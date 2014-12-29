载162人亚航客机失联 多国联合搜寻数小时无果

原标题: 载162人亚航客机失联 多国联合搜寻数小时无果

东方网12月29日消息：北京时间28日7时17分，亚航一架载有162人的客机在从印尼泗水飞往新加坡的途中与塔台失去联系。在确认失联的消息后，印尼、新加坡和马来西亚三国搜索数个小时后并未发现重大进展。截至目前，客机下落仍不清楚，未来针对飞机的搜寻行动仍将持续。

客机起飞40余分钟后失联

亚洲航空28日证实，该公司一架从印尼泗水飞往新加坡的客机与塔台失去联络。据亚航消息，QZ8501航班于当地时间早上5时35分(北京时间6时35分)，从印尼泗水朱安达国际机场起飞，原定约早上8时30分(北京时间8时30分)抵达新加坡樟宜机场。

印尼官方说，约40分钟后，在6点17分，空管与这架空客A320-200型客机失去了联系。

亚航表示，失联客机上有155名乘客和7名机组人员，共162人。机上乘客包括了16名儿童和一名婴儿；机组人员分别是2名飞行员、4名乘务员和一名工程师。机长总飞行时数6100小时，副机长2275小时。失联飞机在11月16日接受了定期检修。

亚航在傍晚时分更新信息说，机上乘客中149人是印尼人，三人为韩国人，另有新加坡人、马来西亚和英国人各一名；机组人员中有一名法国人、六名印尼人。印尼外交部向中国驻印尼使馆证实，乘客名单上没有中国公民。

客机恐遭遇恶劣天气

印尼交通部官员德约科·慕尔雅特默德约在记者会上说，失联之前不久，飞机驾驶员曾与雅加达空管联系，称准备把飞行高度从3.2万英尺提升到3.8万英尺，避开云层。

监测全球天气情况的公司地球网络称，公司在28日早晨6点09分到6点20分之间曾在QZ8501航班的航路上记录到多次闪电。

亚航声明则称，飞机按照既定航线飞行，因气象问题要求改道。不过，客机失联前并未发出任何求救信号。

航班追踪网站发布的雷达纪录显示，飞机最后出现在苏门答腊西岸勿里洞岛(Pulau Belitung)东南方。印尼交通部长伊格纳修斯其后给出了相若的地点：客机在加里曼丹岛(婆罗洲)与勿里洞岛之间的爪哇海失联。

另据马来西亚《中国报》报道，马来西亚警方28日称，目前没有任何情报显示，亚航QZ8501客机的失联与恐怖分子有关。

三国联合搜索

在亚航公司确定飞机失联后，搜救行动随即开始。印尼空军发言人哈迪称，印尼空军派遣3架飞机赴疑似失联区域搜索，其中包括一架侦察机。

马来西亚交通部长廖中莱则表示，马来西亚派遣了3艘船只以及一架飞机进行失联客机的搜寻工作。

此外，新加坡交通部长吕德耀称，新加坡在28日上午向印尼救援与搜寻组织“Basarnas”表示，愿意提供飞机和军舰以协助搜寻工作。下午，印尼有关当局确定希望新加坡参与搜索工作后，空军C-130型搜索及拯救飞机即出发。

新加坡国防部长黄永宏说，他已再次同印度尼西亚国防部长里亚古都通电话，表示新加坡的数艘军舰可协助搜寻工作。

截至当地时间晚间，印尼国家搜救队的负责人表示，印尼的搜寻行动没有任何进展，当天的搜救已经结束。

印尼交通部官员称，因天色渐黑，今天在搜索行动已在北京时间6时30分结束。另外，天气状况也不利于搜寻。次日的搜索行动预计将于北京时间29日早上7点开始，若天气允许将在更早的时间开始进行。

印尼副总统卡拉则表示，超过10个小时的搜索尚未结果，亚航失联飞机可能发生意外，他对失联客机乘客家属深表歉意。

各国回应

事故发生后，正在巴布亚视察的印尼总统佐科表示，下令印尼搜救机构、军方等全力投入客机搜寻工作。副总统卡拉和第一夫人伊莉安娜也在社交媒体上说，祈祷失联飞机一切正常，机上人员能够平安获救。

马来西亚总理纳吉布当天表示，马政府将协助亚航寻找失联航班。他说，目前还未收到有关此事的详细信息，只能确认这架飞机失联，“马政府将帮助亚航寻找失联客机”。

新加坡总理李显龙在社交媒体上说，他已致电印尼总统佐科并表明新加坡可随时提供援助。

除此之外，澳大利亚总理阿博特也表示，会为救援工作提供必要协助。白宫方面则称美国总统奥巴马已经获悉了有关失联亚航航班的简报。

中国外交部发言人华春莹28日就亚航失联航班事件称，中方对机上人员的安危深感忧虑，向他们的家属表示慰问。目前尚未发现机上有中国公民，将继续密切关注事态进展。

亚航首席执行官费尔南德斯表示已前往泗水处理这次航班失联事件。他同时对印尼、新加坡和马来西亚政府表示感谢。