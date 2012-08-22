教师为还赌债谎称出车祸骗学生家长20余万

一名教师因沉迷赌博，欠下巨额赌债，竟谎称出车祸需要立即向他人支付赔款，骗家教培训班学生家长20余万元现金。昨天，江东区人民法院通报了这一案件的审判结果。

大好前景却染上赌博

阮某是江苏无锡人，1979年考上大学，大学毕业后在江苏一所中学任教长达20余年，是令人敬仰的灵魂工程师。

2004年，头脑活络的他看到了家教市场的潜力，决定自己开办补习班，来到宁波打拼。阮某在江东区某小区附近开办了家教培训班，很快便经营得有声有色，月收入达到四五万。

口袋里的钱渐渐多起来，阮某却染上了赌博的恶习。2007年3、4月间，他将几年积累下的钱挥霍一空，还欠了一屁股债。

2007年6月，阮某借的钱到期了，高利贷一次次找他催债。阮某病急乱投医，谎称出车祸需要立即向他人支付赔款，向家教培训班学生家长夏先生骗得人民币2万元。可这只是杯水车薪，当年7月，他又以资金暂时周转不灵为由，并许以高息，向小区内一住户骗得人民币10万元。紧接着又先后以同学需要借钱、出车祸急需用钱等理由，分别向培训班学生家长朱女士、殷女士骗借得人民币总计8万元。

拆东补西诈骗入狱

阮某试图“拆东墙补西墙”，将骗得的钱用于赌博或归还此前个人借款，可眼看着债主一个个开始催他还钱，借无可借之下，他有些慌了。

2007年8月，阮某更换了手机号码，逃离宁波。

去年11月，阮某在苏州被警方抓获，他的家人帮他退还了部分赃款。

当被问及为什么会在这么短时间里欠下这么多赌债时，阮某的回答和大部分赌徒一样，“赌场的人来叫，我就去了，我想着如果能赢一点就能把高利贷还了。”

近日，江东法院经过审理，以诈骗罪依法判处阮某有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。