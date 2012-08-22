全国特大色情网站MM公寓被端 瑞安5人涉案被抓

东方网8月22日消息：注册会员过百万人，涉案2000多人，特大淫秽色情网站“MM公寓”的这两项“纪录”，在全国来说也是史无前例。

昨天，温州瑞安警方透露，“MM公寓”一案，线索来自北京。

今年年初，北京朝阳区一位母亲向警方求助，她上高三的儿子经常上一个色情网站，导致成绩直线下降。

公安机关调查后发现，“MM公寓”网站90%内容涉及淫秽色情内容。

北京、广东、浙江等全国30多个地区的警方，同时清查本地涉案网民。

瑞安警方接到线索后，共抓获了5名涉案人员，也是温州地区抓获涉案人员最多的。

24岁的瑞安上望男子张某就是其中一人，在父母和邻居眼里，他很“宅”，没什么不良嗜好。

去年一个偶然机会，张某发现“MM公寓”，看着那些露骨的淫秽色情内容，张某立即注册了会员。

为了升级，张某将一些色情淫秽视频搬到“MM公寓”网站上，供他人下载，赚取积分。

今年的6月6日，直到民警出现，他才知已犯法。

与张某相仿，林某等其他4名瑞安宅男，也有类似犯法情节。

一名办案民警说，像张某这样的“宅男”，很容易被这种色情网站吸引和利用，稀里糊涂就从网络黄毒的受害者，最终变成了传播者。

目前，张某等5名嫌犯，因涉嫌传播淫秽物品已被瑞安警方取保候审，并准备向检察机关移送起诉。