浙江省整治餐饮具消毒企业 抽检合格率88.8%

东方网8月22日消息：省卫生厅卫生监督局今天(21日)通报了全省食品安全大整治百日行动以来，全省餐饮具集中消毒专项整治工作的阶段性进展。

根据通报，截至8月20日，全省共出动卫生监督员1550人次，车辆589车次，检查餐饮具集中消毒企业508户次，对23家餐饮具消毒企业作出处罚，罚款12.5万元。抽检集中消毒后餐饮具1191批次，合格率88.8%。通过整治，我省餐饮具集中消毒企业已从原有的448家减少到340家。

多年来，我省餐饮具集中消毒同全国其他省份一样，由于缺乏监管依据和企业的准入条件，餐饮具集中消毒企业的监管处于“盲区”，企业良莠不齐，一些小作坊式的企业卫生状况堪忧。在整治过程中，一批消毒企业被淘汰出市场，一些企业走上合并合作的途径，全省餐饮具集中消毒企业已累计投入改造资金近7000万元。目前，生产设备先进、卫生管理良好的企业已逐步成为餐饮具集中消毒行业的优势企业。同时，我省还逐步建立起长效监管机制，餐饮具集中消毒企业每月向当地卫生监督机构报送当月生产量、洗消剂消耗量及生产用水、用电(气、煤)等信息，实行企业档案动态化管理，以便卫生监督机构及时、全面掌握其生产动态，建档率已达83.8%。

省卫生厅卫生监督局同时通报了几起典型案件：余姚市查处两家无卫生监督合格证餐饮具集中消毒企业，对余姚市奥润餐具配送中心和阿波罗耀云餐具消毒配送中心分别罚款人民币2.75万元，并责令立即改正；遂昌对心连心餐具消毒服务中心未标注卫生监督合格证号、消毒日期及保质期限的行为进行立案调查，责令其立即改正，并罚款人民币1万元。