男子为报复物业半年纵火10多次

东方网8月22日消息：短短半年时间，一男子在自己所住的小区，接连纵火十多次，不仅烧毁了破沙发破家具，还烧毁了电动车和摩托车。男子对此的解释是：不满物业管理而实施的报复。昨天，警方以涉嫌放火罪提请雨花台检察院批捕了他。

2012年2月18日凌晨，春江新城发生火灾，警方迅速赶至现场，联合消防队员将大火扑灭。经过勘查，起火地点为两处，均位于居民楼的地下室，被烧毁的都是一些破旧自行车和生活杂物，尽管火灾造成的损失不大，但警方的刑侦人员在与消防部门经过仔细勘查后，发现火灾是人为造成的，而且是故意纵火。

就在警方立案侦查后，4月5日凌晨，春江新城某栋地下室再次发生纵火案件，被焚毁的仍是一些破沙发、旧床板之类的生活杂物。5月份，小区再次发生多次人为纵火案件，着火地点大多位于小区居民楼的地下室，被烧毁的物品，除了破旧门板、沙发等杂物外，还有居民的两辆电动车和一辆摩托车。

警方对多次纵火案并案侦查，发现从今年年初至6月份，春江新城已经发生了十多次火情，大多数都是人为纵火。6月11日，警方经过侦查发现小区里26岁的单某有重大嫌疑，6月14日，单某从家中取走行李准备外逃时，被专案民警抓获。单某承认十多起纵火均系他所为，而之所以纵火，他自称是因为对物业管理不满，是为了对物业管理人员进行报复。但真正的原因是什么，目前还在调查中。