衢州市公安局副局长蔡建明被双规

昨天，有媒体报道，衢州市公安局副局长蔡建明和他的司机被当地纪委带走，该案件目前还处于调查取证阶段。蔡建明被调查，是由于其在担任江山市公安局局长期间，与从事非法集资的担保公司有牵连。

记者昨天联系相关部门了解到，蔡建明确实是被双规了。

记者获悉，蔡建明并不一定是涉嫌集资问题，因为江山最近曝出担保和民间集资问题，人们想当然地会把蔡的问题归到这一类。

据媒体报道，一名工作人员称，他听说蔡建明的司机参与开办一家担保公司，蔡建明可能与这家公司有牵连。

但记者从有关渠道得知，蔡的司机并没有开担保公司。

据了解，蔡建明出生于1963年8月，浙江杭州人，1984年10月加入中国共产党，1981年10月参加工作，大学学历。他曾任武警浙江总队杭州市支队三大队大队长、司令部副参谋长，武警浙江总队衢州市支队参谋长、支队长，衢州市公安局党委委员、纪委书记、督察长等职。自2006年起，蔡建明担任江山市公安局局长，2012年，蔡建明从江山市公安局局长升为地级市衢州市公安局副局长。被带走的司机，并不是蔡建明在江山当局长期间的司机，也不是江山人。是蔡建明到衢州当公安局副局长后给他开车的。

据了解，去年以来，江山市爆发了多起较为严重的民间集资案件。截至今年6月底，江山市取缔、注销各类非法和不规范担保机构114家，刑事立案20多起，依法打击犯罪嫌疑人30余人。其中较大的“银通担保非法集资案”涉及债权人3900户，案值2.2亿元。