江苏52.6万毕业生有12万未就业 专业结构敲警钟

眼下正值我省高校毕业生就业服务月。2012年我省普通高校共有52.6万应届毕业生，目前约有12万名左右离校毕业生尚未就业。这些毕业生的“饭碗”为何还没有着落？

“工作搞定了吗？”8月20日下午，记者QQ我省一所本二高校新闻专业应届毕业生乐欢，回答是“还没有”。问及原因，小乐说其实自己已在一家公司做了一段时间行政工作，因为感觉没劲，又离开了。

“为什么干了一阵不干？是薪水不高吗？”记者追问。“月薪在2000元左右，主要是没有多少事情可做。”小乐告诉记者，全班38个同学，找的工作跟新闻专业相关的只有三四个人。

据了解，所学专业“销路差”或“上不着天，下不着地”，是造成一些应届生“毕业即失业”的主要原因。

毕业于苏南某科技大学的王蓉蓉正在家待业。小王在大学里学的是教育技术学影视制作方向的专业。“这个专业学习内容杂而不深，毕业生做什么工作的都有。”

王蓉蓉告诉记者，毕业后求职这段时间里，去过招聘会，在网上投过简历，亲戚也帮了忙。可是，投给好公司的简历都如石沉大海，通知她面试的公司又觉得不如意，所以一直没找到合适的工作。

一位文科毕业生告诉记者，比起理工科毕业生，文科生找工作更难一些，除了考公务员，就只能做一些文秘类的工作，工资一般都比较低，销售类工作倒是不少，但大部分女生不想做。“关键在于空有一张文凭，没有实际工作经验和能力。再就是可能还没有从学生思维中跳出来，工作干了一段时间后觉得好累，但换了一份轻松点的工作后又觉得无聊，工资也低，纠结啊!”

王玥明是南京某财经学校财会专业应届毕业生。说起找工作的事，小王感叹：“难啊！财会方面的工作基本都要求有工作经验，我们专业的同学大多数没做专业方面的工作，就业其实并没有想象中那么好。”

就在一部分毕业生苦于工作难找的同时，一些用人单位也在为招不到合适的人头疼。入选南京“321计划”、刚刚落户南京化工园区的海归博士王晓宾，正在为自己的新公司招兵买马。“目前实验室、办公室正在装修，最紧迫的就是人员到位。”王晓宾感言，拿出来招聘的采购主管、销售、实验员、产品开发等岗位，对求职者要求并不高，薪水也比南京市场上略高一些，找工作的硕士、博士也不少，可是符合要求的少之又少。“问题主要出在毕业生对自身定位不明晰，有的人连自己未来要从事哪个行业都没搞清楚，应聘时答非所问，这样的人不管学历多高，我们都不会录用。”

周末综合性招聘会上，进场的用人单位一般都保持在百家以上，虽然冒着酷暑来招人，但用人单位并不急于求成。南京艾生医疗科技有限公司招聘主管冯经理解释了原因：“拿公司销售岗位来说，开出2000-3000元的入职工资，加上销售提成、保险等费用，仅一个员工企业每月的成本就在5000元左右。现在，中小企业发展并不容易，而人力资源是企业最大的成本，所以在进人上企业是严之又严，并不指望一场招聘会就招到满意的人，能招到为企业做贡献的人才是硬道理。”

南京市人才市场招聘部副部长杨本荪分析，从今年招聘情况看，用人单位对有一定工作经验和实际应用能力的人才，始终都保持着刚性需求。以南京为例，近几年大力打造“软件名城”，带动软件开发、网络开发等岗位需求长期保持在较高水准上。随着“321人才计划”实施，一批海归企业纷纷落户，又推动了新材料、高科技高附加值等相关企业的发展，这些企业急需大量专业人才。“可是，机会多并不代表就业行情好，企业的用人战略始终是‘好中选优，宁缺毋滥’，应聘者尤其是高校毕业生，不应过分乐观地估计就业形势。”

省人才流动服务中心主任韩志忠提醒说，目前，才市上因工作经验导致薪酬出现落差的情况比较明显，毕业生不能过分挑剔，而应该根据自身实际先找单位干起来，积累从业经验，为日后更好发展打基础。

有关专家指出,毕业生就业结构性矛盾给高校专业结构调整敲响了警钟，相关高校应本着对学生、家庭和社会高度负责的态度，及早给就业“红黄牌”专业动手术。