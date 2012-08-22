司机开车撞死人找人顶包被识破

东方网8月22日消息：吊车车主为了减少损失，在驾驶员请假的情况下，竟然让没有驾驶证的侄子来开吊车。结果，在去工地的路上，侄子将人撞死。之后，为了逃避责任，他又找人给侄子顶包。

8月18日清晨6点左右，江宁交巡警大队接到报警，称在正方大道与东旺路路口发生一起交通事故，一辆牌号为苏G77982的重型专项作业车（吊车）停在现场，肇事驾驶员已弃车逃逸。民警迅速赶到现场，发现被撞伤的行人魏某伤势相当严重，后送到医院后经抢救无效身亡。这起普通的交通事故也由此上升为重大交通事故。

经过现场调查目击者，民警获知驾驶肇事车辆的嫌疑人为男性，大约20岁左右。就在警方全力追查肇事嫌疑人的时候，当天上午9点左右，一名姓王的男子来到江宁交巡警大队秣陵中队投案，自称是肇事驾驶员。

审讯中，细心的民警发现该男子体貌特征与目击者反映的不符，交代的肇事过程和行驶轨迹也与专案民警掌握的不一致。“当时我们就判断他可能是‘顶包’的。”民警说。之后，民警将魏某已经死亡的事实告诉了王某，他这才意识到事情的严重性，心理防线顿时崩溃，当即交代了受车主张某指使替人“顶包”的事实。而真正的肇事驾驶员正是张某的侄子小张，而他是没有机动车驾驶证的。

当天上午11点左右，专案组民警立即兵分两路，一路前往秣陵集镇将肇事驾驶人小张擒获归案，另一路将车主张某抓获。经突审，三名犯罪嫌疑人对交通肇事逃逸、包庇顶包的作案经过供认不讳。目前，张某等三人均已被江宁警方依法刑事拘留，此案仍在进一步调查之中。