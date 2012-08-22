金华严厉打击保险诈骗 一口气揪出97个骗保者

随着保险业的快速发展，保险领域的违法犯罪活动迅速增加，骗保案件不断发生。金华警方在“破案会战”中开展“飓风三号”专项行动，严厉打击保险领域违法犯罪行为。行动中，共抓获犯罪嫌疑人97人，打掉诈骗团伙14个，涉案金额800余万元，涉及的系列性案件122起，有效净化了保险业的理赔环境。

民警介绍，如今保险诈骗案在不断攀升，骗取的金额越来越大，骗取的方法也越来越多。狡猾的骗保者经事先策划制造事故骗取理赔，致使发现、打击犯罪的难度增大。

金华市公安局经侦支队一办案民警告诉记者，一些人为了达到骗保的目的，手段之多，花样之新，令人“大开眼界”。

作案手段除常见的故意制造交通事故、多头投保等以外，不断“推陈出新”，涉案金额从最初的几千元发展到后期的几万、几十万甚至上百万元，且呈愈演愈烈趋势。

民警向记者披露了几种典型的保险诈骗手段。

>>低价淘来二手车，威胁在媒体上曝光，骗保成了产业

2011年5月11日，骗保嫌疑人张某故意将车驶入路边水塘，并在保险公司未到场的情况下，自行将车吊上来并拖离现场。此后，他向投保的金华某保险公司索赔，保险公司对这起事故有异议，不予赔付。

张某便将事故车拖至保险公司楼下，又请来电视台记者“曝光”，向保险公司施压，保险公司最终赔付了6.9万元。

金华市多家保险公司在一系列交通事故保险理赔时发现，张某与这些案件都有关联，事故出险也有蹊跷之处，因此怀疑是故意出险，在理赔过程中均未达成协议，随后均通过法院进行理赔民事诉讼。保险公司立即向警方反映了此事。东阳市公安局通过金华市公安局经侦支队，统一调取了所有涉及张某的保险理赔案件，串并分析后，判定存在一个以汽车修理厂为据点，以修理厂股东张某、乔某为核心的汽车保险诈骗团伙。

警方查明，自2009年以来，张某伙同乔某、朱某等10余人，时分时合，在东阳、金华、丽水等地制造保险假案，并向当地的保险公司索赔。张某、乔某等人低价从市场上购买二手车或事故车，加以简单修理后在多家保险公司对车辆进行投保，然后指使吴某等人故意制造碰撞、落水、自燃等交通事故。事故发生后，这个团伙不同意由保险公司派员对受损车辆进行定损，而是直接委托鉴定机构对车辆作出全损的结论。

由于出险车辆多为二手车或事故车，保险公司一般都拒赔。在这种情况下，张某等人通过新闻媒体“曝光”、向保险行业协会投诉及向人民法院起诉等手段，向保险公司施加压力，迫使保险公司按车辆全损理赔。

>>一牌两用，烧了旧车骗保，卖新车再赚一笔

骗保人员李某低价购买了一辆旧的无证无牌本田雅阁，买来之后为达到骗保目的，把他原有的一辆相同型号的新本田雅阁车牌套用在了这辆旧车上，趁元宵节放烟花之时，把车烧毁向保险公司索赔，骗取了保险金19.2万元，然后为掩人耳目，将新车以20万元的价格转卖。

骗保人员通过非法途径将旧车套新车牌，故意烧毁旧车，然后按新车向保险公司骗保，骗取高额保费，再利用相关管理部门之间信息不共享的缺陷，骗取保险金后，将车卖到外地。

>>串通医生，伪造伤残事故骗保

骗保人员王某与医务人员合谋，利用其他病人的伤残资料，通过虚假评残，伪造“假伤残”事故，骗取高额赔款，每案涉案金额动辄达几十万元。

据王某交待，为骗取更高额保费，已经预谋做“假死人”案件，并通过赌博、承诺送汽车等手段，拉拢2名医生下水，准备合作制造伤残案件。