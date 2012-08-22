昆山地王溢价20倍夭折 1380万元保证金被没收

昨日，记者从昆山市国土资源局了解到，早在8月8日拍出的巴城镇196.5亩娱乐康体类“地王”迟迟没有露面，“新地王”华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司如昙花般一现，最终因“爽约”被昆山市国土资源局取消该地块成交资格。华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司在吊足外界胃口后，却在一个星期之后悄然谢幕。

惊人一拍

起拍价525元/M2,竞得价11065/M2 总价14.5亿，涨了足足20倍

记者了解到，此次拍出的巴城镇苇城路西侧、锦绣路南侧土地面积共计131001.6平方米（约196.5亩），地块用途为娱乐康体类商业用地，将用于建设水上娱乐项目，建成后所有建筑物不得对外销售，出让年限为40年，起始拍价为525元/平方米。

经过四个多小时的竞价角逐后，最终由华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司以11065/平方米，总价14.5亿元高价竞得。成交价高出底价20倍，溢价率之高让在场竞拍者为之“震惊”。

昆山市国土资源局副局长曾瑜华表示，如此高溢价的土地近些年来在昆山委实不多见。就此地块而言，位于巴城镇，远离昆山市区，地理位置并不优越。2011年昆山市开发区虽然诞生过单价20625/平方米的地王，但仍是基本按起拍价成交。

昙花一现

七天内未支付近3亿的定金 “地王”夭折，1380万元保证金被没收

按照土地出让金的相关规定，华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司除缴纳1380万元保证金后，应在签订国有建设用地使用权出让合同七天内缴付出让金总额的20%作为定金（包括已付的保证金）。

正在众人瞩目该竞拍公司是否真有能力支付巨额土地费用时，8月16日，昆山市国土资源局网站发出名为《关于取消华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司的成交资格的公告》。公告中称，该公司未能在成交通知书约定时间内，与昆山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并支付出让定金。昆山市国土资源局取消了华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司的成交资格，并没收该公司1380万元保证金。曾瑜华副局长介绍，华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司没有按照规定时间前往国土资源局签订合同，因此成交资格被取消。

记者了解到，华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司成立于今年5月11日，公司恰好位于此次竞拍地块的巴城镇。记者试图从多个途径查询该公司电话，但均没有找到相关信息。

业内分析

娱乐康体类项目回报率可预见 14.5亿高得实在离谱

华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司以14.5亿元拍得该地块，价格之高让不少业内人士表示离谱。“以14.5亿拿下该地块，意味着后期建设资金不算，仅土地投资就要14.5亿。况且这块地用于建设水上娱乐项目，所有的建筑都不得对外销售，加上后期设备建设投资，至少不少于20个亿。”

业内人士介绍，地方政府一般会比较支持企业做娱乐康体类项目，希望借此能带动当地人气和配套基础设施建设。但作为投资方不敢把土地成本做太高，因为回报率是可以预见的。该业内人士透露，国内大型水上乐园，一年的营业额顶多1个亿，而常年营业的乐园项目，拿常州恐龙园为例，建园十年占地面积达600亩，全年的营业额在2-3亿元。“按照20亿元投资金额，这得要多少年才能回本？”不少竞拍者认为，华旅（苏州）旅游文化产业投资有限公司光地块投资14.5亿元，实在不是明智之举。