男子酒后从五楼坠下后起身溜达

昨天清晨6点多，在合肥市上派路与桐城南路交口附近一小区内，今年55岁的王先生从五楼阳台上坠下。摔下楼后，他还爬起来溜达了一段路，最后被家人和120工作人员找到。经医院检查，王先生只是右大腿骨折。

五楼跌下后不见踪影

“孩子早上起来上厕所时，发现他爷爷在阳台上晕晕乎乎的有点不对劲，就把我喊醒了。”宁女士是王先生的儿媳，她告诉记者，等她走出房间时，看到公公双手抓在阳台边缘上。但还没等她跑过去，公公就已经掉下去了。

“我跑过去一看，他在掉下去的时候扯断了一根电线，落地时，两腿跪在地上，双手在前面半撑着。”据宁女士介绍，公公落地处是一片泥地，由于前夜大雨，泥土变得很松软。

看到公公坠楼，宁女士马上打了120，同时套了件衣服就跑下楼去。可让宁女士疑惑的是，公公不见了。“明明是落在这个地方的，怎么就没人了呢？”

几分钟后，120急救车也到了。“我们就和120工作人员一起找人，最后在小区西边找到了他。”宁女士说，当时公公就坐在路边，“他能自己走路，没看到什么明显的外伤。”

儿媳称可能喝多了酒

“我没事，我没事，我要回去。”被送到合肥市三院后，王先生一边嚷嚷着没事，一边试图从担架车上爬起来。

经医院检查，王先生只是右大腿骨折。

刘医生向记者分析说，那根电线起到了很大的缓冲作用，救了王先生的命，加上松软的泥土，对其身体起到了保护作用。

“他就是爱喝酒，隔三差五非得把自己灌醉一次，酒瘾一来，怎么拦都拦不住。”王先生的侄子告诉记者，王先生一辈子都爱喝酒，连小区里的保安也知道。

宁女士分析称，公公事发前一天晚上肯定是喝多了酒，“喝得脑子已经没有意识了，走错了门，才走到阳台上去的。”

记者赶到医院时，一脸酒意的王先生躺在病床上，对于大家的问话一声不吭。