女子疑设备有辐射关掉总电闸 断百户网络遭围攻

前天(8月20日)晚上8点左右，西湖区文新派出所里突然闹腾起来：民警接到一位住在附近的大姐报警说，有好多人围在她家门外，踢门、言语威胁，民警赶到后，把围在门外的人和大姐都带回了所里。谁知这事情一细问，负责调解的民警都大感棘手……

大姐关掉总闸，断了近百户邻居的网，这才遭到“围攻”

报警的大姐姓章，大姐五十岁出头，退休在家，住在城西的紫金庭园小区。

大姐的老公是做生意的，家里经济条件不错，近几年儿女也都独立了，她再无后顾之忧，每天就在家里看看电视剧或是出门散散步，按说日子很惬意的，但大姐说她有块心病，已经忧心了三年多。

事情是从2009年底开始的。

“我们家搬进来是2005年，开始的几年对这里很满意，但2009年底，小区上网的人突然多了，我们边上的地下车库里装了上网设备，我总感觉，这种跟上网有关系的肯定有辐射，就主张拆掉或者移走，但和社区、物业说了好多次，没用。”章大姐说。

这个车库蛮大的，在小区5、6、7三幢楼的地下，设备就装在车库的楼梯间里，一人多高，附近几幢楼近百户居民，上网都是靠它。楼梯间的外墙上装了空气开关，上面贴了一块橡皮膏，写着“电源”两个字——把这个开关扳下来，整个设备马上断电，那近百户居民家里也就断了网。

20日晚上的纠纷，问题就出在这个电闸上。

“我最近突然又对这个设备特别关心，主要是因为前段时间我去做了体检，查出来有肾积水、动脉硬化，我觉得就是地下这个设备害的……”上星期四，大姐一时激动，干脆跑到地下车库把设备的电闸扳下来关掉了，当时刚好有别的业主路过看到，就上前和她吵了起来，闹得很不愉快。

20日傍晚，附近又有不少业主发现家里断网，第一反应就是章大姐又去关了电闸，于是就出现了前面众人围堵在大姐家门口的场面。

“昨晚我真的没去关过电闸，可能是哪个跟我想法差不多的业主去关的。”大姐说，“但他们根本不信，就站在我家外面说些难听的话，还用脚踢门……”

这种设备只是普通的交换器，根本不会发射无线信号 功率很小

昨天我们就这种设备的功能请教了通信方面的技术人员，技术人员说，现在运营商使用的设备，都经过工业与信息化部门审查的。至于章大姐家地下的这种设备，属于网络接入节点设备，使用弱电流，功率很小，和一般家用电器的功率差不多，而且最关键的是，这种设备不存在主动无线辐射源，也就是说，它是不会发射无线信号的。

社区表示，会主动联系运营商，再和大姐好好沟通一次

紫金庭园小区属文新街道桂花园社区，昨天，跟社区的陈永萍书记说了章大姐的事。

“这三年来，隔三差五，大姐就会到我们这边来反映这个情况，我们也和运营商沟通了无数次，得到的答案都是，这台设备不会对人体产生什么不利影响，但这个答复大姐显然是不满意的，过个几天就来投诉。”陈书记说，“大姐也组织过一次业主联名上书，很多业主顺手都签了，但据我所知，到目前为止，小区里只有她一个人来投诉这个设备……”

陈书记说，这次事情闹进了派出所，看来不把问题彻底解决是不行了。

“我们今天早上开始就在和运营商沟通了，希望能和他们定下一个日期，运营商、社区、物业、业主代表，大家一起坐下来把话说说清楚，到时希望章大姐也作为代表参加，好好听一下运营商的解释。”