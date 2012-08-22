杭州喷泉“八少女”暂别武林广场 地铁完工后回来

昨天，工人们正在给“八少女”打包。 本报记者 董旭明 胡元勇

说起“红太阳”，外地人可能会联想到，革命歌曲大联唱；但是杭州人，一定会脱口而出：“武林广场”、“音乐喷泉”、“八个漂亮的姑娘儿”……因为这些承载了这座城市的集体记忆。不但给小伢儿带来美妙的乐趣，也见证了无数对都市恋人的浪漫爱情。

昨天，许多路过武林广场的市民突然发现，广场音乐喷泉里的“八少女”已经被打包了。

难道是要拆走？还运不运回来了？大家议论纷纷，脸上流露出不舍。

不过，记者随后从负责少女雕塑搬运及恢复工作的杭州国力雕塑艺术有限公司证实：因为武林广场地铁站施工的需要，“八少女”将暂时离开武林广场，但等地铁地下工程完工后，她们就会回来，而且还会变得更美丽。

武林广场的音乐喷泉，是杭州第一座现代化喷泉雕塑。

1984年9月26日晚上7点，也就是在国庆节前夕，音乐响起，水柱四射，灯光绚丽，武林广场的音乐喷泉，开始了对杭州市民20多年的陪伴。

音乐喷泉的喷水池呈梅花状，中间的花蕊为三个跳红绸舞的少女塑像。周围五个花瓣上，是五个少女塑像，分别演奏着琵琶、笙、古筝、箜篌和笛子。

“欢乐”，是雕塑的主题。八个少女，分三、五两组布位，象征在新中国成立35周年之际落成，并纪念杭州1949年5月3日解放。

武林广场音乐喷泉的最近一次改造，是在2006年初，单色的水下灯，变成了三色水下灯，灯泡数也从原来的300个，增加到了727个，亮度比原先增加五倍。

用现在的审美眼光来看，作为杭州城市主广场上的中心景观，八少女喷泉雕塑，似乎简单了点，但正是这种平铺直叙的构思，才真正勾勒出20世纪80年代，杭州人的那种充满欢乐的纯真。

喷泉雕塑为什么是“八少女”？

昨天下午，原本的武林广场喷泉，已经成了一个大工地。工人们正在把八个少女打包，要把她们搬走了。

喷泉四周的五个少女，已经被整个打包，从基座上搬移到了地上。喷泉中央的这三个少女，还在原地，工人们正在她们周围焊铁架子。

长年的风吹雨淋，姑娘们有点脏兮兮的，浑身都沾满了黑色污渍和黄色水渍，但远远望去，她们还是亭亭玉立，风采不减当年。

可是，被打包的五个少女，就实在是有点“惨不忍睹”了。她们一个个就像“木乃伊”，被包裹得严严实实。就拿手弹琵琶的少女来说，如果不是她手中的琵琶还有点模样，几乎都认不出来她来了。

包在少女们身体外面的，是一种类似于石膏的材料。石膏上，用胶布贴着细钢筋；石膏的接缝处，还钉着螺丝。

包完石膏还不算，五个少女还分别被装进了一个四四方方的铁笼里。

“八少女”被包裹成了“木乃伊”

其实，早在2008年9月，为了配合地铁武林广场站施工需要，就传出了武林广场音乐喷泉要被拆除的消息。

当时，地铁施工要在武林广场东跑道下挖，然后通过盾构法挖隧道，在音乐喷泉处打一口盾构工作井，所以音乐喷泉会被暂时拆除。

消息一出，许多杭州人都坐不牢了，大家都往“红太阳”跑，围着喷泉走一圈；再在喷泉边坐一会；再跟少女拍一张照……因为武林广场的音乐喷泉，承载了杭州人太多太多的美好回忆。

当时有媒体做过调查，超过7成的杭州市民希望“八少女”能搬回原址。幸运的是，时任杭州市委书记王国平特别批示，要求将“八少女”雕塑在地铁工程完工后，继续安置在武林广场。

下个月初，“八少女”就会被吊装运走，可能会被安置在转塘或者富阳，先存放起来。等武林广场的地铁地下工程完工后，她们就会回来了。复位前，还会对少女们进行修补和增白。

定制玻璃钢模块保护“八少女”

