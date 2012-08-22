涉嫌非法吸收存款等 江苏81家担保公司被摘牌

21日，省中小企业局公布了2011年度融资性担保机构经营许可证年检结果，南京银泰投资担保有限公司等81家担保公司经过3个月限期整改后，仍未能达标，按照《融资性担保公司管理暂行办法》，将不再具备经营融资性担保业务资质，即被“摘牌”，其中包括负责人跑路的江苏薛氏高盛信用担保有限公司、无锡一洲担保有限公司、江苏鑫凯投资担保公司。

为了规范整顿担保公司乱象，2010年3月，银监会、工信部等七部委出台了《融资性担保公司管理暂行办法》，我省自当年9月份启动规范整顿工作，截至去年6月底，我省共有863家担保机构获得融资性担保业务资质。而一年后，近十分之一的机构被“摘牌”。

“为了更好地监管担保机构，我们制定了一套监管标准，包括基础管理、业务经营、资金使用、监督管理、重大违法违规、综合评价六大类46项具体内容，根据这些内容进行检查。”省中小企业局融资担保处副处长董云介绍，“被取消资质的公司有两大‘硬伤’，一是资金使用不符合规定，二是机构负责人涉嫌非法吸收公众存款、非法集资等重大违法违规问题。当然，也有个别机构因赢利状况较差主动退出市场。”

董云分析，自去年以来，担保公司老板跑路事件在全国各地时有发生。为进一步防范风险，商业银行普遍提高了合作担保机构的门槛，一些国有大行甚至“一刀切”，拒绝与任何民营资质的担保机构合作。“不能与银行合作，意味着担保机构‘没饭吃’了，只能走旁门左道了。”

融资性担保公司靠担保费赢利，目前我省平均担保费率为2%，在全国处于较低水平。为此，虽然《融资性担保公司管理暂行办法》规定，融资性担保机构的注册资本金中，至少有80%从事主业，20%可以从事利润较高的投资业务，但我省放宽了条件——只需要50%的资金从事主营业务即可。即便如此，一些担保机构在逐利的冲动下还是存在违法违规行为。

记者了解到，上述81家公司被取消融资性担保资质，但公司仍然存在，还要履行已有的债权、债务关系，只是不能承接新的融资担保业务了。

省中小企业局有关人士表示，对担保机构市场的监管将循序渐进。目前，监管是每月一次报表检查，至少半年一次的现场检查，再加上不定期的临时现场检查。这意味着，进入担保系统，拿到牌照仅仅意味着各项条件暂时合格，而这些条件合格的持续性能有多长需要接受监管。