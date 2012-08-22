平湖版“吴英”非法集资2.1亿花千万买奢侈品

东方网8月22日消息：在老家平湖市新埭镇，陆燕也算个传奇女子。

30岁，城里有4套房产，还有价值750万元的别墅；宝马、奔驰，豪车越换越高级，今年春节前后，还预定了辆250多万元的玛莎拉蒂。

但今年3月，她用谎言缔造的“金钱帝国”破灭了。她这些钱都是以高息为诱饵非法集资诈骗所得，共2.1亿元，涉及157名受害人。

近日，平湖警方已将该案移送检察院，将以涉嫌集资诈骗罪对陆燕提请公诉。

陆燕高中毕业后，来到平湖市区。认识了做布料生意的老板王某后，她开始创业。

2010年她做起了来钱更快的“放高炮”生意。

为了让别人相信自己有实力，她开始包装自己，出入一身名牌，专职司机接送。

同时，凭着三寸不烂之舌和对外宣称月息8%~10%的高息，陆燕“生意”越做越多。

不过这些钱，全都被陆燕用来挥霍。房子、车子越换越高档，但漏洞也是越来越大。

今年1月，陆燕拼凑了最后一部分利息后，就再也无力填这个“无底洞”了。

今年3月15日，发现异常的平湖警方将陆燕控制。

“她的操作手法和吴英有点相似，但吴英经营公司，做过生意，而陆燕只是空手套白狼。”办案民警说，仅仅两年时间，光买各种奢侈品挥霍，陆燕就用了2000多万元。