正在现场打包搬运八个少女的，是杭州国力雕塑艺术有限公司的师傅们。他们说，把少女们包成这样，虽然卖相难看了点，但也是为了保障在搬运工程中，“八少女”的绝对安全。

这次打包搬运工作，从7月22日就开始了。打包前，工人们先要简单把雕塑处理一下，轻轻刮掉雕塑表面脱落的白色涂料，然后为八个少女量身定做玻璃钢模块。

玻璃钢模块，就是我们在现场看到的类似于石膏的材料。翻制玻璃钢模块的原理，就好像医生给骨折的病人做石膏一样。

根据八个少女的形状，把玻璃钢模块一块块制作出来，用拼合的方式，将少女整个包裹住，接缝处用螺丝固定。每块玻璃钢模块内外，再用胶布贴上韧性比较好的钢丝或者钢条，起到支撑作用，这样模块就不易变形。

被玻璃钢包裹好的少女，还要放进定制的钢架结构保护笼里，这样吊装运输起来，就万无一失了。

地铁完工后“八少女”就会回来

耍子儿、靠位儿、地摊儿

杭州人和“八少女”的美好记忆

无论是杭州本地人还是当年到杭州工作的外地人，是不是都有一张，在武林广场音乐喷泉前，背景是八个少女的照片呢？一张照片，就是一个故事。每个杭州人，跟武林广场音乐喷泉，都有一个故事。

武林广场，除了看音乐喷泉，还有什么好玩的呢？老杭州会告诉你。

耍子儿：比西湖还热门的景点

老底子的武林广场音乐喷泉，也算是杭州的一个景点了。那时候私家车少，要去趟西湖景区，就是出趟远门了。所以，位于市中心的武林广场音乐喷泉，就是杭州人放假天常爱去的地方。

家住天水桥耶稣堂弄的孙先生回忆，那时候去武林广场音乐喷泉耍子儿，白天去看看广场上花坛里的花，不过大多数市民，还是喜欢晚上去，主要就是为了去看喷泉。特别是夏天，一吃完晚饭，叫上邻居，带上孩子，结伴到武林广场上玩耍。

小伢儿就站在喷泉边上等着，看到水柱一喷上去，孩子们就跟着水柱跑，故意站在水能溅到身上的地方。就这样，直到浑身被水柱溅得湿透，才算玩得过瘾。

靠位儿：杭州青年找对象的地方

如果你小时候，在武林广场的音乐喷泉前拍过照，那么那时你的爸爸妈妈，在还没有你的时候，说不定也在武林广场“靠过位儿”呢。

杭州人说“靠会儿”，就是找对象。20年前的武林广场，沿着广场一圈的石头花坛，都是可以给人坐的。一到晚上，灯光灰暗，只有音乐喷泉里的五彩灯光，若隐若现，再配上好听的音乐，最适合年轻人谈恋爱了。

两个年轻人，刚开始还坐得挺远，等音乐喷泉放完了，两个人的手，就拉在一起了。放在今天，看似简单，但在那时候，却是最浪漫的事。

网友“琳达”就在网上留言：“20多年前，我爸爸妈妈就在武林广场音乐喷泉前拍过照片。直到现在，家里还保存着那张照片。那时还没有我，他们肯定是在抓紧享受二人世界哩！”

地摊儿：引领了杭城服饰潮流

1980年3月，“红太阳地摊儿”在浙江展览馆西侧的马路上开张。小商贩和头脑活络的杭州市民，从广东、石狮等地进来服装、电子表、日用小商品，摆摊做起了小生意。

小小的“红太阳地摊儿”，引领了杭城服饰潮流，比现在的银泰还要热闹。很多市民会花5元钱，在“红太阳地摊儿”买到了《血疑》里的幸子衫――海军领、镶着蓝边，还有胸前的飘带，跟电视里的一模一样。

1992年，因杭州城市建设需要，“红太阳地摊儿”搬到环城北路武林门轮船码头旁的运河边上，有了新名字：环北小商品市场，当年摆地摊的都是正儿八经的小老板。