危险。

和妻子吵架，男子拿水笔欲自杀

男子是象山人，今年54岁，是一家单位负责人，也是大家眼里的成功人士。

最近，妻子发现，丈夫总找种种理由和借口夜不归宿。到单位一打听，发现丈夫和一个女人打得火热，对方年轻漂亮，而且这事在单位里传得沸沸扬扬。还听说，上级有关部门也开始对丈夫进行相关调查。妻子为了保住这个家，多次苦口婆心劝说丈夫。可丈夫始终觉得自己没错，依然我行我素。前几天晚上，丈夫回家，妻子又开始苦口婆心劝说。丈夫很生气，想着在单位里辛辛苦苦工作一天，回到家里耳朵也不得清静，一气之下拿出随身携带的一支水笔，对准自己太阳穴说：“你再烦我就自杀给你看”。

丈夫一边说一边往外走。可万万没有想到的是，脚下被什么东西滑了一下，人倒在地上。这一倒，手上紧握着的水笔竟然刺入右边太阳穴，一股鲜血喷涌而出。

一半多刺入脑袋，手术后有惊无险

眼看丈夫意识渐渐模糊，妻子立即与家人一起将其送至宁波第一医院救治。

到了医院，CT检查发现，这支水笔刺入太阳穴有8厘米左右，其中刺入脑内达5厘米长。

“一支水笔大概13厘米长，这意味着水笔的一半多刺入太阳穴。”接诊的第一医院上海华山医院神经外科宁波中心高翔教授说，“水笔再刺入一点点，恐怕当场就没了。”

经过4个小时的手术，水笔被成功取下。昨天，男子康复出院。高翔说：“出院的时候，我们医生再三开导他，以后不能拿生命开玩笑了，他表示再也不会了。”