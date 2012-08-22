村民家中饲养5只幼狮被人盗走

东方网8月22日消息：上月宿州埇桥区朱仙庄镇后场村几只小老虎被人在家抢走，时隔一个月，8月14日，邻近朱仙庄镇的埇桥区蒿沟乡高滩村再次发生类似案件。一村民家中饲养的5只幼狮被人盗走。

8月21日，记者赶到高滩村宋桥自然村时，谈及狮子被盗一事，村民均三缄其口。当晚7时许，在一位老人的指引下，记者找到失窃的村民家，但是大门紧锁，大门外摆放了一只铁笼，据称就是关狮子的铁笼。据周围邻居介绍，这户户主名叫李大庆(音)，他本人一直在外打工，最近才从外回来。家中的小狮子也是最近才开始饲养的。

“狮子被偷大概是在当天晚上8点多，他(李大庆)老婆和儿子都不在家，李大庆到邻居家看人打牌了。”周围邻居介绍，直到他返回家中，发现狮子不见了，惊动了警察，周围村民才知道其家中狮子被盗。至于具体情况，无人知晓。记者当晚赶到李大庆家中时，大门紧锁，无人在家。

根据记者了解，李大庆在村中还有一个叔叔，搞马戏已经多年，家中也养有狮子，就在记者在村中采访时，还能听到其家中狮子的吼叫声在夜空中不断回荡。据介绍，李大庆之所以最近养了5头狮子，也是准备搞马戏。